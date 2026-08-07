Museumstuk aan de start: de laatste Cayman GT4 in actie op de Nürburgring

Raceauto’s komen soms na een behaald succes, bijvoorbeeld het winnen van een titel of een belangrijke race, in een museumcollectie terecht. Soms rechtstreeks, soms ook na jarenlange omzwervingen en door diverse handen te zijn gegaan. Het verhaal van de laatste gebouwde Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport is anders: daarvan stond eerder al vast dat die naar het Porsche Museum zou gaan, en nu reed de auto ook nog een race. Vierenzestig was erbij.

Waar de GT3-klasse steeds professioneler wordt, is de GT4-klasse wereldwijd nog steeds voornamelijk het speelveld voor privéteams en -coureurs. Goedkoop is het niet, want autosport is per definitie niet goedkoop, maar in verhouding is het in ieder geval voor veel coureurs en teams nog enigszins te financieren.

De Cayman was, in meerdere generaties, de afgelopen tien jaar de auto waarmee Porsche Motorsport zich in de GT4-klasse profileerde. Sinds de première van de Cayman GT4 in 2016 heeft Porsche meer dan 1.500 exemplaren van dit model in racespecificatie gebouwd en afgeleverd.

Eind juni presenteerde Porsche bij de 24 Uur van Spa-Francorchamps de 911 GT4 R, die vanaf volgend jaar als propositie voor de GT4-klasse beschikbaar is. Daarmee is het einde van de Cayman als GT4-auto van het merk bezegeld, maar Porsche besloot het afscheid op een bijzondere manier vorm te geven. Al in februari van dit jaar stond de Cayman met het opschrift ‘Porsche Museum’ en elementen die verwijzen naar het opvallende ontwerp van het museumgebouw en het kunstwerk op de rotonde ervoor, op de stand van het museum tijdens de beurs Retro Classics in Stuttgart. Die presentatie paste goed bij het thema van de stand, die gewijd was aan het 75-jarig jubileum van Porsche in de autosport.

Het idee van de afdeling Porsche Heritage en Museum was om het volledige traject van de raceauto te begeleiden, van het ontstaan tot de uiteindelijke decoratie en de deelname aan een race. “De auto vertelt zijn verhaal vanuit verschillende perspectieven: hij maakt de relatie tot het museum zichtbaar, hij vertegenwoordigt de huidige klantensport en draagt zijn afkomst uit Zuffenhausen in de wereld uit”, verklaart Achim Stejskal, hoofd Porsche Heritage en Museum.

Het idee ontstond al in juni 2023 tijdens de terugrit na de 24 Uur van Le Mans. Armin Burger, coördinator historische autosport bij Porsche, en coureur en Porsche-ambassadeur Jörg Bergmeister, spraken over de Cayman GT4 RS Clubsport. Het team van het museum besluit om het ontstaan van de laatste Cayman in GT4-raceversie op film vast te leggen en deze auto op te nemen in de museumcollectie.

De carrosserie stamt uit de fabriek in Zuffenhausen, waarna componenten als de rolkooi, extra verstevigingen, bevestigingspunten voor de hydraulische krik en andere componenten voor autosportdoeleinden worden ingebouwd. De volgende fase wordt in de Volkswagenfabriek in Osnabrück doorlopen: daar wordt de auto geassembleerd, gespoten en voorzien van componenten die gemaakt zijn van natuurvezels uit vlas, zoals de portieren en de voor- en achterklep. . De laatste stap van het proces vindt plaats bij Manthey Racing op het industrieterrein van Meuspath bij de Nürburgring. Hier worden de afstelling, het uitlijnen, de AG10-controle en een eerste testrit doorgevoerd.

De bestickering van de auto is een duidelijke verwijzing naar het Porsche Museum in Stuttgart: het wit van de façade, het zwart van de ramen en omlijstingen en het grijs van het terrein voor de ingang. Een zilverkleurig element op de voorklep en het dak van de auto geeft de sculptuur weer die zich op de rotonde op de Porscheplatz voor het museum bevindt. Het opschrift ‘Porsche Museum’ maakt gebruik van hetzelfde lettertype zoals dat ook op de façade van het museum te vinden is en zelfs het logo van het museumrestaurant ‘Christophorus’ (de beste steaks in Stuttgart en wijde omgeving!) ontbreekt ook op de raceauto niet.

En zoals dat bij een competitieauto uit de collectie van het Porsche Museum hoort, werd er dus ook met de auto geracet. Dat gebeurde afgelopen zaterdag, 1 augustus, tijdens de zes-uursrace, officieel ‘KW 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen’, het seizoenshoogtepunt van de ADAC Ravenol Nürburgring Langstrecken-Serie. De auto werd gerund door het Team 75 Bernhard van Porsche-ambassadeur en tweevoudig Le Mans-winnaar Timo Bernhard, die samen met Jörg Bergmeister, ook Porsche-ambassadeur en testrijder, als coureur instapte. Bernhard had voorafgaand aan de wedstrijdinzet ook het testwerk met de auto voor zijn rekening genomen. De Porsche werd ingeschreven in de GT4-klasse, waarin de auto uitkwam met nog zeven andere GT4’s, waaronder twee andere Porsches en een Mercedes. De rest van de klasse bestond uit BMW’s. In de kwalificatie op de vroege zaterdagochtend behaalde het team de vijfde startplaats in de klasse, hoewel dat bij een lange-afstandsrace niet van het grootste belang is.

In de race bleek de Cayman bij zijn eerste wedstrijddeelname met Bergmeister en Bernhard als rijders het tempo voorin de klasse goed te kunnen volgen. “Zelf ben ik een beetje roestig, ik heb al best lang geen race meer gereden, maar het gevoel was er meteen weer. Dat verleer je niet”, lachte Jörg Bergmeister toen we hem na zijn eerste rijbeurt spraken. Timo Bernhard genoot ook van zijn ervaring. “Prima omstandigheden, een flink gevuld veld en leuke competitie. Natuurlijk is het een verschil of je in een GT3-auto zit en helemaal vooraan meestrijdt, of in een iets langzamere auto, waarin je niet alleen in je eigen klasse strijdt, maar zelf ook wordt ingehaald door auto’s met meer vermogen, maar dat is ook een van de specifieke dingen van het ‘multi-class racen’ op de Nordschleife.”

Achter twee BMW’s en een Mercedes beëindigde de Porsche met ‘Porsche Museum’-opschrift de zes-uursrace op de vierde plaats in de klasse. Voordat de auto daadwerkelijk naar de museumcollectie verhuist en ook af en toe in het museum en tijdens evenementen te zien zal zijn, staan er in de loop van dit jaar, waarin Porsche het 75-jarig autosportjubileum als fabrikant viert, nog de nodige activiteiten met de auto op het programma. De genoemde documentaire over de auto, inclusief de racedeelname op de Nürburgring, is vanaf het najaar te zien op YouTube. Te zijner tijd kondigen we dat op Vierenzestig natuurlijk ook aan, inclusief link.

Foto’s: Porsche AG, Willem J. Staat