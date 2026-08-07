Design911 - Wheels & Watches 2026

Wij van vierenzestig willen je graag een geweldig mooi evenement voorstellen met Porsches en diverse sportauto’s merken, luxe horloges en een goed doel. Design911 onze partner was daar ook voor ons aanwezig.

Wheels & Watches keerde op 19 juli 2026 terug naar Tewinbury Farm (verenigd koningsrijk) en bracht een indrukwekkende combinatie van Porsche-modellen, bijzondere auto’s, luxe horloges, automerken en liefhebbers samen. Wij gaan volgend jaar ruimschoots op tijd een vooraankondiging geven. Bij genoeg interesse kunnen we er een mooie tour van maken.

Het evenement vond inmiddels voor de derde keer plaats en is uitgegroeid tot veel meer dan een traditionele autobijeenkomst. Het is een ontspannen dag die draait om gedeelde interesses, goede gesprekken en, het allerbelangrijkste, geld inzamelen voor het goede doel.

Dit jaar steunde het evenement Mind en Great Ormond Street Hospital Charity. Iedereen die betrokken was, droeg bij aan twee goede doelen die daadwerkelijk een verschil maken.

Wheels & Watches keert terug naar Tewinbury Farm

Tewinbury Farm bleek opnieuw de ideale locatie voor Wheels & Watches.

De locatie in Hertfordshire bood het evenement volop ruimte. De auto’s stonden verspreid over het terrein in plaats van dicht op elkaar in krappe rijen. Bezoekers konden rustig de tijd nemen, langs de verschillende presentaties wandelen en met eigenaren spreken zonder zich opgejaagd te voelen.

Er was een speciaal Porsche-gedeelte, VIP-parkeergelegenheid voor geselecteerde auto’s van andere merken, een druk bezocht handelsplein en een overdekte horlogeafdeling die werd georganiseerd door Chrono Hunter.

Het resultaat was een evenement dat goed georganiseerd aanvoelde, zonder overdreven formeel te worden.

Die sfeer was een van de sterkste onderdelen van de dag. Of iemand nu in een Porsche arriveerde, het gezin meenam of alleen de horloges wilde bekijken, vanaf het moment dat de poorten opengingen voelde iedereen zich welkom.

Een gevarieerde Porsche-presentatie

Zoals verwacht speelde Porsche een belangrijke rol tijdens Wheels & Watches 2026.

De presentatie bestond uit een breed aanbod aan modellen, van klassieke auto’s tot enkele van de nieuwste prestatiegerichte Porsches. Elk gedeelte van het evenement bood iets anders, waardoor bezoekers verschillende generaties, specificaties en persoonlijke details met elkaar konden vergelijken.

Eigenaren vertelden graag over hun auto’s, wat altijd een van de leukste onderdelen is van een evenement dat door liefhebbers wordt gedragen. Een specificatielijst kan veel informatie geven, maar wanneer iemand vertelt waarom hij of zij voor een bepaald model, een specifieke kleur of een bepaalde aanpassing heeft gekozen, krijgt de auto veel meer karakter.

Het evenement draaide bovendien niet uitsluitend om Porsche.

Ook Aston Martins en Ferrari’s waren aanwezig in het VIP-gedeelte en zorgden voor nog meer variatie. Een bijzonder opvallende auto was een aangepaste Ferrari 355, meegenomen door Chris van DRV247.

De auto was voorzien van luchtvering, meerdelige Rotiform-velgen en een achterzijde die was geïnspireerd op de Challenge-uitvoering. Hij viel duidelijk op tussen de meer originele auto’s en liet zien dat Wheels & Watches verschillende benaderingen van autobezit verwelkomt.

Sommige bezoekers geven de voorkeur aan originele fabrieksspecificaties. Anderen vinden het juist leuk om hun auto aan te passen en te personaliseren. Beide groepen voelden zich hier even goed thuis.

Luxe horloges van Chrono Hunter

De horlogeafdeling geeft Wheels & Watches zijn eigen herkenbare identiteit.

Chrono Hunter bracht verschillende dealers en specialisten samen, waardoor bezoekers tijdens het evenement luxe horloges konden bekijken, bespreken en aanschaffen.

Eerder op de dag was het bijzonder druk in de ruimte. Verzamelaars liepen langs de verschillende presentaties en konden rechtstreeks in gesprek met de verkopers.

Auto’s en horloges hebben altijd een natuurlijke verbinding gehad. Beide worden gevormd door techniek, design en aandacht voor detail. Ze kunnen ook een grote persoonlijke betekenis krijgen, of het nu gaat om de auto die iemand altijd al heeft willen bezitten of om een horloge dat is uitgekozen ter gelegenheid van een bijzonder moment.

In de horlogeafdeling stond ook een racesimulator, die een competitief element toevoegde voor bezoekers die hun rijvaardigheden wilden testen.

Hierdoor voelde het overdekte gedeelte als een volwaardig onderdeel van het evenement en niet alleen als een aparte verkoopruimte.

Design911 en het handelsplein

Op het handelsplein konden bezoekers kennismaken met verschillende merken en bedrijven die actief zijn binnen de auto-industrie.

Design911 was aanwezig met een selectie Porsche-onderdelen en producten. Liefhebbers konden de onderdelen van dichtbij bekijken en spreken met mensen die de auto’s goed begrijpen.

Tijdens de dag werd onder meer gesproken over motorsteunen, filters, afdekkingen, spoorverbreders, uitlaatsierstukken en pedalen. Er waren ook verschillende soorten motorsteunen verkrijgbaar met uiteenlopende stijfheidsniveaus, zodat eigenaren een setup konden kiezen die paste bij hun wensen voor straatgebruik of prestaties.

Het volledige assortiment Porsche-onderdelen voor onderhoud, restauratie, styling en prestatieverbeteringen is te bekijken via de website van Design911.

Ook Goodridge was voor het eerst als exposant aanwezig.

Het bedrijf had Wheels & Watches eerder al ondersteund met producten voor de goodiebags van het evenement, maar 2026 was het eerste jaar waarin Goodridge met een eigen stand aanwezig was.

Goodridge is gespecialiseerd in hoogwaardige remleidingen en systemen voor vloeistoftransport. De producten zijn geschikt voor rem-, olie-, brandstof- en stuurbekrachtigingssystemen en lopen uiteen van standaard vervangingsonderdelen voor straatauto’s tot systemen voor aangepaste auto’s, racewagens en motorsporttoepassingen.

De aanwezigheid van deze merken gaf eigenaren de mogelijkheid om vragen te stellen en beter te begrijpen welke producten geschikt konden zijn voor hun eigen auto.

Koffie en kleding van Race&Taylor

Race&Taylor bracht zijn mobiele koffieopstelling naar Wheels & Watches en serveerde de hele dag verse koffie.

Het team gebruikte zijn Braziliaanse huisblend in een volledig zelfstandige koffiemachine. Hierdoor konden bezoekers tijdens hun ronde over het evenement even stoppen voor een drankje.

Naast koffie bood Race&Taylor ook een selectie op auto’s geïnspireerde kleding, petten en merchandise aan. Sommige artikelen waren afkomstig uit eerdere collecties, waaronder producten die niet langer via de website van het bedrijf verkrijgbaar waren.

De stand bleef de hele dag druk bezocht en het team was tijdens het evenement bijna volledig door zijn koffievoorraad heen.

Het was opnieuw een goed voorbeeld van hoe de autocultuur tegenwoordig veel verder gaat dan alleen de auto’s zelf. Kleding, koffie, kunst en design zijn allemaal onderdeel geworden van de bredere gemeenschap, en Race&Taylor sloot daar op een natuurlijke manier bij aan.

Steun voor Mind

De organisatie voor geestelijke gezondheidszorg Mind was een van de twee goede doelen die door Wheels & Watches 2026 werden ondersteund.

Een vertegenwoordiger van Hertfordshire Mind was aanwezig en vertelde meer over het werk dat de organisatie in de regio uitvoert.

Hoewel Hertfordshire Mind is aangesloten bij National Mind, functioneert het als een zelfstandige liefdadigheidsorganisatie en is het zelf verantwoordelijk voor de financiering van zijn lokale diensten.

Deze diensten bestaan onder andere uit individuele begeleiding, groepssessies, vroegtijdige ondersteuning, trainingen en crisishulp. De hulp is beschikbaar voor kinderen, jongeren en volwassenen die te maken hebben met angst, depressie, stress en complexere omstandigheden.

In het voorgaande jaar ondersteunde de organisatie ongeveer 18.000 mensen in Hertfordshire. Dit werk wordt uitgevoerd door ongeveer 200 medewerkers en 150 vrijwilligers.

Dat aantal laat zien hoe belangrijk lokale fondsenwerving kan zijn. Evenementen zoals Wheels & Watches helpen organisaties om rechtstreeks binnen hun eigen gemeenschap ondersteuning te blijven bieden.

Steun voor Great Ormond Street Hospital Charity

Het tweede goede doel was Great Ormond Street Hospital Charity.

Dit goede doel had een persoonlijke betekenis voor verschillende leden van het evenemententeam, omdat familieleden eerder naar het ziekenhuis waren doorverwezen of er waren behandeld.

Die persoonlijke band maakte de steun voor het goede doel extra betekenisvol.

Great Ormond Street Hospital Charity helpt bij de financiering van specialistische apparatuur, baanbrekend onderzoek, verbeterde faciliteiten en ondersteuning voor kinderen en hun families.

Voorafgaand aan het evenement namen leden van het organisatieteam ook deel aan een gesponsorde hardloopactie.

Een van de deelnemers gaf toe dat hij ongeveer vijftien jaar niet serieus had hardgelopen, maar schreef zich toch in voor een loop van tien kilometer met slechts een korte voorbereiding. De groep haalde met deze uitdaging ongeveer £1.300 op, bovenop de bredere fondsenwerving rond het evenement.

Tijdens de vorige editie van Wheels & Watches werd ongeveer £13.000 opgehaald. De organisatoren hoopten dit bedrag in 2026 opnieuw te overtreffen.

Een geslaagde dag voor de autogemeenschap

Wheels & Watches 2026 bracht alles samen wat een goed auto-evenement nodig heeft.

Er waren bijzondere auto’s, interessante mensen, gerespecteerde merken en volop mogelijkheden om de locatie te verkennen. De toevoeging van luxe horloges, koffie en automotive lifestyleproducten gaf het evenement een geheel eigen karakter.

Nog belangrijker was dat de dag de gemeenschap de kans gaf om Mind en Great Ormond Street Hospital Charity te ondersteunen.

Design911 wil iedereen bedanken die het evenement heeft bezocht, er heeft geëxposeerd, als vrijwilliger heeft geholpen of betrokken was bij de organisatie. Ook dank aan Chrono Hunter, de deelnemende merken, de voertuigeigenaren en iedere bezoeker die heeft gedoneerd of de fondsenwerving heeft ondersteund.

Na opnieuw een succesvol jaar blijft Wheels & Watches bewijzen dat een auto-evenement veel meer kan bieden dan alleen een indrukwekkende verzameling auto’s.

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