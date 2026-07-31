Porsche kiest nieuwe koers in veranderende autowereld

De Duitse auto-industrie staat voor een historische omslag. Merken die jarenlang golden als de mondiale maatstaf voor techniek, kwaliteit en winstgevendheid, moeten zichzelf opnieuw uitvinden. De concurrentie groeit, de overgang naar elektrisch rijden verloopt minder voorspelbaar dan verwacht en de machtsverhoudingen op de wereldmarkt verschuiven snel. Ook Porsche ontkomt niet aan die nieuwe realiteit. De sportwagenfabrikant uit Stuttgart werkt aan een omvangrijke strategische heroriëntatie onder de naam Strategy 2035

. De ambitie is duidelijk: Porsche wil zijn positie als toonaangevende fabrikant van exclusieve sportwagens behouden, maar tegelijkertijd de organisatie aanpassen aan een industrie die ingrijpend verandert.

“Future Package”

Onderdeel van die koers is het zogenoemde Future Package. Porsche en de werknemersvertegenwoordiging bereikten daarover na maanden onderhandelen overeenstemming. Tot 2035 worden ongeveer 5.000 arbeidsplaatsen afgebouwd. Tegelijkertijd investeert het bedrijf ruim 2 miljard euro in zijn Duitse productielocaties. Het is daarmee geen klassieke bezuinigingsoperatie, maar een combinatie van kostenbeheersing en strategische investering. Porsche wil efficiënter worden, sneller kunnen reageren en voldoende ruimte houden voor toekomstige ontwikkelingen.

Sterke basis

Opvallend is dat Porsche deze stappen zet vanuit een relatief sterke financiële positie. De fabrikant wist in de eerste helft van 2026 de winstgevendheid te verbeteren, ondanks een daling van het aantal afgeleverde voertuigen. Tussen januari en juni leverde Porsche wereldwijd 122.306 auto's af. Dat waren er 16,5 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet daalde van 18,16 miljard euro naar 17,23 miljard euro. Toch steeg het operationele resultaat van 1,01 miljard euro naar 1,35 miljard euro.

Het rendement over de omzet liep daarmee op van 5,5 naar 7,8 procent. Ook de kasstroom ontwikkelde zich positief: de nettokasstroom van de autodivisie kwam uit op ongeveer 1 miljard euro.

Volgens Porsche zijn de verbeterde resultaten vooral het gevolg van streng kostenbeheer, een scherpere prijsstrategie en de keuze om minder nadruk te leggen op aantallen en meer op waarde. Financieel bestuurder Dr. Jochen Breckner ziet de eerste effecten van die aanpak terug en zegt erover: "De financiële cijfers voor de eerste helft van het jaar liggen in lijn met onze verwachtingen. Ons strikte kostenbeheer en onze waarde-boven-volume-strategie beginnen positieve effecten te laten zien. Daarom handhaven we onze verwachtingen voor het volledige boekjaar, ondanks een markt die uitdagend blijft."

Minder volume

De cijfers illustreren een belangrijke verandering in de strategie van Porsche. Groei draait niet langer alleen om meer verkochte auto's, maar vooral om de kwaliteit van de omzet. Een goed voorbeeld is de Porsche 911. Ondanks de moeilijke marktomstandigheden bleef de vraag in 2026 naar dit iconische model sterk. Vooral duurdere uitvoeringen zoals de GTS, Turbo en GT droegen bij aan de resultaten. Daarmee kon Porsche de lagere verkopen van modellen als de Taycan, Macan en Panamera gedeeltelijk compenseren.

Tegelijkertijd laat de ontwikkeling van elektrische modellen zien hoe complex de huidige transitie is. Het aandeel volledig elektrische auto's binnen Porsche daalde in de eerste helft van 2026 naar 19,4 procent, tegenover 23,5 procent een jaar eerder. De markt voor luxe elektrische auto's groeit minder snel dan veel fabrikanten eerder verwachtten. Daardoor moeten merken hun strategie aanpassen. Niet door de elektrische toekomst los te laten, maar door meer flexibiliteit in te bouwen.

Precies dat is de kern van Porsche's nieuwe koers: voorbereid zijn op meerdere scenario's, terwijl het merk trouw blijft aan zijn eigen karakter.

Strategische keuze

Bestuursvoorzitter Dr. Michael Leiters benadrukt dat het Future Package vooral bedoeld is om Porsche structureel sterker te maken. "Het Future Package is goed voor Porsche. Het geeft ons de mogelijkheid om ons bedrijf strategisch opnieuw uit te lijnen en te investeren in onze concurrentiekracht. Met dit Future Package leggen we de basis voor onze strategie 'Sportwagenschmiede 35'. Nu is het aan ons allemaal om onze doelen te realiseren. Want één ding is duidelijk: alleen door onze doelen te bereiken en economisch succesvol te zijn, kunnen we onze medewerkers de zekerheid bieden die zij nodig hebben."

Met de strategie Sportwagenschmiede 35 richt Porsche zich nadrukkelijk op zijn kernactiviteiten. Het merk wil de aantrekkingskracht van zijn sportwagens behouden en tegelijk de organisatie vereenvoudigen. Zo wordt bijvoorbeeld het aantal bestuursafdelingen teruggebracht en wordt de Car-IT-organisatie geïntegreerd binnen de ontwikkelingsafdeling. Volgens Porsche moet dat leiden tot kortere lijnen en een efficiëntere besluitvorming.

Duitse druk

Maar de veranderingen bij Porsche staan niet op zichzelf. Het Duitse premium sportwagenmerk is onderdeel van een veel grotere ontwikkeling binnen de Duitse auto-industrie. Volkswagen werkt aan een van de grootste reorganisaties uit zijn geschiedenis. Het concern wil miljarden besparen, het aantal modellen vereenvoudigen en de productie efficiënter maken. Daarbij staan volgens eerdere berichten tienduizenden arbeidsplaatsen onder druk.

Ook BMW bereidt maatregelen voor. Volgens berichten verdwijnen daar wereldwijd duizenden banen. De schaal verschilt per fabrikant, maar de oorzaak is vergelijkbaar: de traditionele manier waarop Duitse autofabrikanten jarenlang succesvol waren, staat onder druk. De vraag die boven de hele sector hangt, is daarom niet alleen hoe bedrijven kosten kunnen verlagen, maar vooral hoe zij hun concurrentiekracht behouden in een compleet veranderende markt.

Chinese uitdaging

De belangrijkste oorzaak achter de druk op de Duitse autofabrikanten ligt volgens veel analisten niet alleen in Europa, maar vooral in China. Jarenlang was de Chinese markt een belangrijke groeimotor voor merken als Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Audi en Volkswagen. Duitse auto's golden er als een symbool van kwaliteit en succes.

Die positie is de afgelopen jaren sterk veranderd. Chinese autofabrikanten hebben een enorme technologische sprong gemaakt, vooral op het gebied van elektrische aandrijving, batterijen en software. Tegelijkertijd kiezen steeds meer Chinese consumenten bewust voor binnenlandse merken.

Mobiliteitseconoom Marieke Kuipers van Rabobank ziet de ontwikkelingen in China als een belangrijke verklaring voor de huidige problemen. "Eigenlijk ligt het grootste probleem in China. De Duitse auto-industrie heeft er last van dat er in China veel minder auto's worden verkocht. In Europa hebben zowel Volkswagen als BMW in de eerste helft van dit jaar juist meer auto's verkocht dan een jaar eerder."

Volgens haar is vooral de verandering in het imago van Duitse merken opvallend. "Van origine was een Duitse, en vooral een premium Duitse auto, echt een statussymbool. Dat is inmiddels gedraaid. Er is veel meer economisch nationalisme. Chinezen rijden in veel gevallen liever in een Chinese auto dan in een Duitse." Voor Porsche betekent dat naar een nieuwe balans zoeken. China blijft een belangrijke markt, maar het merk kan minder vanzelfsprekend rekenen op dezelfde groei als in het verleden. Daarom wordt het belangrijker om de kracht van het merk, de exclusiviteit en de loyaliteit van klanten, verder uit te bouwen.

Nieuwe samenwerking

De technologische versnelling zorgt er bovendien voor dat samenwerking binnen de auto-industrie steeds belangrijker wordt. De ontwikkeling van nieuwe elektrische platforms, software en digitale systemen vraagt enorme investeringen.

Europese fabrikanten zoeken daarom steeds vaker samenwerking met Chinese bedrijven. Niet omdat zij hun eigen identiteit willen opgeven, maar omdat de technologische ontwikkeling sneller gaat dan ooit. Volgens Marieke Kuipers is die samenwerking inmiddels onvermijdelijk. "Je ziet al heel veel samenwerking en ik denk dat dat onvermijdelijk is. Dat is ook geen domme keuze. Stellantis, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW en Volvo werken allemaal al samen met Chinese concerns."

Ook Porsche moet zich bewegen in deze nieuwe werkelijkheid. Tegelijkertijd blijft het merk vasthouden aan een duidelijke eigen positie. De aantrekkingskracht van Porsche zit niet alleen in technologie, maar ook in emotie, historie en rijbeleving. Juist die combinatie moet het merk onderscheiden in een markt waarin steeds meer fabrikanten vergelijkbare elektrische technologie aanbieden.

Werkgelegenheid

De veranderingen binnen de auto-industrie hebben niet alleen gevolgen voor fabrikanten, maar voor een veel grotere groep werknemers. De Europese autosector blijft een van de belangrijkste industriële werkgevers. Bij Europese autofabrikanten werken ongeveer 2,4 miljoen mensen. Inclusief toeleveranciers loopt dat aantal op tot meer dan 3 miljoen. Wanneer dan ook nog de logistiek wordt meegerekend, dan gaat het volgens Marieke Kuipers om ongeveer 13 miljoen banen.

Daarmee is de toekomst van de auto-industrie niet alleen een bedrijfsbelang, maar ook een economisch en maatschappelijk vraagstuk. De uitdaging voor Europa is om de industrie concurrerend te houden zonder afhankelijk te worden van andere machtsblokken. Marieke Kuipers: "Persoonlijk denk ik van wel. Anders worden we nog afhankelijker van onder andere China, dat een steeds grotere rol speelt. Volgens mij is dat het laatste wat je moet wensen."

Tegelijkertijd zal de markt er anders uit gaan zien. De periode waarin enkele Europese merken wereldwijd de toon zetten, komt waarschijnlijk niet meer terug: "Er komen nieuwe merken bij, dus iedereen zal uiteindelijk een kleiner deel van de markt krijgen."

Toekomst bepalen

De komende jaren worden bepalend voor de positie van Europese autofabrikanten. Niet alleen de aandrijflijn verandert, maar de volledige manier waarop auto's worden ontwikkeld, geproduceerd en gebruikt. Software, kunstmatige intelligentie en digitale diensten krijgen een steeds grotere rol. Daardoor verschuift de concurrentie van traditionele techniek naar een combinatie van hardware, software en gebruikerservaring. Hoe de sector er over enkele tientallen jaren precies uitziet, blijft volgens Marieke Kuipers moeilijk te voorspellen. "Dat is echt koffiedik kijken. Als je ziet hoe auto's dertig jaar geleden werden ontwikkeld en hoe snel de techniek nu verandert, onder meer door AI, dan is het onmogelijk om dat precies te zeggen. Misschien zijn het over vijftig jaar niet eens meer de autofabrikanten van nu, maar totaal andere bedrijven."

Voor Porsche ligt de uitdaging ondertussen helder op tafel. Het merk moet veranderen om zichzelf te kunnen blijven. De reorganisatie, de investeringen en de strategie Sportwagenschmiede 35 zijn bedoeld om de basis te leggen voor een nieuwe fase. De ingrepen in Stuttgart laten daarmee vooral zien hoe groot de omslag in de auto-industrie is geworden. Zelfs een van de meest succesvolle premiummerken ter wereld kan niet blijven werken volgens de regels van het verleden.

Porsche kiest daarom voor een gecontroleerde verandering: efficiënter organiseren, gericht investeren en vasthouden aan de waarden die het merk groot hebben gemaakt. De toekomst van de auto-industrie wordt uiteindelijk niet bepaald door wie het verleden het langst kan behouden, maar door wie zich het beste weet aan te passen aan een nieuwe werkelijkheid. Bij Porsche zijn ze er inmiddels druk mee bezig!

Geraadpleegde bronnen: Bloomberg, BNR, NPO, NRC, RTL, Road & Track en Porsche Newsroom.