Podiumsucces Boerekamps, drie Nederlanders in top tien in Porsche Mobil 1 Supercup Hungaroring

Op de Hungaroring begon de tweede seizoenshelft in de Porsche Mobil 1 Supercup met de vijfde race van het jaar. Best geklasseerde Nederlander was ditmaal Wouter Boerekamps (Team GP Elite), die achter de racewinnaar, Porsche-Junior-rijder Marcus Amand (BWT Lechner Racing) en Chester Kieffer (Schumacher CLRT) als derde eindigde en daarmee voor het eerst dit seizoen op het podium stond. Met Robert de Haan (BWT Lechner Racing) als vijfde en Dirk Schouten (Looping by Car Tech) op de tiende plaats eindigden er drie Nederlanders in de top tien.

De race op de Hungaroring was de 34e wedstrijd in de historie van de Porsche Mobil 1 Supercup op het circuit in Mogyoród nabij Boedapest. Op geen enkel ander circuit vonden meer Supercup-races plaats; in Monaco en op Spa-Francorchamps werden tot dusver 33 wedstrijden in de hoogste internationale Porsche-merkencompetitie verreden. Succesvolste Nederlandse rijder in de Hongaarse ronde is Patrick Huisman met drie overwinningen, in 1999, 2005 en 2006. Larry ten Voorde won er in 2021.

De meeste Nederlandse rijders begonnen het weekeinde sterk met goede klasseringen in de vrije training op vrijdagavond, waarin het veld zeer dicht bij elkaar zat: de tijden van de snelste twaalf rijders lagen binnen een seconde van elkaar. Robert de Haan eindigde met een tijd van 1:45,752 minuten bovenaan, gevolgd door Jaap van Lagen (Martinet by Almeras) als tweede. Flynt Schuring (Schumacher CLRT) liet de vierde tijd noteren en Wouter Boerekamps werd als negende geklasseerd. De tijd van Dirk Schouten was goed voor de 17e plaats.

In de kwalificatie op zaterdagochtend stond Schuring na zijn eerste run bovenaan, maar met een tweede set banden wisten meerdere rijders hun tijden flink te verbeteren, terwijl anderen op het relatief korte circuit vast kwamen te zitten achter andere rijders en daardoor niet tot snellere tijden kwamen. Uiteindelijk behaalde de Finse Porsche Junior Marcus Amand zijn eerste pole-position in de Porsche Mobil 1 Supercup met een tijd van 1:44,850 minuten. Met Flynt Schuring, Wouter Boerekamps en Jaap van Lagen eindigde een Nederlands trio op de plaatsen drie tot en met vijf, maar Van Lagen werd later door de sportcommissarissen drie plaatsen teruggezet omdat hij een andere rijder had gehinderd. Robert de Haan kwalificeerde zich als negende, Dirk Schouten eindigde als 18e.

Bij de start van de race op zondagochtend kwam Wouter Boerekamps vanaf de vierde plaats op de grid het beste weg. Hij wist Schuring te passeren en plaatste zelfs een aanval in de strijd om de leiding, maar besloot toch om niet al te veel risico te nemen toen Amand en Kieffer voor hem hard verdedigden. Ook Van Lagen kende een zeer sterke start en won gelijk vier plaatsen, maar werd in de eerste paar bochten tot twee keer toe geraakt, waardoor hij weer wat terrein verloor. Hij was niet de enige Nederlander die betrokken raakte bij de schermutselingen in de startronde, want Flynt Schuring liep een lekke rechter achterband op. Hij kon de pits bereiken, maar moest daar de strijd staken.

Na een interventie van de safety-car behield Amand bij de herstart in de vierde ronde de leiding, voor Kieffer en Boerekamps. Robert de Haan reed ook goed naar voren en reed achter de safety-car al op de zesde plaats, direct gevolgd door Van Lagen. Laatstgenoemde werd bij de herstart in de rondte getikt, waarbij hij schade aan het stuurhuis van de Porsche opliep. Daardoor viel hij ver terug in het veld. Vooraan reed Amand relatief onbedreigd naar zijn eerste Supercup-overwinning, gevolgd door Kieffer als beste rookie en Boerekamps, die voor het eerst sinds zijn overwinning bij de finale van vorig seizoen op Monza weer op het podium stond. “We wisten al dat we hier snel zouden zijn, want we hadden een heel goede testdag gehad, maar het is altijd mooi als zich dat dan ook vertaalt naar het raceweekend”, aldus Boerekamps. “Na de safety-car had ik veel last van overstuur, dus ik heb ervoor gekozen om de banden te sparen en de derde plaats naar huis te rijden. We zijn als team echt gegroeid en ik ben blij met de gemaakte progressie en het resultaat dat we hebben behaald!”

Robert de Haan sloot een sterke inhaalrace af met de vijfde plaats en zei: “De kwalificatie was lastig, met mijn eerste set had ik een goede ronde, maar toen ging er iemand voor me in de rondte en met mijn tweede set banden had ik wat problemen met de balans. In de race kwam ik goed naar voren, in de eerste ronde kon ik uit alle problemen blijven en uiteindelijk heb ik met de vijfde plaats goede punten kunnen scoren.” Ook Dirk Schouten was tevreden met zijn tiende positie: “Een sterke race! Ik had een megastart, kon gelijk in de eerste ronde aanvallen, reed in de tweede bocht buitenom twee auto’s voorbij en kon ook daarna nog enkele posities pakken. Van de 18e plaats op de grid naar tiende aan de finish.” Van Lagen sloot de race met de opgelopen schade als 16e af. “Jammer, want de snelheid was mega dit weekend”, zei hij.

Ondanks dat hij in Hongarije geen punten scoorde, staat Flynt Schuring nog wel aan de leiding in de tussenstand van het kampioenschap, met De Haan op de derde plaats. Na een korte zomerpauze komt de in ons land in actie, want op Circuit Zandvoort worden op 22 en 23 augustus de zesde en zevende race van het seizoen verreden. Twee weken daarna is er dan de finale op Monza.