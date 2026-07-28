Heaven911 keert terug – claim jouw 15% korting

Heaven911 keert terug – claim jouw 15% vierenzestig korting

Een eerbetoon aan pure Porsche-historie

Na een uitzonderlijk succesvolle eerste editie keert Heaven911 terug.

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Wat begon als een ode aan de luchtgekoelde Porsche 911 groeit in 2026 uit tot een breder eerbetoon aan het merk dat generaties autoliefhebbers heeft geïnspireerd. Op 20 september 2026 brengen we in De Vasim in Nijmegen de meest iconische sportwagens uit de geschiedenis van Porsche samen met als thema “The Greatest Hits”. Niet als statische tentoonstelling. Maar als een levend festival van passie, historie en community.

Meer dan een event

Heaven911 is geen traditionele tentoonstelling.

Het is een plek waar liefhebbers, verzamelaars en kenners elkaar ontmoeten.

Laat je meenemen in inspirerende verhalen achter de auto’s en hun eigenaren

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Wacht niet te lang: het aantal tickets is beperkt en de belangstelling is groot. Eerdere edities waren snel uitverkocht.

Zorg dat je erbij bent

Dit is jouw kans om onderdeel te zijn van een unieke dag waarin passie, historie en beleving samenkomen.

Voor liefhebbers, door liefhebbers

Heaven911 is gebouwd op gedeelde passie.

Voor de auto. Voor de verhalen. Voor elkaar.

We kijken ernaar uit je daar te zien.

DUITS

Heaven911-Newsletter – 15 % Rabatt

Betreff: Heaven911 kehrt zurück – sichern Sie sich Ihren 15 %-Rabatt

Eine Hommage an die reine Porsche-Geschichte

Nach einer außerordentlich erfolgreichen ersten Ausgabe kehrt Heaven911 zurück.

Was als Hommage an den luftgekühlten Porsche 911 begann, entwickelt sich 2026 zu einer umfassenderen Würdigung der Marke, die Generationen von Autoliebhabern inspiriert hat. Am 20. September 2026 bringen wir im De Vasim in Nimwegen die ikonischsten Sportwagen aus der Geschichte von Porsche unter dem Motto „The Greatest Hits“ zusammen. Nicht als statische Ausstellung, sondern als lebendiges Festival voller Leidenschaft, Geschichte und Gemeinschaft.

Mehr als nur eine Veranstaltung

Heaven911 ist keine traditionelle Ausstellung.

Es ist ein Ort, an dem Liebhaber, Sammler und Kenner zusammenkommen.

Lass dich von inspirierenden Geschichten über die Autos und ihre Besitzer mitreißen.

Exklusiv für dich: 15 % Rabatt

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Warte nicht zu lange: Die Anzahl der Tickets ist begrenzt und das Interesse ist groß. Frühere Ausgaben waren schnell ausverkauft.

Sei dabei

Das ist deine Chance, Teil eines einzigartigen Tages zu sein, an dem Leidenschaft, Geschichte und Erlebnis zusammenkommen.

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Von Liebhabern, für Liebhaber

Heaven911 basiert auf einer gemeinsamen Leidenschaft.

Für das Auto. Für die Geschichte