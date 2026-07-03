Tweede editie Cars and Coffee Porsche Centrum Gelderland

Na een eerste geweldig succesvolle Cars and Coffee verleden jaar, kwam Porsche Centrum Gelderland dit jaar met de tweede editie van hun Cars and Coffee.

Ik hoop stiekem dat wij kunnen uitkijken naar een nieuw jaarlijks terugkerend evenement. Ook dit jaar was het weer top een evenement, zoals wij inmiddels gewend zijn van Porsche Centrum Gelderland. Mark Wegh en zijn team hadden weer een geweldig mooie en succesvolle tweede editie Cars and Coffee neergezet. Bezoekers kwamen vanuit heel Nederland aan gereisd. Maar er waren ook meerdere bezoekers vanuit Duitsland en België.

Het was niet alleen maar Porsche’s en een kop koffie. Er was meer, en dan bedoel ik veel meer. Bij binnenkomst stond er een line up van de diverse race/cup Porsches. Iets verderop was een een line up van Speedsters en exclusieve Porsche’s.

Maar ook de oranje Manthey GT4 stond er. Maar er was, natuurlijk zou ik bijna zeggen, meer zoals een ijskraampje en een food and drinks stand waar je diverse heerlijke versnaperingen kon kopen waarvan je vervolgens kon genieten aan de tafels voor het inmiddels wereldwijd bekende Porsche tankstation. En natuurlijk was er ook een DJ die voor een gezellig noot zorgde. Binnen in het Classic Center kon men genieten van de geweldige collectie klassieke Porsche en de bezoekers konden ook tegen elkaar racen op een racebaan met RC autootjes. En niet alleen de kleine kinderen vonden dat heel erg leuk. Ook de wat oudere kinderen leefde helemaal op.

Binnen in de werkplaats van het Classic Center was er meer dan genoeg te zien en ook te doen. Er stonden diverse race sims waar jong en oud graag achter het stuur plaats namen.

In het Classic Center zelf was Ruben van Runoff studio was aanwezig en men kon ter plekke zijn/haar Porsche laten vastleggen door hem. En eerlijk, wie wil nou niet zo’n geweldig handgetekend kunstwerk van zijn of haar Porsche.

Ook Vierenzestig was aanwezig. Jos Berkien en ik stonden er met een stand om onze website te promoten en reclame te maken voor de 992 Endurances Cup en Porsche Paddock Rendez-vous op het circuit van Spa Francorchamps op 5 september. Wij gaan er ook dit jaar nog een evenement aan toevoegen, op 5 september gaan we in samenwerking met het Duitse Werk96 weer een Porsche 996 meeting houden. Dus dat zijn drie evenementen in een. Werk96 is een enthousiaste Porsche specialist gespecialiseerd in Porsche 996 en het verfijnen en tunen van de 996. Verleden jaar hadden wij de eerste contacten gelegd en hieruit is deze samenwerken ontstaan. Er was veel interesse voor dit geweldige evenement is September en het begint ook steeds meer bekendheid te krijgen. Ook dit jaar is er weer met de "best of show award" en zijn er diverse stands op de Paddock die je tijdens de race kan komen bezoeken.

Terug naar de geweldige Cars and Coffee van Porsche Centrum Gelderland. Want ook op de parking was er genoeg te doen. De eigenaren waren druk met elkaar in gesprek en natuurlijk kwam je weer oude bekenden en vrienden tegen. Sommige had ik alweer enige jaren niet meer gezien en gesproken. En ook daarom is een Cars and Coffee altijd leuk om heen te gaan, zeker in setting als deze.

En vooral dat laatste is natuurlijk waar het om gaat… samen de passie delen voor het merk Porsche.

Wij willen Mark Wegh en zijn team bedanken voor de gastvrijheid en een geweldige dag die wij bij Porsche Centrum Gelderland mochten beleven. Heb jij dit geweldige evenement gemist of wil je nog even nagenieten? Dan zijn hier wat video indrukken van deze geweldige dag…

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Foto's en video's: Jos Berkien, Alain Feld