Vanuit de pits naar de zege: Uniek succes voor Porsche in CrowdStrike 24 Hours of Spa

Een start vanuit de pitstraat na een motorwissel betekende geen goede uitgangspositie voor coureurs Thomas Preining, Ricardo Feller en Bastian Buus met de Porsche 911 GT3 R van Lionspeed GP bij de CrowdStrike 24 Hours of Spa. Toch hielden de drie onder bijna tropische omstandigheden het hoofd koel en bekroonden een foutloze race met de glansrijke overwinning. In totaal eindigden er drie Porsches in de top tien. Morris Schuring was met zijn teamgenoten lange tijd op weg naar een podiumplaats, maar werd in de slotfase geraakt door een merkgenoot en moest uiteindelijk genoegen nemen met de achtste plaats.

Deze editie van de jaarlijkse 24-uursrace in de Belgische Ardennen gaat de boeken in als een van de zwaarste vanwege de extreem hoge temperaturen, die de toch al hoge belasting voor mens en materiaal nog eens verder vergrootten. In de aanloop naar de race leek Ferrari grotendeels het tempo te bepalen: de Porsche van Lionspeed kwam niet verder dan de 16e tijd in de Superpole, Morris Schuring had met de Boutsen VDS-Porsche als 17e in de kwalificatie net een plekje in de Superpole misgelopen. Bij de Lionspeed-Porsche werd naderhand de motor gewisseld, wat betekende dat het team de race als voorlaatste vanuit de pitstraat moest starten. De Boutsen VDS-Porsche van Schuring en zijn teamgenoten Dorian Boccolacci en Alessio Picariello was daarmee de best geplaatste Porsche in de startopstelling voor de race.

Startopstelling van de 24 Hours of Spa 2026:

P14 - #2 Boutsen VDS: Alessio Picariello

P16 - #22 Schumacher CLRT: Ayhancan Güven

P23 - #10 Boutsen VDS: Alessandro Ghiretti

P34 - #54 Dinamic GT: Angus Whiteside

P44 - #91 Herberth Motosport: Ralf Bohn

P48 - #86 High Class Racing: Kerong Li

P50 - #93 Ziggo Sport Tempesta Racing: Christopher Froggatt

P51 - #123 Mühlner Motorsport: Tobias Müller

P53 - #89 Lionspeed GP: Patrick Kolb

P55 - #97 Rutronik Racing: Sven Müller

P59 - #914 Razoon: Bryce Fullwood

P65 - #8 Car Collection: Niccolò Schirò

Pit Lane - #80 Lionspeed GP: Bastian Buus

Pit Lane - #9 Pure Rxcing: Aleksei Nesov

Pit Lane - #79 Tsunami RT: Nico Menzel

De wedstrijd kende een turbulent verloop met onder andere een carambolage met vijf auto’s in de openingsronde, die direct tot een interventie van de safety-car leidde. De Porsches bleven vooralsnog uit de problemen, maar die waren er later wel voor de door het Duitse Herberth Motorsport gerunde oranje-witte 911 GT3 van Ziggo Tempesta Racing, waarmee onder andere talent Mex Jansen in actie kwam. De coureur uit Zevenaar had de competitie van Ziggo Sport gewonnen en werd daarmee in staat gesteld om de nog vacante positie van vierde rijder van het team voor de etmaalrace in de Ardennen in te vullen. Dat deed hij met verve: het team startte als 50e van de in totaal 69 deelnemende combinaties. Nadat Jonathan Hui de start voor zijn rekening genomen had en al de nodige plaatsen wist goed te maken, zette Jansen de gestage opmars voort en reed aan het eind van het tweede uur al op de elfde plaats. Het ging nog verder naar voren, maar twee straffen vanwege ‘track limits’ zorgden ook weer voor een lichte terugval. In de nacht volgde de uitval, nadat de Porsche met Hui aan het stuur van achteren geraakt was door een Aston Martin in de bochtencombinatie ‘Pif-Paf’. De opgelopen schade was te groot om de race nog te kunnen voortzetten.

Ook de Porsche van Herberth Motorsport met Huub van Eijndhoven als een van de rijders haalde de eindstreep niet: een technisch defect op zondagochtend betekende het voortijdige einde. De Lionspeed-Porsche was intussen opgeklommen naar de voorste gelederen in het veld en streed urenlang met de Winward-Mercedes en de AF Corse-Ferrari. Rond het middaguur op zondag nestelde de Lionspeed-Porsche zich aan kop en wist die positie uiteindelijk vast te houden, zodat de Porsche met het nummer 80 als winnaar werd afgevlagd. Het was voor het eerst in de historie van de GT World Challenge dat een team na een start vanuit de pitstraat naar de overwinning reed. DTM-coureurs Bastiaan Buus, Thomas Preining en Ricardo Feller bezorgden Porsche de negende overwinning in de Belgische klassieker, tevens het eerste 24-uurssucces voor de dit jaar geïntroduceerde 911 GT3 R op basis van de generatie 992.2.

“Ik ben heel erg opgelucht en ongelooflijk trots op het hele team, ze hebben de overwinning verdiend”, zei de Zwitser Ricardo Feller na afloop. “Dat we vanuit de pitstraat moesten starten, was natuurlijk een tegenslag, maar we hebben desondanks geloof behouden in onze kansen. Dat is precies wat een sterk team uitmaakt. We hebben een mooi verhaal mogen schrijven. In onze sport maak je vaker nederlagen mee dan overwinningen, dus daarom zullen we dit succes goed vieren!”

Het succes zorgde ook voor tevredenheid bij Michael Dreiser, hoofd verkoop van Porsche Motorsport. “Dit succes is een belangrijk signaal voor de klantensport bij Porsche”, aldus Dreiser. “We hadden hier 15 auto’s aan de start. Drie auto’s in de top tien is een sterke prestatie en de overwinning is natuurlijk een fantastisch verhaal voor Lionspeed GP. Daarbij opgeteld de goede prestaties van andere klantenteams met podiumplaatsen in de klassen Bronze Cup, Pro-Am en Gold Cup: al met al een succesvol weekend voor Porsche.”

Michael Dreiser, hoofd verkoop van Porsche Motorsport

De 911 GT3 R van het Franse team Schumacher CLRT met rijders Ayhancan Güven, Matt Campbell en Frédéric Makowiecki leek op zondag ook nog volop te kunnen meestrijden voor de overwinning, maar een volledig onnodige botsing van Güven met de nummer 2-Porsche van het Belgische team Boutsen VDS met Morris Schuring aan het stuur resulteerde in een tijdstraf van vijf seconden, waarmee de kansen op een podiumklassering in rook opgingen. Het trio werd als vierde geklasseerd.

Ook Schuring en zijn teamgenoten Dorian Boccolacci en Alessio Picariello hadden met de Porsche van Boutsen VDS op het podium kunnen eindigen, maar de actie van Güven stond dat succes in de weg. “We hebben vanwege de reparatie van schade na die aanrijding zeker zo’n 40 seconden verloren”, verklaarde Morris Schuring naderhand. Het team eindigde op de achtste plaats, waarbij er zonder deze pech zeker meer in had gezeten. Schuring sprak van de zwaarste 24-uursrace die hij tot nu toe gereden heeft. “Niet alleen vanwege de hoge temperaturen, maar ook omdat het door het programma met trainingen laat in de avond al een behoorlijke uitputtingsslag is voordat de race begint. Bovendien slaap je vanwege de warmte ook minder, je kon de vermoeidheid bij iedereen wel zien. Zelf heb ik tijdens een stint twee kilo aan gewicht verloren, dat geeft wel aan hoe zwaar het was!”

Succes was er tijdens het weekend ook voor het Duitse team Manthey 1st Phorm, dat op het circuit van Watkins Glen in het noordoosten van de Verenigde Staten de GTD-klasse won tijdens de zes-uursrace van het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Normaal gesproken maakt Morris Schuring ook deel uit van dit team, maar omdat hij in Spa moest rijden, werd hij ditmaal vervangen door de Oostenrijker Richard Lietz, die samen met Riccardo Pera en Ryan Hardwick het succes veiligstelde. Loek Hartog, die op Watkins Glen voor het eerst met de andere Porsche van Manthey in de GTD-Pro-klasse van de IMSA-race in actie kwam, raakte met de auto van de baan en haalde daarmee de eindstreep niet.