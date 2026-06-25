Porsche onthult de nieuwe 911 GT4 R voor de wereldwijde klantensport

Persbericht 25 juni 2026

De GT4-raceauto is gebaseerd op de 911 en zal vanaf 2027 voor het eerst deelnemen aan wedstrijden.







Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG breidt zijn klantensportportfolio uit met de nieuwe 911 GT4 R.

Voor het eerst is een auto ontworpen voor de wereldwijde GT4-races gebaseerd op het 911-platform. De raceauto wordt aangedreven door een 4,0-liter zescilinder boxermotor met een vermogen tot 382 kW (520 pk). Hij maakt zijn racedebuut in het autosportseizoen van 2027.

Hoogtoerige racemotor met een maximaal vermogen van 382 kW (520 pk) uit de 911 Cup

De wereldwijde GT4-scene is een belangrijke pijler van Porsche's klantensportprogramma

De prijs: 265.000 euro plus btw (afhankelijk van het land).



Stuttgart.

Met dit nieuwe model tilt Porsche Motorsport zijn GT4-programma naar een hoger niveau en breidt het zijn modellengamma in het topsegment uit. De internationale GT4-categorie is een van de snelstgroeiende segmenten in de wereldwijde klantensport. Tegelijkertijd worden series zoals de ADAC GT4 Duitsland en internationale equivalenten zoals de GT4 European Series beschouwd als een cruciaal element in de talentenpiramide op weg naar de top van de GT3-racerij.

De nieuwe 911 GT4 R bouwt voort op de technische basis van de huidige Cup-versie, die is gebaseerd op de straatlegale 911 GT3 van de 992.2-generatie. Vergeleken met de vorige Clubsport-modellen op basis van de 718 Cayman, biedt deze een krachtigere motor, bredere spoorbreedtes en verder ontwikkelde motorsportelektronica. Deze factoren verbeteren met name de rondetijden, de rijeigenschappen en de stabiliteit onder raceomstandigheden.

"Met de nieuwe raceauto op basis van de Porsche 911 GT3 tillen we ons succesvolle GT4-programma naar een hoger niveau. De combinatie van iconisch 911-DNA en het beproefde GT4-concept creëert een uniek aanbod op de markt", aldus Thomas Laudenbach, Vice President Porsche Motorsport. “Onze beslissing om het 911-platform in de GT4-categorie te introduceren onderstreept het groeiende belang van deze klasse in de internationale autosport. GT4 is geëvolueerd van een instapsegment naar een zeer competitief, wereldwijd relevant raceplatform.”

Thomas Laudenbach, Vice President Porsche Motorsport

“Onze klanten profiteren van een aanzienlijk breder scala aan opties in het GT4-segment. De nieuwe 911 GT4 R vormt een aanvulling op het bestaande Cayman-gamma en biedt ambitieuze teams een andere krachtige optie”, aldus Michael Dreiser, Sales Director Porsche Motorsport. “We zien een sterke wereldwijde vraag naar krachtige, maar toch betaalbare raceauto's voor klanten.”

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Aandrijflijn en chassis: racemotor en versnellingsbak van de 911 Cup



De hoogtoerige 4,0-liter zescilinder boxermotor is gebaseerd op de motor die in de 911 GT3 wordt gebruikt en levert tot 382 kW (520 pk) in de raceversie. Het maximale koppel bedraagt ​​tot 470 Newtonmeter (Nm). Zoals gebruikelijk in de GT4-reglementen, variëren deze prestatiecijfers afhankelijk van de Balance of Performance (BoP)-classificatie. De 911 GT4 R wordt bijvoorbeeld af fabriek geleverd met luchtstroomrestrictors (53,7 millimeter), waardoor het vermogen wordt teruggebracht tot 316 kW (430 pk). De krachtoverbrenging verloopt via een sequentiële zesversnellingsbak met schakelpaddles aan het stuur en een racekoppeling met vier schijven.

Wat het chassis betreft, kiest de nieuwe raceauto voor klanten vanwege de regelgeving voor een andere aanpak dan de 911 Cup: de wielen, die elk een inch smaller zijn, worden gemonteerd met een vijfgaatspatroon, zoals standaard is bij de productiemodellen. De dubbel verstelbare dempers en drie selecteerbare veerconstanten bieden extra afstelmogelijkheden.

Carrosserie en cockpit: natuurvezelcomposieten aan de buitenkant en in de cockpit



De 911 GT4 R neemt belangrijke carrosseriestructuren over van de 911 Cup en maakt gericht gebruik van de aerodynamische optimalisaties daarvan. De achtervleugel is handmatig in elf standen verstelbaar. Een opvallend kenmerk is het uitgebreide gebruik van natuurvezelversterkte kunststof in combinatie met epoxyhars. Componenten zoals de deuren, motorkap en aerodynamische onderdelen, evenals delen van de cockpit, zijn van dit materiaal gemaakt.

In de cockpit ontvangt de bestuurder alle relevante informatie via een 10,3-inch kleurendisplay. Een geïntegreerde datalogger en een nauwkeurig GPS-systeem ondersteunen analyse en prestatieoptimalisatie tijdens races. Extra ballastcomponenten maken het mogelijk de auto aan te passen aan de respectievelijke gewichtsklasse die is gespecificeerd door de BoP.

Matthias Scholz, directeur GT Racing Cars

De 911 belichaamt het motorsport-DNA van Porsche als geen andere auto. Door dit over te brengen naar een GT4-auto ontstaan ​​nieuwe mogelijkheden op het gebied van prestaties en rijervaring”, aldus Matthias Scholz, directeur GT Racing Cars bij Porsche Motorsport. “De nieuwe 911 GT4 R profiteert van het gedetailleerde werk dat al is verricht tijdens de ontwikkeling van de 911 Cup.

GT4: een wereldwijd groeiend segment in de klantautosport



De GT4-categorie werd halverwege de jaren 2000 geïntroduceerd en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een gevestigde competitievorm wereldwijd. Het combineert op productie gebaseerde technologie met relatief lage operationele kosten, waardoor het een belangrijke instapklasse is onder de GT3-races. Voor fabrikanten biedt de categorie de mogelijkheid om vertegenwoordigd te worden door klantenteams in talrijke nationale en internationale series. Porsche is een van de meest succesvolle merken in de wereldwijde GT4-scene. In de internationale 'Manufacturer Ranking' van de SRO-organisatie staat Porsche momenteel op de derde plaats (per 19 juni 2026).

Een succesvolle geschiedenis in de klantautosport binnen de GT4-sector



Sinds de intrede in de GT4-categorie in 2016 heeft Porsche meer dan 1.500 raceauto's ontwikkeld en geproduceerd op basis van de Cayman. De modellen kenmerken zich door een combinatie van robuuste productietechnologie en race specifieke componenten, en hebben zich wereldwijd gevestigd als economisch aantrekkelijke raceoplossingen voor klanten. De nieuwe 911 GT4 R zet dit succesverhaal voort en breidt het aanbod voor het eerst uit met een auto gebaseerd op de iconische 911-serie.



GT-series wereldwijd: SRO Motorsports Group

GT4-races in Duitsland: ADAC GT4 Duitsland

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