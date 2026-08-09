Dieter en Magali Dupon over hun bezoek aan Porsche Centrum Gelderland

Voorwoord

In maart bezochten wij Dieter Dupon voor de rubriek "Mijn passie voor Porsche". Tijdens dat gesprek kwam het even op Porsche Centrum Gelderland. Dieter had daarover veel gehoord en zijn wens was om daar ooit eens te gaan kijken, en dan ook gelijk bij Porsche Classic Center Gelderland. Verder wist hij van het bestaan van de schitterende collectie van Mark Wegh. Om dat ook te mogen zien zou helemaal mooi zijn, maar dat zou waarschijnlijk niet kunnen? We gaan het zien.

Dieter en zijn echtgenote Magali hebben een fantastische dag gehad en Dieter is zo vriendelijk geweest om een verslag van deze dag te maken. Hartelijk dank daarvoor.

Verslag van een mooie dag door Dieter

Vanaf het moment dat we aankwamen, voelde het anders. De locatie straalde rust en klasse uit, maar zonder afstandelijkheid. Integendeel: we werden meteen warm ontvangen met een drankje en een plakje worst — een klein gebaar dat meteen duidelijk maakte dat hier gastvrijheid geen formaliteit is, maar een vanzelfsprekendheid. Het contrast met wat je soms in België ervaart bij een Porsche Center kon haast niet groter zijn. Daar lijkt het soms alsof je eerst moet bewijzen dat je erbij hoort. Hier niet. Hier draait het niet om uiterlijk vertoon, maar om echte passie. Want laten we eerlijk zijn: je kan iemands rijkdom nooit aflezen aan hoe hij eruitziet, want wie weet is die ene man met die sjofele schoenen wel degene die je uit je sokken blaast.

Na dat warme onthaal trokken we verder naar de werkplaats — en daar werd meteen duidelijk hoe groot en indrukwekkend deze plek werkelijk is. We kregen de vraag hoeveel bruggen er waren om aan auto’s te werken. Zelfverzekerd antwoordde ik: twintig. “Meer.” Dertig? “Meer.” Vijftig? “Nee… drieënnegentig.” Het getal bleef even hangen. Drieënnegentig bruggen. En plots viel alles op zijn plaats: de constante bedrijvigheid, de energie in het atelier, de diversiteit aan projecten. Van een Mille Miglia-classic tot de nieuwste Taycan, van standaard onderhoud tot volledig custom builds. Jammer genoeg mochten we daar geen beelden maken — maar misschien maakt net dat het nog indrukwekkender.

In diezelfde werkplaats ontmoetten we ook René, de metaalbewerker in de body shop. Een man die zijn vak niet alleen beheerst, maar belichaamt. Plamuur? Daar moet hij niets van weten. Hier wordt gewerkt zoals het hoort: met pure precisie, met de hand uitgehamerd, lijn per lijn verfijnd tot absolute perfectie. De wagen waar hij op dat moment aan werkte, had al 1500 uur achter de rug — en pas nu was de body klaar voor de volgende fase. Dat moment maakte alles tastbaar: dit is geen productie, dit is kunst.

Daarna volgde een absoluut hoogtepunt: de privécollectie van Marc. Een verzameling die elke verwachting overstijgt. Niet alleen door de omvang, maar vooral door de verhalen die erin verscholen zitten. Een indrukwekkende reeks Volkswagen Kevers, een collectie die zijn vader startte en nu als eerbetoon wordt tentoongesteld en vervolledigd. Zeldzame en iconische Porsches die je zelfs in het officiële museum in Stuttgart niet tegenkomt. Dakar-versies, politie-uitvoeringen, en ja — zelfs de Porsche jachtauto uit de oorlogstijden. Elk stuk zorgvuldig bewaard, elk detail gekoesterd.

Maar Marc’s passie stopt daar niet.

In het Classic Center kregen we nog een volgende laag van exclusiviteit te zien — en jawel, hier staan echte pareltjes van meer dan 500.000 euro. Wagens die niet alleen zeldzaam zijn, maar ook een enorme historische en emotionele waarde dragen. Want laat ons eerlijk zijn: een klant die op zoek is naar een classic, is nu eenmaal op zoek naar een bepaalde emotie. Hier voel je dat elke auto een verhaal vertelt dat verder gaat dan cijfers en prestaties.

En dan, als kers op de taart, kwamen we terecht bij de Porsche Exclusive Manufaktur. Een wereld op zich — en zonder twijfel het summum van personalisatie en vakmanschap. Het is de eerste in zijn soort, en eerlijk gezegd: we zullen nog vaak met de lotto moeten spelen voor we hier ooit zelf een orderbon mogen tekenen. De mogelijkheden zijn eindeloos. Elk detail, hoe klein ook, kan aangepast worden. Elk idee lijkt hier werkelijkheid te kunnen worden.

Wanneer we uiteindelijk terugkijken op deze ervaring, blijft één ding het sterkst hangen. Niet de exclusiviteit, niet de zeldzaamheid van de wagens, maar de mensen. De passie die je voelt in elk gesprek, het vakmanschap dat zichtbaar is in elk detail, en de oprechte liefde voor het merk en zijn geschiedenis. Dat is wat deze plek echt bijzonder maakt — en wat deze ervaring onvergetelijk maakt.

Dank je wel 64, Robin en Alain, dat we deze exclusieve blik voor en achter de schermen mochten ervaren. En ja hoor: het iconische fotomoment aan het Porsche tankstation kon niet ontbreken en krijgt een mooi plekje — een warme herinnering aan deze dag én een reminder om te blijven dromen over een volgend model.

Dieter en Magali. Bedankt voor jullie enthousiasme en het verslag. We hopen jullie snel weer te treffen op een evenement.

Foto's: Alain Feld, René de Boer, Robin Groenendijk