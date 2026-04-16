De start van een nieuw Porsche race seizoen

Het is maandag 30 maart 2026, je wordt wakker en opent je gordijnen. Wat een slecht weer, het waait en komt met bakken uit de hemel. De afgelopen week heb je veelvuldig buienradar bezocht met als locatie Zandvoort. Men gaf toch echt aan dat het mooi weer zou worden, je vloekt in jezelf. Gedurende de dag verdwijnt een beetje het chagrijn, omdat de regenkans voor komende dagen afneemt, bovendien zeg je tegen jezelf dat een regenrace je ook wel ligt. Tegelijk moet je aan alle rookies denken en gun je hun een droog debuut, want dat is toch echt een stuk “makkelijker” dan direct een regenrace.

De spanning naar een raceweekend bouwt zich zo geleidelijk op. Eigenlijk is het vandaag, maandag 30 maart 2026, niet begonnen, maar al eerder. Vorige week hebben we een testdag op Assen gehad zodat iedereen een beetje warm kon draaien. De sfeer was fantastisch en we waren net een stel koeien die in het voorjaar de wei in mochten. Statuur, leeftijd, niveau, type Porsche, het maakt allemaal geen verschil, de passie geeft saamhorigheid en we zijn kameraden. Op het circuit van Assen heeft iedereen als een gentlemen gereden met respect voor elkaar, geen enkele schade, maar enkel lachende gezichten. Wat is Porsche Club Racing (PCR) toch een fijne club mensen.

Na deze testdag is de groepsapp weer tot leven gekomen na maanden in slaapstand te zijn geweest, november was tenslotte de laatste race. Vanaf dit moment is het een onophoudelijk gekakel in de groepsapp, op een leuke manier. Kennis delen, filmpjes passeren de revue, elkaar een beetje uitdagen en rookies die zich introduceren. Dit jaar hebben we veel rookies die in de Porsche 944 cup gaan uitkomen. Dé cup waarbij het om echt puur racen gaat zonder elektronische hulpmiddelen, het is nog old school racen. Zeg maar alles waar de huidige Formule 1 niet voor staat. De Porsche 944 cup is misschien wel de meest onderschatte cup van Nederland, behalve bij de echte Porsche liefhebber. Die kent het verleden en weet dat het cup racen begonnen is met de 944 en in 1986 Joachim Winkelhock de eerste kampioen was. Diezelfde kenner weet ook dat de 944 de ideale gewichtsverdeling heeft en motorisch superieur was. Niks geen VW / Audi onzin. Het is dé Porsche voor “betaalbaar” en puur racen door de robuuste betrouwbaarheid.

Inmiddels is het raceprogramma bekend en zullen we, zoals wel vaker, vergezeld worden door Mazda en BMW. Voor toeschouwers leuk, omdat de hele dag in het teken staat van diverse races. Het paasweekend trekt altijd veel toeschouwers naar Zandvoort en zeker nu het droog blijft met af en toe een zonnetje. Wat minder leuk is, is dat wij als PCR om 7:00 al onze verplichte wedstijd briefing hebben en om 9:00 onze kwalificatie. Maar ach dan hebben we dat maar gelijk gehad, want de volgende race dag zal een andere cup om 7:00 moeten verschijnen en mogen wij later aanvangen.

Enkele PCR rijders kiezen er voor om een hotel te nemen in verband met het tijdschema en zo fris aan de kwalificatie te kunnen beginnen. Je verwacht misschien een gezellig diner, een biertje en dat we elkaar opzoeken, maar nee, iedereen gaat vroeg naar bed en menig kind van 8 jaar hoeft zelfs nog niet naar bed. Dit is niet omdat we het te serieus nemen, nee dit doet gezonde wedstrijdspanning met je. Je zet je wekker om 6:00 en slaapt vervolgens onrustig. Om 4:15 ben je klaarwakker en je beseft dat je toch je uurtjes slaap nodig hebt voor een lange racedag. Je probeert weer in slaap te komen, maar het lukt je niet. Je bent in je dromen de start aan het oefenen, je rijdt op de tarzan bocht af en je haalt een collega 944 rijder in op het Scheivlak. Je hebt niet het idee dat je nog geslapen hebt en kijkt maar weer eens op je telefoon, pffff 5:35. Je besluit maar te gaan douchen en om 6:00 sta je klaar om je kamer te verlaten en uit te checken. Aankomende bij de receptie is het druk, meerdere 944 rijders blijken een vergelijkbare nacht te hebben gehad. We moeten er allemaal om lachen en zeggen tegen elkaar, leuk hé zo’n hobby. De rookies hebben een nog kortere nacht gehad blijkt en we zien de eerste blikjes red bull al verschijnen.

Aankomen op het circuit is altijd weer een magisch moment. Je parkeert bij de pitstraat, loopt tussen de racetrailers van RFF motorsport door en ziet de eerste 944 cup racers in de verte verschijnen. Het is een moment van ongeloof, dankbaarheid en spanning tegelijk. Je gaat weer racen. Vanaf dat moment verandert er iets in je gestel, je staat AAN, adrenaline neemt toe en tijdsbesef is weg. Ineens voelt het geen 6:25, maar 14.00 in de middag. Je schrijft je in voor de races en meldt je bij de briefing. De zaal loopt vol en we zijn klaar om de briefing te starten, alvorens dit te doen vraagt de wedstrijdleider wie er rookies zijn? Vele 944 rijders steken hun hand voorzichtig omhoog zoals je dat vroeger op de lagere school deed. Je kent het wel, ik moet mijn hand opsteken, maar ik hoop maar dat niemand mij ziet, ze zitten ook allemaal achterin de zaal en dat is niet omdat er voorin geen plaats is.

Als PCR zijn we er trots op dat we veel 944 rookies mogen verwelkomen. Het startveld zou vandaag uit negentien Porsche 944 cup racers bestaan, maar helaas zijn er vier afvallers door privé omstandigheden. Desalniettemin is het een vol startveld met dus vijftien Porsche 944 cup racers aan de start vergezeld met drie andere PCR klassen. Het snelheidsverschil tussen de diverse klassen is aanzienlijk en dus besluit men om de 944 rookies met een gele R sticker op de achterzijde te laten rijden. Er is geen plaats bij de PCR voor een te groot misplaatst ego, gewoon verstandig zijn, respectvol racen en plezier hebben. Veiligheid en schadeloos rijden zijn kernwaarden om plezier te kunnen hebben en dus gehoorzaamt iedereen de wedstijdleider zonder protest.

Na de briefing lopen we naar de pitbox van RFF Motorsport om ons om te kleden. De ervaren rijders zijn rustig en doen hun routinematige voorbereiding. De rookies stuiteren door de pitbox en ervaren rijders helpen hen door vragen te beantwoorden en tips te geven. Het hele “gebeuren” is prachtig te aanschouwen en je ziet sommige rookies echt denken, bedankt voor de tip, maar wat betekent dit nu eigenlijk. Iedereen heeft inmiddels zijn race overall aan en sommige nestelen zich al in hun Porsche 944. De motoren worden gestart en ook dit is weer zo’n magisch moment. Dit gevoel is niet goed te beschrijven, het

is enthousiasme, spanning, ongeloof, indrukwekkend, eng en angstig tegelijk. Overigens kan de volgorde van deze emoties per rijder nog weleens verschillen

We rijden in treinvorm de pits uit en wat een prachtig gezicht om vijftien Porsche 944 cup racers te zien vertrekken. Vijftien enthousiastelingen die allen begrijpen dat een auto gebouwd tussen 1982 en 1988, Porsche 944 type 1 en type 2, nog altijd een fantastische race auto is. De kwalificatie verloopt vervolgens vlekkeloos en het “vermoedelijke” startveld, op basis van de eigen boardcomputer, is zoals verwacht en heeft opvallend veel gelijkenis met een eerder moment deze morgen, namelijk de briefing.

Bij binnenkomst in de pitbox is het direct gezellig druk en ervaringen tijdens de kwalificatie worden gedeeld. Het duurt enkele minuten en de wedstrijdleider komt met de definitieve startopstelling die geen verassingen kent. De snelle jongens zijn nog steeds snel. Voor diegene die circuit Zandvoort kennen, met de 944 cup rijden wij tussen de 2:03 – 2:12. Ongeveer negen a tien seconde verschil tussen de nummer één en laatst, maar gaande weg dit seizoen zullen we zien dat het verschil kleiner wordt en straks iedereen binnen vijf seconde van de kop rijdt. Deze progressie is volledig toe te schrijven aan kunde en niet een auto upgrade. Alle 944 cup racers zijn gelijkwaardig en wegen minimaal 1180 kg en hebben maximaal 170 pk motorvermogen.

Hetzelfde tafereel als bij de kwalificatie herhaald zich voor de eerste race, maar nu worden ook diverse start procedures en racelijnen besproken. De start is bij de PCR altijd een rollende start, reden hiertoe is niet alleen veiligheid, maar ook om de koppeling van met name snellere klasse te sparen. De rollende start is altijd wat chaotisch en je moet wat geluk hebben. De start verloopt prima en iedereen komt de eerste bochtencombinatie goed door. Het veld settelt zich de komende ronden en er ontstaan wat onderlinge gaten. Aan de kop van het veld zijn het drie man die niets voor elkaar onderdoen, er ontstaat een middengroep en het achterveld. Het zonnetje begint te schijnen en de rondetijden worden sneller en sneller. Vijf man rijden in de 2:04 en het is close racing.

Het bord met nog één ronde hangt uit en je bent altijd weer blij als je dit bord ziet. Enerzijds omdat je benzinelampje brand en anderzijds omdat je moe begint te worden. Vergelijk het maar met een kart heat, dit is veelal tien minuten! en je voelt het de volgende dag nog in je lichaam. Een race is 25 minuten, lijkt kort, maar je lichaam en geest vertellen je wat anders. De finish vlag valt en je rijdt je ronde uit en bedankt onderweg de marshalls met een handgebaar. Aankomende in de pits is het druk, echt heel druk, wat een mensen zijn er op de paasraces afgekomen. Je stapt uit en 944 racers vallen elkaar in de armen en bedanken en feliciteren elkaar voor een mooie race met onderlinge gevechten.

Dit is PCR, dit zijn enthousiastelingen uit het juiste spreekwoordelijke hout gesneden. Wij feliciteren elkaar omdat jij, mij mooi hebt ingehaald. We hebben leuk gestreden en

iedereen loopt met een lach rond. Hoeveelste ben je gefinisht? Joh geen idee......... maar daar in de Tarzanbocht ging je echt mooi buitenom......... en de verhalen gaan verder.

Gedurende de dag rijden we in totaal drie races. Na de gezamenlijke PCR lunch staat de tweede race op het programma. Inmiddels is het toeschouwersaantal verder toegenomen en worden de 944 cup raceauto’s volop gefotografeerd, hartstikke leuk. Race twee is wederom zeer spannend en de nummers 1,2,3, strijden hard, maar fair. Ook nu weer zie je een middenveld en achterveld ontstaan welke onderling strijden. Geen race zonder spektakel, maar veel inhaalacties op de baan. De zon is nu volop gaan schijnen en het wordt warm in de auto, geen airco, geen ramen open, gewoon het beste van maken en doseren. Ook de tweede race eindigt zoals de eerste race, een lach, complimenten, verbazing, grote verhalen en geen schade. Je vraagt je misschien af hoe het komt dat je vaak leest GEEN schade? Kom een dagje kijken op Zandvoort en je begrijpt het direct, wij PCR rijden zelden tot nooit schade omdat we enthousiastelingen zijn zonder ego gedreven bewijsdrang. Dit kenmerkt PCR en zie/ervaar je niet bij andere klassen die deze paasraces ook actief waren.

De laatste race, de derde race, is altijd wat “rustiger”, sommige racers zijn inmiddels vermoeid en rijden wat minder snel dan dat ze eerder deden, andere houden het voor gezien. Iedereen is anders en vermoeidheid kan bijdragen aan fouten maken met alle gevolgen van dien. Alle respect voor diegene die daarom de laatste race niet rijden, je kunt niets winnen, behalve een plastic beker die in de weg staat, maar je kunt wel heel veel verliezen. De derde race wordt afgevlagd en voor de laatste keer bedanken we de marshalls. Moe, maar voldaan komen we bij elkaar in de PCR pitbox voor grote verhalen, een biertje, praatje van de voorzitter en natuurlijk de prijsuitreiking.

De eerste race dag Posche Club Racing zit er op en wat een succesvolle dag is het geweest. Alle Porsche 944 rookies hebben het fantastisch gedaan. Heel leuk dat we een rookie dame in ons midden hadden en voor de volgende race dag zelfs twee rookie dames. Als rookie is je eerste race event extra speciaal en mede daarom bedanken wij jullie voor gezelligheid en respectvol racen, jullie zijn een aanwinst voor de PCR. Bedankt, Dennis Borgers, Robin Maarssen, Nick Pouw, Jorrit Waninge, Teun Rijke, Roy van Dijk, Wolf Blauwhoff en Jackie Waninge.

Tekst: Jeffrey Pouw Foto's: Leon Weggelaar