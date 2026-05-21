Nederlandse Porsche-successen in 24 Uur Nürburgring

Het zal weinig mensen zijn ontgaan: afgelopen weekend werd de 54e editie van de 24-uursrace op de Nürburgring verreden. Met 13 overwinningen is Porsche achter BMW (21) het op één na succesvolste merk in de historie van de Duitse klassieker. Algemeen succes zat er voor Porsche ditmaal niet in, maar meerdere Nederlanders waren wel succesvol met Porsches in de race.

Met 352.000 bezoekers gedurende het weekend was er sprake van een recorddrukte in de Eifel. Natuurlijk was een flink deel van die belangstelling toe te schrijven aan de deelname van Max Verstappen, die samen met zijn Mercedes-teamgenoten lange tijd volop in de strijd was voor de overwinning, totdat een gebroken aandrijfas een voortijdig einde aan alle ambities maakte.

Porsches waren als altijd ook zeer ruim vertegenwoordigd in de topklasse, die op de Nürburgring wordt aangeduid als SP9. Manthey, dat rondom de race flink uitpakte in het kader van het 30-jarig jubileum met onder andere een fraai boek en een expositie van alle zes de winnende Manthey-911-chassis (zie hier: https://www.vierenzestig.nl/30-jaar-manthey-alle-grellos-bijeen-en-fraai-boek-voor-het-jubileum/ ), behoorde met de huidige “Grello” tot de favorieten. Ook hier liep het echter uit op een teleurstelling, nadat Kévin Estre in de Porsche op zaterdagavond op een oliespoor in de vangrails was beland.

Voor Morris Schuring met de Porsche van Falken Motorsports kwam de race ook tot een voortijdig einde. Hij was op podiumkoers, toen het zaterdagavond tegen middernacht bij het passeren van een langzamere deelnemer tot een misverstand kwam en Schuring met zijn Porsche van de baan raakte. “Op het snelle gedeelte bij Flugplatz bleef ik aan de rechter kant, ervan uitgaande dat die andere auto op zijn lijn zou blijven, zoals de regel is”, zei Schuring. “Dat was helaas niet het geval, dus we raakten elkaar, waardoor ik in de vangrails kwam en we met een lekke band uitvielen. Jammer, en het spijt me ook heel erg voor het team en mijn teamgenoten, want we hadden tot dat moment een uitstekende race! De Nordschleife heeft voor ons toegeslagen, maar ik besef opnieuw hoeveel ik van dit circuit houd. Ik heb enorm genoten van mijn stints en de gevechten en ik kan niet wachten om er terug te keren!” Ook de zusterauto onder de vlag van Dunlop Motorsport strandde voortijdig.

(R)Laurin Heinrich (DEU)

Zo was de Porsche van Lionspeed GP met Laurin Heinrich, Laurens Vanthoor en Ricardo Feller als zesde algemeen uiteindelijk de best geklasseerde Porsche in de race. Een plaats daarachter eindigde de Porsche van het Italiaanse team Dinamic GT met Loek Hartog, die daarmee net als vorig jaar de beste Nederlander in de eindrangschikking van de race was. Hartog deelde de auto met de Denen Bastian Buus en Michael Christensen en de Duitser Joel Sturm. Loek Hartog was zelfs op beide Porsches van Dinamic GT ingeschreven en reed, verdeeld over beide auto’s, in totaal zo’n negen uur. “Enorm zwaar, ik ben echt kapot, maar het was wel een geweldige race”, zei hij na afloop. De andere Dinamic-Porsche viel zo’n 20 minuten voor het einde uit toen de auto in brand raakte.

De tiende plaats algemeen en de overwinning in de subklasse SP9-Pro-Am was voor Daan Pijl, internationaal rijdend onder de naam ‘Daan Arrow’, met de Porsche 911 GT3 R van het team 48 Losch Motorsport by Black Falcon. Roelof Bruins kwam in actie met de Porsche 911 GT3 R van Hankook Competition, waarmee hij als 13e algemeen eindigde.

Ook in andere klassen waren Nederlandse Porsche-rijders succesvol. Zo won Marco van Ramshorst, in het dagelijks leven Renaultdealer in Nijkerk, met de Porsche 911 GT3 Cup (992.1) op biobrandstof, ingezet door het team Fourmotors, de klasse AT2. De aparte klasse voor Porsche 911 GT3 Cup-auto’s (992.1), in Nürburgring-jargon Cup 2, resulteerde in de overwinning voor het Black Falcon Team Zimmermann, met Paul Meijer uit Huis-ter-Heide als een van de rijders. Het verhaal van dit team was bijzonder: na brand en flinke schade door een aanrijding in de eerste training moest het chassis worden vervangen. Het team startte hierdoor helemaal achteraan in de klasse, maar reed in de race vlot naar voren en ging met de zege aan de haal. Wat het nog specialer maakte, is dat Paul Meijer de deelname aan de race ook nog eens combineerde met de GT Cup Europe op het circuit van Spa-Francorchamps, waar hij, samen met Jurriaan de Back in een Porsche van Hans Weijs Motorsport, met een overwinning en een tweede plaats ook uitstekend scoorde.

De derde plaats algemeen in de Porsche 911 Cup-klasse en de overwinning in de Am-subklasse was voor Patrick Huisman en zijn teamgenoten in de gifgroene Porsche van het Duitse RPM Racing uit Goch. “Twee Nederlanders op het podium in de Porsche Cup-klasse en twee klassezeges, dat is toch wel mooi”, zei Huisman. In de Cup3-klasse, voor de Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport, eindigden vader en zoon Mark en Max van der Snel uit Hazerswoude-Dorp met de auto van het team Adrenalin Motorsport Mainhattan Wheels als 13e.

Foto’s: Porsche AG, Rebocar/R. de Boer