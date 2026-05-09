1.Mai Porsche Freunde Dinslaken 2026 was weer een groot succes

Natuurlijk waren René de Boer en ik er ook dit jaar weer bij op 1 mei in Dinslaken in Duitsland. Al was het even onzeker met welke auto ik (Alain Feld) er heen zou kunnen rijden. Met de leenauto van de garage die ik weken heb mogen/moeten rijden. of zou ik er met mijn 911 996 TT heen kunnen? Alles hing af of deze op tijd gerepareerd zou zijn en ik die weer op tijd terug zou krijgen. Dat is die donderdagavond gelukt maar inmiddels was de APK verlopen, dus ook die moest vernieuwd worden, en dat kon op zijn vroegst op vrijdagochtend 09.30 uur. Maar het is gelukt op 1 mei. Ik moest wel eerst de andere kant op om mijn auto bij Jelte de Boef in Brakel op te halen. Om vervolgens weer de andere kant op te rijden richting Duitsland. Een kleine 150 kilometer extra, maar je moet er wat voor over hebben toch!? Hierdoor kwam ik wel later dan gewoonlijk op de Trabrennbahn in Dinslaken aan. Met als resultaat dat ik in de toegangsrij (zeg maar gerust file) achteraan mocht aansluiten. Na een drie kwartier kruipen was ik dan eindelijk binnen. Mijn tip voor jullie; als je volgend jaar ook wilt gaan, vertrek op tijd. Maar wat telde is dat ik er was. Het was net als de jaren ervoor weer geweldig mooi. Dus wat kan je nog meer verwachten.

Als je denk dat je van ver bent gereisd, dat valt eigenlijk wel mee in vergelijk met Aziz die vanuit Saoedi-Arabië kwam en zijn Speedster naar Duitsland had laten verschepen. René de Boer was natuurlijk ook aanwezig en sprak met hem. Zijn metallic grijsblauw en het met een volledig in blauw leder met witte stiknaden uitgevoerde interieur, inclusief corresponderende bekleding voor de ‘frunk’, de bagageruimte voorin, is een mooi visitekaartje voor wat er bij de Exclusive Manufaktur van Porsche allemaal mogelijk is. “De auto is per schip naar Hamburg getransporteerd. Daar heb ik hem in de haven opgehaald en ben ik hierheen gereden”, vertelde hij. Er waren nog twee Speedsters met Saoedisch kenteken. “Dat zijn vrienden die ik hier getroffen heb, maar we reizen niet gezamenlijk”, verklaarde hij. “Ik ben in totaal tien dagen in Europa, heb nog een paar dingen op het programma staan. Morgen ga ik naar Motorworld München. Het is leuk om te merken met hoeveel enthousiasme ik hier word begroet. Ik vind het echt een geweldig evenement!”

In het gedeelte van de 991.speedster.registery trof René de Boer de Belgische verzamelaar Johan-Frank Dirickx, die het eveneens zichtbaar naar zijn zin had. “Ik kom hier nu voor de vijfde of zesde keer, het is voor mij altijd zo’n beetje de start van het seizoen”, zei hij. “De sfeer is er altijd goed, de organisatie is in orde en je ontmoet altijd veel mensen die de passie voor Porsche delen.” Die passie uit zich bij Dirickx niet alleen in een prachtige collectie van bijzondere Porsches, maar bijvoorbeeld ook in zijn enthousiasme voor boeken over Porsche. “Dat vind ik toch anders dan internet, het gevoel van een mooi gedrukt en gebonden boek dat je in je hand neemt is niet te vergelijken met een tekst en wat afbeeldingen op een scherm. Al zitten er in boeken natuurlijk ook fouten en slordigheden. Zeker als je er al lang in zit, zoals ik, dan vind je veel. En daar maak ik dan ook geregeld opmerkingen over.”

Dirickx was verheugd, via uw redacteur het nieuws te vernemen dat er dit najaar bij de Belgische uitgever Tazio Publishing een boek verschijnt over de fabrieks-911 Carrera RSR en de 911 Carrera RSR Turbo, waarmee respectievelijk in 1973 en 1974 geracet werd. Niet in de laatste plaats door Gijs van Lennep, die er zeer succesvol mee was. Auteur is Serge Vanbockryck, wiens eerdere werken over de fabrieks-956’s en 962’s, de TWR-Porsche WSC95 en de 962/88 tot de absolute standaardwerken in de Porsche-autosportliteratuur behoren. “Daar kijk ik zeker naar uit”, aldus Dirickx. Later kwam ik Johan Dirickx en zijn zoon ook daar tegen en hebben we afgesproken dat we binnenkort toch weer bij hem langs gaan. Daarover later meer. Natuurlijk is Johan Dirickx een super trotse vader, op zijn zoon Maxim Dirickx die een opkomend talent in de autosport is, met name in de Prototype-klasse (LMP3).

Verderop liepen we een Duitse bekende tegen het lijf, van wie we de opvallende auto, een Speedster in jadegroen, al eerder gespot hadden. Het is Christian Hartinger, die met zijn echtgenote Ortrun spannende roadtrips met Porsches maakt. We troffen elkaar begin vorig jaar al in Florida rond de 24 Uur van Daytona (zie hier onze reportage: https://www.vierenzestig.nl/a-roadtrip-driven-by-dreams-met-twee-duitse-porsches-door-de-vs/ ). “We blijven dit jaar in Europa, dit evenement is de eerste stop op onze Europese toer, hierna gaan we naar Gotenburg, naar een evenement van de Porsche Club Zweden”, vertelde Hartinger. “Maar volgend jaar gaan we weer een grote Amerikaanse trip doen, zo is de bedoeling. We willen de Panamericana rijden, 30.000 kilometer, echt helemaal van noord naar zuid.” Dat wordt ongetwijfeld weer een mooi avontuur, dat we via het Instagramkanaal van het paar, @gt3rs_twin.tour, met belangstelling zullen volgen.

Ik had voor 64 een mooie plek op de stand van onze partners en vrienden van Design911. Zij stonden er voor het tweede jaar met een stand en met een aantal Porsches. Design911 deelde een groot aantal goodiebags uit waar in mensen ook een aantal sticker en flyers van het evenement op 4 en 5 september op Spa van de 992 Endurances Cup | Porsche Paddoch Rendezvous en natuurlijkook de 64 sticker en flyer. Maar ook de flyer van 17 mei van het Puur treffen. Na een jaar pauze komt het Puur treffen weer terug op een geweldig mooie en nieuwe lokatie. Twee evenementen die wij je echt kunnen en willen aanraden.

Maar ook Mr. Jekill and dr. Hyde Exhausts stonden naast ons met hun nieuwste ontwikkeling. Een klep-uitlaat voor de lucht gekoelde 911 G modellen. Dit is zeker geen herrie pijp waar alleen maar veel lawaai uitkomt. Dat bleek wel toen ze iets later op de dag meededen met de sound battle. Deze uitlaat heeft inmiddels een eu goedkeuring. Misschien is het leuk om het artikel en video van ons bezoek bij Jekill and Hyde ook even te bekijken. Maar bij de eerder demo aan het podium waren de reacties zeer positief.

Natuurlijk waren er meerdere stands waar onder Boxercult en Neunellymodels

Maar er was natuurlijk nog veel meer te zien en te beleven. Van de diverse stands tot Porsche tractoren. En dat willen wij jullie niet onthouden, dus...

Ook onze vrienden van DP Motorspor waren er met hun legendarische Porsche 944 Cargo.

DP Motorsport 944 Cargo - @HassibMotorsport

En dan was er de battle of sound... Spontaan deed Design911 ook mee. Tom, hun content creator en fotograaf, zou in de GT4 RS meedingen voor de prijzen... nu spreekt Tom geen woord Duits dus zou het nog wel eens interessant kunnen worden, en dat werd het ook. Ook Jekill and Hyde deed mee. Het doel was om te zien wie het luidste en het meeste lawaai uit hun uitlaat kon produceren.

Helaas heb ik niet alles gefilmd, maar er deden een 944, 996, en een 911 Targa mee ,en natuurlijk de GT4 RS van Design911 en het G model van Jekill and Hyde. Deze laatste viel buiten de prijzen. En heel eerlijk gezegd; een groter compliment hadden ze niet kunnen krijgen. Want ze gaan voor sound en beleving waarbij ook met de klep open het karakteristiek geluid van het G model herkenbaar moet zijn. Kwaliteit en beleving komen boven herrie en lawaai. Ik zie het als een overwinning voor ze. En dan onze vriend Tom... hoe die het heeft gedaan is ons een raadsel, maar de bedoeling was 4.000 tpm en als je die hebt de uitlaatklep open en in sportplus stand. Ok de klep was open maar voor de rest ... Tom bleef onder de 4.000 tpm en die rare draaiknop op het stuur had hij ook niet aangeraakt. Maar wij stonden verbaasd dat hij toch een tweede plaats haalde achter de klassieke luchtgekoelde Targa. Gefeliciteerd Tom met deze "wel verdiende" tweede plaats.

Inmiddels waren de meeste bezoeker richting huis vertrokken en was het ook voor ons tijd om de onze spullen bij elkaar te pakken en ook weer richting huis te rijden. Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag en willen de organisatie bedanken voor weer een zeer geslaagde 1ste mei. Dit jaarlijks evenement staat voor volgend jaar nu al in onze agenda. Natuurlijk bedanken wij ook Design911 voor de samenwerkingen en het verdelen van de flyers en stickers. Sjoerd van Jekill and Hyde die er voor heeft gezorgd dat al het promotiemateriaal op tijd vanuit ons naar Dinslaken kwam, dankjewel Sjoerd.

Foto's video's: René de Boer, Alain Feld, Boxer Kult, Design911