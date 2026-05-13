Porsche Walhalla op het Antwerp Classic Car Event 2026

Gedurende het weekend van 9 en 10 mei vond op de Antwerpse Cockerill Kaai voor de tweede achtereenvolgende maal het tweede Open Lucht Antwerp Classic Car Event plaats. Het evenement omvatte maar liefst 45.000m2 waarbij Prewar Oldtimers, Supercars en klassiekers te bewonderen vielen.

Voor de duizenden bezoekers was de toegang ook nog eens gratis. Tevens staat het evenement jaarlijks in het teken van de Start van de Tour Amical, een regelmatigheidsrit waarmee in 2011 begonnen werd. Een prachtig event wat in 2011 begon en waarvoor men elk jaar andere bestemmingen kiest. Dit jaar verloopt de route van Bratislava naar Venetië. Veel deelnemers nemen daar met hun prachtige GT’s aan deel. Dit jaar stond de bekende Belgische racelegende Albert Vanierschot (uiteraard met Porsche) zelfs op de inschrijvingslijst. Daarnaast stond ook nog eens de Antwerp Classic & GT Tour en een rit voor Prewar Oldtimers op het programma waaraan voor de eerste editie 50 prachtige oldtimers deelnamen.

Op het evenemententerrein zelf vielen honderden klassiekers te bewonderen. Zowel op het evenemententerrein als in de Tour Amical was Porsche het sterkst vertegenwoordigd en eigenlijk ook wel een beetje de publiekslieveling. De Belgische importeur D’Ieteren pakte evenals vorig jaar met een prachtige stand uit die voor het grote publiek toegankelijk was en waar men de GT World Challenge Porsche van Morris Schuring van dichtbij konden bewonderen. Een feestelijk evenement met leuke omlijsting.

De Antwerpse Politie pakte uit met een historische radarkast alsmede het overbekende Volkswagen busje. Ook een tegenhanger, genaamd Gendarm Gilbert van de Feestbrigade fleurde het evenement op.

Het is geen geheim dat klassiekers bij de mannen de voorkeur hebben, maar op het evenemententerrein ontwaarden wij een totaal nieuwe trend. Veel alleenstaande jonge vrouwen die vol passie de prachtige klassiekers en oldtimers bewonderden of fotografeerden. Het Antwerp Classic Car event was dit jaar voor de meer dan 20.000 bezoekers geen paradijs maar een Walhalla voor de liefhebbers.

Foto's: Willem J. Staat