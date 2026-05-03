Rondleiding bij Dr. Jekill & Mr. Hyde Exhausts

Gisteren, zaterdag 2 mei, waren de Klassieke Porsche 911 en 912 Club Nederland en vierenzestig.nl te gast bij Dr. Jekill & Mr. Hyde Exhausts in Belfeld. Misschien ken je die van uitlaatsystemen voor motoren. Onlangs zijn ze gestart met hun eerste uitlaatsysteem voor een auto. Dat is het Porsche G model dat inmiddels een EU keurmerk heeft. Natuurlijk wilden zij dit graag aan de genodigden laten zien, en vooral ook laten horen.

De medewerkers van Dr. Jekill & Mr. Hyde Exhausts zijn trots op hun bedrijf, dat hoor je wel tijdens de bedrijfspresentatie die Product Manager Sjoerd Ottenheim en Sales & Marketing Director Ermanno Testa gezamenlijk geven. Ik begrijp die trots wel. Als je ziet wat er sinds de start in 1995 is gerealiseerd... Wil je daar meer over weten? Kijk dan hier of scan de QR code.

Het plaatsje Belfeld ligt in Limburg. Na de presentatie kregen we dan ook heerlijke Limburgse vlaai bij de koffie om daarna met een gevulde buik aan de rondleiding te beginnen.

Die was zeer indrukwekkend. In mijn tijd als directeur/eigenaar van WK Automotive was ik al eens op bezoek geweest voor vertaalwerk. Dat zal beginjaren 2000 zijn geweest.

Het bedrijf bestond toen uit één ruimte. Nu is er een gigantische bedrijfsruimte naast gezet en bestaan er ook vestigingen in het buitenland.

Van de allereerste bedenksels tot een digitaal ontwerp, een 3d geprint kunststof model, de assemblage en het ontwikkelen van de juiste software. Het gebeurt allemaal in Belfeld, en dat voor wereldwijde levering.

En toen was het tijd voor de praktijk. De rode 911 G-model wordt gestart. De klep kent drie standen; dicht, 50% en open. Dicht heb je er niets aan, maar daar koop je de uitlaat ook niet voor natuurlijk. In de 50% stand wordt het geluid iets dieper en met de klep open is het feest. De nadruk wordt hierbij gelegd aan de 'tone of voice'. Het gaat dus niet om de meeste herrie en decibels, maar het mooiste geluid.

Wil je dit zelf beleven? De kans is groot dat dit kan tijdens Porsche Paddock Rendezvous op Spa Francorchamps op 5 september. Dr. Jekill & Mr. Hyde Exhausts is hier heel graag bij en is wat in de planning aan het schuiven. Wij hopen dat we de rode 911 vaak mogen horen die dag.

Wij bedanken Sjoerd en Ermanno hartelijk voor de warme ontvangst en de rondleiding. Een mooie start van onze samenwerking.

Foto's: Klassieke Porsche 911 en 912 Club Nederland, Jos Berkien en Alain Feld.