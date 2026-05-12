Porsche op de Autoclassiqa Utrecht. Dr. Jekill & Mr. Hyde presenteert exclusief uitlaatsysteem voor Porsche.

Afgelopen weekend twee grote evenementen in de Benelux. Zowel in België, Antwerpen als in Nederland. In de Utrechtse Jaarbeurs ging voor de tweede maal de Autoclassiqa en de World of Supercars expositie van start. Bij de World of Supercars was een speciaal Porsche plein ingericht waar de creativiteit hoogtij vierde.

Op het Porscheplein zagen we de 911 Rooftoptent. Nou geloven wij niet dat Porschebezitters met een vouwwagen op vakantie gaan, maar het is uiteraard wel leuk bedacht natuurlijk. Ook zagen we een fraaie Speedster die als trouwauto diende. Trouwen in een Speedster hoe leuk is dat wel niet?

Maar het grote nieuws kwam van Dr. Jekill & Mr. Hyde Exhaustds. Sjoerd Ottenheim uit Venlo presenteerde een prachtig uitlaatsysteem dat voorlopig alleen nog maar exclusief voor de Porschebezitters ter beschikking staat. Sjoerd had ook de eer om zijn product exclusief op de Car Catwalk te mogen presenteren. De tweede editie van Autoclassiqa en de World of Supercars was een daverend succes.

