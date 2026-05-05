Porsche balanceert tussen elektrische dromen, sportieve traditie en harde economische realiteit wereldwijd

De eerste vier maanden van het jaar zitten erop en bij Porsche AG worden de eerste effecten van de grootschalige herstructurering ‘Strategy 2035’ zichtbaar. De sportwagenfabrikant uit Zuffenhausen zet stevig in op een nieuwe koers, waarin efficiëntie, flexibiliteit en klantgerichtheid centraal staan. “Voor Porsche staat 2026 volledig in het teken van herstructurering. Met gerichte maatregelen maken we de sportwagenfabrikant slanker en sneller. Tegelijk stemmen we ons productaanbod nog beter af op de wensen van onze klanten. De transformatie is uitdagend en vraagt om consistent handelen en discipline. Alle managers en medewerkers leveren hier een belangrijke bijdrage aan,” aldus Michael Leiters. Volgens financieel topman Jochen Breckner ligt de basis er: “De herpositionering legt de basis voor duurzame winstgevendheid en waardecreatie op de lange termijn. Het eerste kwartaal ligt in lijn met onze verwachtingen en ondersteunt onze prognose voor het hele jaar.”

Cijfers spreken

De cijfers laten een gemengd beeld zien. In het eerste kwartaal boekte Porsche een operationele winst van 595 miljoen euro (tegenover 762 miljoen vorig jaar). De operationele marge kwam uit op 7,1 procent (was 8,6 procent), maar zit wel aan de bovenkant van de verwachtingen in een lastige markt. De omzet daalde met 5,2 procent naar 8,40 miljard euro, terwijl de leveringen met 14,7 procent terugliepen naar 60.991 auto’s. Volgens Porsche komt dat verschil door strakke prijsdiscipline, een sterke productmix en de strategie van ‘waarde boven volume’. Opvallend is de sterke stijging van de netto kasstroom in de autodivisie: 514 miljoen euro tegenover 198 miljoen vorig jaar. Dat komt door hogere operationele kasstromen, strak werkkapitaalbeheer en lagere investeringen. De marge steeg daardoor naar 7,0 procent (was 2,5 procent). De EBITDA-marge kwam uit op 17,2 procent (tegen 18,0 procent eerder). Het aandeel volledig elektrische auto’s daalde naar 19,8 procent, waar dat vorig jaar nog 25,9 procent was.

China belangrijk

China blijft een sleutelmarkt voor Porsche. Tijdens Auto China 2026 in Beijing – gehouden van 24 april tot en met 3 mei in zowel het China International Exhibition Center als het CIECC – liet het merk zich nadrukkelijk zien. “Het is een zeer dynamische markt met enorme technologische vooruitgang en veeleisende klanten,” zegt Leiters. Porsche presenteerde er de wereldpremière van de Cayenne Turbo Coupé Electric én het China-debuut van de Cayenne Turbo Electric. De coupé-versie geldt als het meest emotionele model in de elektrische Cayenne-familie, met een design dat duidelijk is geïnspireerd op de Porsche 911. Het topmodel levert tot 850 kW (1.156 pk) en heeft een luchtweerstandscoëfficiënt van slechts 0,23, een duidelijk signaal dat Porsche elektrisch rijden naar een hoger prestatieniveau wil tillen.

Jubilea gevierd

De beurs stond ook in het teken van twee mijlpalen: 25 jaar Porsche in China en 75 jaar Porsche Motorsport. Op de stand, geïnspireerd op het beroemde Caracciola Karussell van de Nürburgring, werden onder meer de 919 Hybrid Evo en de nieuwe 911 GT3 R getoond.

“Autosport heeft ons denken en handelen al decennialang gevormd,” zegt Leiters. “Je wint niet door één moment snel te zijn. Succes bouw je op over tijd met de juiste strategie, het beste product en een sterk team.”Ook Alexander Pollich benadrukt het belang van de Chinese markt: “Ons verhaal in China lijkt op een endurance-race. Door elke fase heen zijn we trouw gebleven aan onze waarden. Wij staan voor zeer emotionele sportwagens.” Voor het jubileum werd een exclusieve 911 GT3 Sonderwunsch onthuld, naast de speciaal voor China ontwikkelde Panamera Pure Edition.

EV-problemen

Ondanks alle ambities is de realiteit weerbarstig. De markt voor elektrische auto’s groeit, maar kampt met onzekerheid. Europese en Amerikaanse markten schakelen minder snel over, terwijl premium EV’s te maken hebben met forse waardedalingen. Volgens analyses verliezen luxe EV’s razendsnel waarde. Een voorbeeld is de Mercedes-Benz EQS, die in één jaar gemiddeld 47,8 procent van zijn waarde kwijtraakt — goed voor zo’n 60.500 euro verlies. Ook de Porsche Taycan ontkomt er niet aan. Waar de verkoop eerst piekte boven de 40.000 stuks per jaar, zakte die in 2025 naar iets meer dan 16.000. Tegelijkertijd bleef de Porsche 911 met verbrandingsmotor juist populair. Een drie jaar oude Taycan Turbo S is inmiddels vaak te koop voor minder dan een derde van de oorspronkelijke prijs — een schril contrast met de 911, die in dezelfde periode slechts 15 tot 20 procent in waarde daalt.

Strategie aangepast

De tegenvallende EV-resultaten dwongen Porsche tot bijsturen. Porsche keert deels terug naar verbrandingsmotoren en stelde eerdere elektrificatieplannen bij. Dat was nodig, want in 2025 leed Porsche een verlies van 4,5 miljard dollar en daalde de winst met maar liefst 98 procent. Zelfs modellen als de Macan kregen een elektrische opvolger die minder succesvol bleek dan gehoopt. De oude benzineversie verkocht zelfs beter voordat deze uit Europa verdween.

Motor onder druk

Ook de toekomst van iconische motoren staat onder druk. De atmosferische krachtbron van de Porsche 911 GT3 heeft het zwaar door strengere emissieregels. Volgens Andreas Preuninger is de situatie precair:

“In Amerika weet ik het niet. Best nog een tijd, misschien. In Europa waarschijnlijk nog maar een paar jaar zonder ingrijpende veranderingen.” En over turbo’s als oplossing: “Dat zou kunnen.” De aankomende Euro 7-regels en CO₂-doelstellingen dwingen fabrikanten om uitstoot drastisch te verlagen. Dat maakt het steeds lastiger om hoogtoerige atmosferische motoren te behouden.

Hybride optie

Een hybride GT3 lijkt daarom de meest logische stap. Systemen zoals de T-Hybrid uit de 911 Carrera GTS zouden verder verfijnd kunnen worden om prestaties en efficiëntie te combineren, zonder het karakter volledig te verliezen.

Ringprestatie

Ondanks alle uitdagingen blijft Porsche uitblinken op het circuit. Op de Nürburgring Nordschleife zette de 911 GT3 RS met Manthey Kit een officiële rondetijd neer van 6:45,389 minuten over 20,832 kilometer. Jörg Bergmeister tekende voor de ronde: “Ik ben blij dat het eindelijk gelukt is. We hebben zoveel werk in deze rondetijd gestoken dat het gewoon tijd was dat het weer meewerkte. De auto was perfect voorbereid en ik ben erg tevreden met de ronde. Het is echt indrukwekkend hoeveel je met de Manthey Kit kunt bereiken, vooral in de snelle en middelhoge snelheidssecties van het circuit.”Volgens Nicolas Raeder bewijst dit het potentieel: “De Nordschleife geldt als dé maatstaf voor high-performance straatauto’s en is daarom een integraal onderdeel van onze ontwikkelingsprojecten. Om een officiële rondetijd neer te zetten, is echter een speciaal tijdslot nodig waarin pogingen mogen worden uitgevoerd en door een notaris worden bevestigd. Bij eerdere pogingen zat het Eifelweer ons dwars. Daarom zijn we erg blij dat we nu eindelijk het potentieel van de 911 GT3 RS met Manthey Kit hebben kunnen aantonen. Dit bewijst dat het harde werk van de afgelopen jaren zijn vruchten heeft afgeworpen. Veel dank aan het hele team, Jörg en Porsche voor de geweldige samenwerking.”Ook Christoph Breuer is tevreden: “De Manthey Kit voor de 911 GT3 RS was de eerste die we moesten uitbrengen zonder officiële rondetijd. Dat zat ons vanaf het begin dwars, omdat we altijd willen laten zien hoe onze kits presteren op de Nordschleife. Dat we nu alsnog een tijd kunnen presenteren, maakt het geheel compleet. Als amateur- en ontwikkelingscoureur heb ik zelf een groot deel van de testkilometers gereden en ik ben enthousiast over de rijeigenschappen. De kit geeft je in uitdagende secties van de Nordschleife een vertrouwen dat je normaal alleen in een raceauto ervaart. Jörg’s rondetijd bewijst dat opnieuw. 6:45 minuten is echt indrukwekkend voor een atmosferische motor met 525 pk.”

Onzekere toekomst

De komende jaren worden cruciaal. Door aflopende leasecontracten uit de EV-boom van 2022-2024 komt er een golf aan gebruikte elektrische auto’s op de markt, wat de prijzen verder onder druk zet. Tegelijk blijven technologische ontwikkelingen razendsnel gaan. Voor kopers biedt dat kansen, maar voor fabrikanten en huidige eigenaren is het een lastige situatie.

Slotbeeld

Alles bij elkaar staat Porsche op een kruispunt: sterke prestaties in China, indrukwekkende autosportsuccessen, maar ook forse uitdagingen rond elektrificatie, waardebehoud en regelgeving. De strijd tussen traditie en innovatie, tussen Taycan en 911, tussen emissie-eisen en rijbeleving is in volle gang. Eén ding is zeker: als Porsche AG zijn herstructureringsplan ‘Strategy 2035’ minutieus weet uit te voeren, ligt er ondanks alle turbulentie een grootse toekomst in het verschiet voor het iconische sportwagenmerk.

Bron: AutoDrive, Auto Evolution, Autoblog, Car and Driver, Manthey-Racing, Porsche Newsroom

