Expert Talk 2026 - Porsche Track Experience

Op 11 maart organiseerde Porsche Centrum Gelderland weer een hele leuke eerste Expert Talk sessie van het jaar.

Deze keer was het thema "Porsche Track Experience" welke werd gehouden in het Porsche Classics Center van Porsche Centrum Gelderland. Het event, natuurlijk weer perfect gehost door Mark Wegh, directeur/eigenaar van Porsche Centrum Gelderland, bestond uit 3 delen; een presentatie door Donna Rutten, event manager van Porsche Nederland “Van de weg naar het circuit”, de tweede presentatie door Robert van Teijlingen, Team Coördinator van GP Elite over “Mogelijkheden binnen Porsche Motorsport” en als laatste een mooie rondleiding door de schitterende collectie van het Porsche Museum bij PCG.

Donna Rutten vertelde in haar presentatie als eerste over de verschillende rijdvaardigheidstrainingen, de Porsche Advanced Driver Trainingen verdeeld over 3 niveaus. Tijdens deze trainingen ervaar je waar je eigen Porsche toe in staat is op de openbare weg en deze worden dus met je eigen auto gedaan.

Vervolgens werden de verschillende Porsche Track Experiences uitgelegd. Al deze sessies zijn licentievrij en worden op het circuit gehouden. Ook deze zijn er in 3 niveaus, van de zogeheten “Warm Up” waarbij je, onder begeleiding van een instructeur rijdt op het circuit en je de grenzen van je eigen auto, in combinatie met de werking van de hulpsystemen, leert kennen. Bij het tweede niveau “Precision” leer je de grens van jezelf kennen en krijg je proeven, maar dan zonder gebruik van de hulpsystemen. Ook in dit geval ga je weer op het circuit rijden onder begeleiding maar krijg je uiteindelijk ook de mogelijkheid om “vrij” te rijden. Als laatste is er het “Perfection” niveau, en daarbij is het puur vrij rijden op het circuit om je eigen controle en die van je auto te perfectioneren.

Als laatste vertelde Donna nog over de mogelijkheid voor de jongere (14 t/m 17 jaar) Porsche liefhebbers om eens een keer een echte Porsche te rijden, en wel op het circuit in speciaal geprepareerd Porsche modellen met dubbele bediening, tijdens de Porsche Young Driver Experience, natuurlijk een droom om een keer te mogen beleven.

Tijdens Robert van Teijlingen's presentatie vertelde hij over de "Porsche Motorsport One-Make series" met de verschillende professionele race klassen, om mogelijk een race carrière te starten en te groeien van rookie tot uiteindelijke race expert. De verschillende Porsche raceauto’s in deze klassen zijn specifiek aangepast voor deelname aan deze competitie, en dus uitgerust met een gecertificeerde rolkooi, racekuipstoelen, meerpuntsgordels en een brandblussysteem voor de veiligheid. Maar verder rijden alle deelnemers met technisch identieke auto's, waardoor de vaardigheid van de coureur doorslaggevend is in plaats van het budget of de technische ontwikkeling van het team.

De verschillende beschikbare Porsche One-Make race klassen zijn:

· De Porsche Mobil 1 Supercup, de "Champions League" met 8 races als onderdeel van het internationale Formule 1 seizoen op legendarische circuits zoals Monaco en Spa-Francorchamps.

· De Porsche Carrera Cups, de “Ere-divisie” van de One-Make series met printwedstrijden met 911 Cup auto’s.

· Porsche Trophies, sprints of lange afstandsraces als onderdeel van andere grote raceseries met Porsche 911 Cup auto’s en de 718 GT4 CS.

· Porsche Challenges, nationale serie sprint of lange afstandsraces voor alle Porsche raceauto’s zoals bijvoorbeeld de Porsche Sprint Challenge Benelux.

Voor de volledige Porsche Track Experience kalender van 2026 check de website van Porsche Nederland of bekijk deze in de speciale Porsche24 app voor op je mobiel.

Maar let wel; de Track Days zijn erg populair en daardoor helaas vaak heel snel volgeboekt. Dus houd de meldingen goed in de gaten. Mocht je toch nog interesse hebben ook al is het event volgeboekt, neem dan te allen tijde nog even contact op met je Porsche centrum. Mogelijk komen er toch nog wel eens plaatsen of worden er extra deelnemersplekken toegevoegd.

Na de presentaties en een hapje en een drankje was het tijd voor een hele mooie rondleiding door zowel de garage voor de Porsche classics als door het Museum van Mark, met de enorme collectie aan hele speciale Volkswagen Kevers, Audi’s en natuurlijk Porsches. Met één voor één een bijzonder verhaal en het gevoel van Mark Wegh voor deze auto’s.

We bedanken Mark Wegh voor wederom een goed verzorgde avond en kijken uit naar de volgende keer. Geniet van de impressies van de avond.

Veel rij- en mogelijk raceplezier en wie weet tot gauw op het circuit.

Foto's: Jos Berkien