International Porsche Collectors day 2026; drukbezocht en groot succes

International Porsche Collectors day 2026 was drukbezocht en een groot succes te noemen met 4800 bezoekers en 600 meter aan tafels. Er waren maar liefst 13 nationaliteiten standhouders. Helaas door het conflict tussen Amerika en Iran moesten de te verwachten gasten uit het midden Oosten afzeggen. Maar verder kwamen er bezoekers uit de hele wereld naar Heteren. Uit landen zoals bijvoorbeeld China en Chili en dus het was ook international een groot succes.

Het jaarlijkse evenement The International Porsche Collectors day bij Porsche Classic Center/Porsche Centrum Gelderland is een van de evenementen waar wij van vierenzestig ook persoonlijk altijd naar uitkijken. Rondsnuffelen tussen allerlei collectibles, model-Porsches, onderdelen, accessoires, documentatie, speelgoed, prullaria, boeken, kunst, enz. En elk jaar worden we wel weer verrast met een mooi of nieuw product. Daar over later meer... Als jaren lang trouwe bezoeker van het Internationale Porsche Collectors Day stond Vierenzestig.nl voor het tweede jaar met een eigen stand op ons "eigen" plekje, net als vorig jaar op een mooie plek in de buurt van de koffiebar. Nou verkopen wij eigenlijk niets, buiten de passie voor het merk Porsche. Dus zou je zeggen dat we niet zo'n grote tafel nodig hebben omdat wij geen koopwaar hoeven uit te stallen. Maar wij waren de enige die leuke dingetjes weggaven aan de 4.800 bezoekers (ook daarover zo meer). We hadden niet te klagen over het aantal personen dat even bij ons aanliep. Dit komt ongetwijfeld ook voor een deel doordat wij naast Peter van Beem stonden van Peerwood.

Peerwood

Peter van Beem is in 2020 Peerwood begonnen. Hij voegt de oude timmertechnieken samen met het gebruik van de hedendaagse technologie, zoals een krachtige laser snijder. Voor vierenzestig.nl heeft hij diverse leuke Give Aways en mooie bokalen gemaakt. Vandaag had Peter echter een enorme voorraad Porsche Hot Wheels modelautootjes meegenomen voor de verkoop. (Hier zaten zeer gedetailleerde modellen bij, en echte zeldzame Hotwheels collectibles.) En die (alleen maar) Porsches trokken natuurlijk bij veel bezoekers en verzamelaars de aandacht.

Studio Ameyde

Ik noemde al dat we elk jaar wel verrast worden door iets nieuws, leuks of aparts. Dit jaar was het de kersverse onderneming Studio Ameyde, die aan de andere kant van de tafel stond. Martin en Esther Bal zijn net enthousiast hun nieuwe bedrijf gestart. Hun eerste producten zijn handgemaakte kwaliteitskaarsen van auto's. Natuurlijk hadden ze voor de International Collectors Day alleen Porsches meegebracht. Deze kwaliteitskaarsen zijn handgemaakt en verkrijgbaar in allerlei kleuren. Ongetwijfeld komen ze in de nabije toekomst met meer mooie dingen. We houden het in de gaten en houden je op de hoogte.

Goodies and give aways

Nou schreef ik dat wij niet zo'n grote tafel nodig hadden omdat we feitelijk naast de passie voor het merk Porsche niets verkochten, maar als je bij ons bent langsgekomen heb je gezien dat onze tafel aardig vol lag. Naast onze eigen diverse Give Aways hadden we er ook flink wat goodies gekregen van onze partner Design911. Tassen, stickers, pennen, werkhandschoenen en geurkaartjes die we namens hun mochten weggeven. En dat hebben we dan ook gedaan. Het viel erg in de smaak.

Van onze partner Creventic hadden we het nodige promotiemateriaal meegekregen om te verdelen voor de Michelin 992 Endurance Cup op 4 en 5 september en natuurlijk de Porsche paddock rendez-vous op 5 september op Spa Francorchamps, waar wij als mediapartner natuurlijk ook met een eigen stand staan.

Alain Feld, Peter Noordzij en Robin Groenendijk bemanden dit jaar de vierenzestig.nl stand. René de Boer en Peter Vader kwamen later ons team versterken.

René en Peter hebben tijdens het rondwandelen over het terrein van Porsche Centrum Gelderland, en door de hallen en tenten waar tientallen standhouders en kunstenaars stonden tientallen foto's gemaakt.

Wij vinden het altijd erg leuk om mensen te mogen ontmoeten die ons kennen van onze site en social media. Verschillende kwamen langs om ons in levenden lijve te ontmoeten. En ook net zo leuk; mensen die ons eerder hebben ontmoet tijdens deelname aan een van onze evenementen of die hebben geschitterd in "mijn passie voor Porsche". Maar ook bevriende standhouders en bedrijven zoals Neunellymodels uit Duitsland stonden niet ver van ons vandaan.

Het ontmoeten van al deze mensen en bedrijven maakt de Porsche International Collectors Day voor ons nog leuker.

Ook werden we bezocht door het Bedrijf Dr. Jekill & Mr. Hyde Exhaust. Die ken je misschien voor uitlaten voor motoren. Daarnaast zijn ze onlangs begonnen met hun eerste uitlaatsysteem voor het Porsche G model dat binnenkort een EU keurmerk krijgt. Wij hebben de uitlaat onder hun 911 SC al gehoord en zijn erg enthousiast. Zo enthousiast dat we nu met ze in gesprek zijn over een samenwerking. Binnenkort horen en zien jullie hierover meer op onze site. Onze vrienden van Dr. Jekill & Mr. Hyde exhaust stonden met hun Porsche 911 SC buiten waar ze geïnteresseerden graag hun uitlaat systeem lieten zien en vooral horen. De reacties waren erg positief.

Maar natuurlijk vinden wij van vierenzestig het rondwandelen tussen, en het bekijken van, al de Porschespullen zelf ook heel erg leuk hoor. Zoals elk jaar neem je jezelf voor "ik koop dit jaar echt niets en neem niets mee naar huis"... dat is dus weer niet gelukt. Er staat dus weer een Porsche beker in de kast en 356 model in de vitrine en diverse Hot wheels Porsches aan de muur.

Maar er was echt zoveel te zien en te koop. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is ooit met een "Porschesaus" overgoten, zoals je hieronder kunt zien.

Tijdens het rond lopen en snuffelen heeft René de Boer een aantal mensen gesproken. Zoals Gerrit Boer, die al decennialang handtekeningkaarten van coureurs verzamelt en ook een enorme collectie raceauto-miniaturen van Nederlandse rijders heeft, is al jaren een vaste tafelhouder op de beurs. “Het is altijd goed georganiseerd en erg gezellig, ook door de vele bekenden die je er tegenkomt”, vond hij. Hij maakte meerdere verzamelaars blij met zaken die hij van de hand deed.

De Oostenrijker Dr. Georg Konradsheim is een instituut als het om kostbare Porsches gaat. Hij is de auteur van het gezochte standaardwerk over de Carrera RS (afhankelijk van de taalversie met groen omslag in rode cassette of met rood omslag in groene cassette) en was na vorig jaar voor de tweede keer als tafelhouder in Heteren, waar hij de nodige zeldzame, maar daardoor ook prijzige, onderdelen en documentatie aanbood. “Heel tevreden”, zei hij kort voor vertrek, terwijl hij de niet verkochte zaken weer in zijn Volkswagen Phaeton laadde. “Ik ben een paar dagen onderweg, heb enkele afspraken in Duitsland en ben blij dat ik er hier vandaag weer bij was.” Op de valreep kon Konradsheim nog een exemplaar van zijn Carrera RS-boek signeren, dat Remco Kuiper van Automotive Literature Europe uit Haaksbergen in de verkoop had.

Gesigneerde boeken zijn altijd leuker, dat vond ook degene die een exemplaar van het door mij geschreven boek over Porsche in de 24 Uur van Le Mans 2016 op de tafel had liggen. Degene achter de tafel ernaast herkende mij en merkte op dat die het boek in ieder geval niet zou kopen, waarop de aanbieder vroeg of het boek gesigneerd kon worden. Dat kon uiteraard met alle plezier, waarna meteen het Post-It-briefje met de prijs verwijderd werd en het boek in de tas van de eigenaar verdween. “Die doe ik nu niet meer weg”, luidde de reactie." Dat is toch mooi dat je dan als de auteur wordt herkend. Die man zijn dag kan in ieder geval niet meer stuk.

Ook voormalige Porsche coureur Jürgen Barth die 1977 de 24 uur van Le mans in een Porsche 936/77 P samen met Jacky Icx en Hurley Haywood op zijn naam wist te zetten signeerde boeken en ging met mensen op de foto.

Natuurlijk was er ook voor de innerlijke mens gezorgd. Er was van alles te krijgen en te koop. Koffie, thee, fris. Maar ook broodjes, sandwiches, snacks, patat poffertjes en meer... Deze versnaperingen kon je onder het genot van muziek door een DJ genieten in een aparte tent waar je kon plaatsnemen aan een van de vele tafels.

Buiten kon je als Porsche liefhebber je ogen uitkijken. Porsches in alle types en kleuren met niet alleen maar Nederlandse kentekens. En dan hielpen de weergoden ook nog eens een handje mee.

Wij hopen dat we jou wat leuke indrukken hebben kunnen geven van dit geweldig evenement. Vergeet je niet in te schrijven voor onze nieuwsbrief, zodat je volgend jaar bijtijds weet wanneer de 13e International Porsche Collectors Day wordt gehouden, en je zelf kunt komen rondsnuffelen. En ja, je kan echt je gezin meebrengen, er is genoeg te zien; dus dames en/of heren, neem je partner en de kids mee. Natuurlijk mag ook de hond mee.

Als laatste onze hartelijk dank aan Henk H. Koop van Porsche Model Club Europe en aan Mark Wegh van Porsche Centrum Gelderland en zijn team voor de geweldig goede organisatie.

Foto's video: René de Boer, Peter Vader, Alain Feld

Tekst: Alain Feld, Robin Groenendijk, René de Boer.