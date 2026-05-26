Mike Brewer’s Porsche 964 Turbo Build at Carbone Liveries

Toen Mike Brewer zijn Porsche 964 Turbo voor het laatst zag, stond hij op het punt om ervan weg te lopen. De carrosserie was krom, verdraaid, lag in stukken in Rafaels werkplaats in Polen, en het gesprek rond de auto was verschoven van “hoe maken we dit af?” naar “slopen we hem en beginnen we opnieuw?”

Spoel enkele maanden vooruit en het beeld kan bijna niet anders zijn. De auto is recht, gespoten in een diepe groene parelmoerkleur die afhankelijk van het licht wisselt tussen vlak en sprankelend, en hij is eindelijk klaar om de dozen met onderdelen te ontvangen die vanuit Design911 zijn aangekomen.

Mike vloog terug naar Carbone Liveries in Polen om bij te praten met Pawel Przemyslaw en het team, de carrosserie te bekijken en te beginnen met het monteren van onderdelen op een auto die, in zijn woorden, “over dat punt heen is waar alles wat slecht was achter ons ligt.”

Dit is waar de Porsche 964 Turbo-build leuk wordt.

Van kromme carrosserie naar klaar voor opbouw

De eerste keer dat Mike de kale carrosserie bij Carbone zag, was de vloer verdraaid, stond de structuur op meerdere assen uit lijn en hing het project aan een zijden draadje.

Wat alles veranderde, was Rafaels werk: honderden uren op een richtbank om het chassis weer recht te trekken.

Dat moment maakte al het andere mogelijk. Zonder dat zou geen enkel onderdeel ertoe doen.

Mét dat werk doet nu elk onderdeel ertoe.

Een groene kleur met twee persoonlijkheden

De kleur transformeert de auto. Van een afstand: diep metallic groen. Van dichtbij: vlakker, serieuzer.

Dat “wow-pigment” geeft de auto een diepte die volledig verandert hoe de wide-body 964 Turbo oogt: scherper, agressiever, moderner, zonder zijn roots te verliezen.

Waarom Design911 werd ingeschakeld

Toen Carbone onderdelen nodig had, gingen ze niet rondshoppen.

Ze gingen rechtstreeks naar Design911.

Snelle levering. Betrouwbare pasvorm. Alles beschikbaar.

Bij een build als deze is dat geen gemak; dat is overleven.

De onderdelen die op Mike’s 964 Turbo gaan

Dit is waar het nuttig wordt als je je eigen build plant.

Ophanging & wegligging

De basis begint aan de onderkant.

Bilstein-dempers zetten de standaard, maar als je naar een complete setup kijkt, helpen pakketten zoals deze OE Match-ophangingskit om alles in één keer samen te brengen:

https://www.design911.com/p/oe-match-sport-front-and-rear-shock-absorbers-package-for-porsche-964-1989-91/

Voor de stance en een scherpere respons zijn verlagingsveren een logische volgende stap:

https://www.design911.com/p/handr-lowering-spring-964-c2-4-89-93-lowers-by-40mm/

En om de voorkant strakker te maken:

https://www.design911.com/p/front-control-arms-wishbones-with-hd-bushing-set-set-of-2-porsche-964/

Remsetup

Met turbokracht is stoppen net zo belangrijk als gaan.

Voor een volledige refresh van de voorremmen:

https://www.design911.com/p/brake-pads-and-brake-disc-package-for-porsche-964-front-axle-textar/

Of als je specifiek de remblokken wilt upgraden:

https://www.design911.com/p/zimmermann-21163-145-9-porsche-964-carrera2-premium-brake-pads/

In combinatie met gevlochten remleidingen en Brembo-hardware is dit wat het vertrouwen terugbrengt in een platform van 30 jaar oud.

Uitlaat & geluid

Een 964 Turbo moet klinken als een 964 Turbo.

Voor een strakkere achterkant met een moderne uitstraling:

https://www.design911.com/p/porsche-964-exhaust-tail-pipe-kit-993-look-dansk-92247s/

Als je de luchtstroom en prestaties wilt verbeteren:

https://www.design911.com/p/exhaust-catalytic-converter-pipes-100-cell-for-porsche-964-c2-c4-s-96411321306-96411321310-96411321316-96411321317-96411104205/?source=doofinder

En om het systeem compleet te maken:

https://www.design911.com/p/exhaust-muffler---silencer-rear-box-porsche-964--designtek/

Aandrijflijn

Vermogen is niets zonder goede overbrenging.

Het vernieuwen van de koppeling is essentieel bij een build als deze:

https://www.design911.com/p/clutch-kit-parts-porsche-964-c4-1989-only-carrera-4/

Het is een van die upgrades die je niet ziet, maar absoluut voelt.

De stille upgrades die ertoe doen

Rubbers, filtratie en OE-match componenten halen misschien geen headlines, maar ze bepalen wel hoe de auto op lange termijn rijdt.

Dit is waar merken als Powerflex, MANN, JP Dansk en OE Match hun waarde bewijzen.

Ze vormen het verschil tussen een auto die gerestaureerd aanvoelt en een auto die echt af voelt.

Het interieur gaat wild worden

Nu komt het deel waar Carbone bekend om staat.

Custom materialen. Handgemaakte componenten. 3D-geprinte elementen. Patronen die je nergens anders ziet.

Het oorspronkelijke wit-blauwe concept is verdwenen.

Nu wordt alles opnieuw bedacht rondom die diepgroene carrosserie: nieuwe stoelen, nieuwe texturen, nieuwe kleurencombinaties.

Mike vatte het perfect samen:

“Elke beslissing moet kloppen. De auto moet slagen.”

Wat volgt

Dit is het kantelpunt.

Het moeilijke deel is gedaan.

Vanaf nu voegt elke stap iets toe: prestaties, detail, identiteit.

De auto wordt twee keer onthuld:

Eerst in Polen.Daarna in het Verenigd Koninkrijk met Design911.

Dezelfde auto. Twee momenten. Eén build die er bijna niet was geweest.

Slotgedachte

Wat begon als een kromme carrosserie is nu een build die de moeite waard is om tot het einde te volgen.

En de onderdelen die er nu op gaan?

Die zorgen ervoor dat hij dat ook blijft.