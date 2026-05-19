Voortgang reorganisatieplan van Porsche AG genaamd: ‘Strategy 2035’

Porsche grijpt hard in met sluitingen, koerswijziging en banenverlies terwijl Duitse autosector alarm slaat

De Duitse sportwagenfabrikant Porsche AG staat midden in een van de meest ingrijpende herstructureringen van de afgelopen decennia. Onder de vlag van het interne herstructureringsprogramma ‘Strategy 2035’ worden drie dochterbedrijven gesloten, honderden banen geschrapt en verschuift de strategische koers definitief weg van een pure elektrificatie-focus. Tegelijkertijd klinkt er in de hele Duitse auto-industrie een steeds luidere waarschuwing: het banenverlies kan veel groter uitvallen dan eerder gedacht.

Snijden in de kern

Topman Michael Leiters voert een harde saneringslijn door. Porsche wil zich opnieuw volledig richten op de kernactiviteiten: sportwagens met hoge marges en minder risicovolle nevenactiviteiten. De stap komt op een moment dat de resultaten fors onder druk staan door dalende verkopen, vooral in China, stijgende kosten, invoerheffingen in de Verenigde Staten en een moeizame elektrificatiestrategie die eerder te snel is doorgevoerd. De operationele winst is daardoor sterk teruggevallen en afschrijvingen drukten het resultaat vrijwel tot nul.

Drie sluitingen tegelijk

De reorganisatie raakt drie volledige dochterondernemingen die zonder verkoop of overname worden beëindigd, te weten Porsche eBike Performance GmbH, Cellforce Group GmbH en Cetitec GmbH. In totaal verdwijnen daarmee ruim 500 banen. Opvallend is dat Porsche niet zoekt naar investeerders of partners, maar kiest voor directe sluiting, een harde breuk met eerdere strategieën binnen de sector.

E-bikeproject stort in

Vooral de ondergang van Porsche eBike Performance GmbH laat zien hoe snel de markt is gekanteld. Het bedrijf moest premium e-bike-aandrijfsystemen ontwikkelen in samenwerking met Pon Holdings. Daarvoor werden eerder ook strategische overnames gedaan, zoals Greyp en Fazua. De bedoeling was een volledig Porsche-ecosysteem in e-mobiliteit. Maar de markt, die tijdens de pandemie sterk groeide, is inmiddels fors afgekoeld. Concurrentie uit Azië en druk op marges hebben het businessmodel onderuitgehaald. Daarnaast komen er nog 350 banen in Zagreb en München te vervallen.

Batterijdroom mislukt

Ook Cellforce Group GmbH wordt volledig opgeheven. Het bedrijf in Kirchentellinsfurt (D) moest extreem krachtige batterijcellen ontwikkelen, om Porsche technologisch te laten uitblinken. Maar ondanks eerdere investeringen, en een eerdere ingreep waarbij al 200 productiebanen verdwenen en alleen ontwikkelteams overbleven, bleek de achterstand op Chinese giganten te groot. Het verwachte technologische voordeel bleef uit, waardoor het project strategisch niet langer houdbaar is.

Softwaretak dicht

Daarnaast verdwijnt Cetitec GmbH, dat gespecialiseerde communicatiesoftware ontwikkelde voor Porsche en de Volkswagen Group. Door verschuiving van ontwikkelactiviteiten en herstructurering binnen de groep, verdwijnen ook hier tientallen banen in Duitsland en Kroatië.

Eerder al verkocht

De huidige ingrepen volgen op eerdere desinvesteringen. Porsche verkocht al belangen in Bugatti Rimac en Rimac Group, om financiële ruimte te creëren. Ondanks deze maatregelen zakte de operationele winst door afschrijvingen bijna tot nul, wat de druk op de strategie verder opvoerde.

Ook weer verbrandingsmotoren

De nieuwe koers betekent ook een gedeeltelijke terugkeer naar verbrandingsmotoren. Modellen die eerst volledig elektrisch zouden worden, krijgen alsnog benzine- en hybridevarianten. De Porsche 718 Cayman en Porsche 718 Boxster, oorspronkelijk alleen elektrisch gepland, krijgen nu weer een mix van aandrijflijnen. Daardoor schuift de marktintroductie op naar op zijn vroegst 2027 in plaats van het oorspronkelijk geplande 2024.

Ook de Porsche Macan Electric krijgt naast een sportieve GTS-variant een volledig nieuw verbrandingsmodel op basis van het Premium Platform Combustion met viercilinders en V6-motoren van 252 tot 500 pk. De Porsche Cayenne blijft eveneens dubbel verkrijgbaar: de elektrische versie komt dit jaar, terwijl tegelijk een vernieuwde benzinevariant in ontwikkeling is met designinvloeden van de Porsche 911 (992) en Porsche Panamera.

Snelle facelift Panamera

De Porsche Panamera krijgt opvallend snel een facelift, slechts kort na de introductie van de huidige generatie. Daarbij lijkt de nadruk vooral op designwijzigingen te liggen, met mogelijk een vernieuwd interieur in de stijl van de Cayenne Electric.

GT-topsegment blijft

Ondanks de sanering blijft Porsche investeren in het absolute topsegment van de Porsche 911 en Porsche Taycan. De GT3 RS facelift en de nieuwe GT2 RS worden gezien als de top van de line-up, met extreme aerodynamische elementen. Ook de Taycan krijgt een nieuwe high-performance topversie.

Duitse industrie in crisis

De problemen van Porsche maken deel uit van een veel bredere crisis in de Duitse auto-industrie. Volgens de Duitse brancheorganisatie VDA (Verband der Automobilindustrie) waarschuwt president Hildegard Müller voor een veel groter banenverlies dan eerder voorzien. Zij zei erover: “De omstandigheden verslechteren merkbaar. We moeten er helaas nu van uitgaan, op basis van de huidige berekeningen, dat er tegen 2035 225.000 banen verloren zullen gaan.”

Dat is circa 35.000 meer dan eerder werd verwacht. Eerder ging de sector nog uit van 190.000 banenverlies tussen 2019 en 2035. Vooral toeleveranciers worden hard geraakt door de omschakeling naar elektrische mobiliteit, terwijl ook hoge kosten voor energie, arbeid en belastingen zwaar drukken op de sector. Müller spreekt daarnaast van een “ernstige en aanhoudende concurrentiecrisis” in Europa en pleit voor versoepeling van EU-duurzaamheidsregels, waarmee volgens haar 50.000 banen (!) behouden zouden kunnen blijven.

Bezuinigingen en strategische reset

De hele sector staat dus onder druk. Naast Porsche kondigden ook Mercedes-Benz Group en Volkswagen Group bezuinigingen aan. Ook toeleveranciers zoals Bosch, Continental AG en ZF Friedrichshafen snijden fors in kosten en banen. Porsche AG zit midden in een strategische reset: minder nevenactiviteiten, terug naar verbrandingsmotoren en een focus op winstgevende kernmodellen. Maar de ingrepen maken duidelijk dat het niet alleen om Porsche gaat: de hele Duitse auto-industrie staat onder druk van een structurele crisis met mogelijk honderdduizenden banen op het spel richting 2035.

Geraadpleegde bronnen: Ad-hoc-news, Autozeitung, Nu.nl, Motor1, Porsche Newsroom, Welt.de