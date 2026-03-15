Porsche kiest nieuwe koers

Minder bureaucratie, scherpere strategie en nieuwe sportwagens moeten het merk sterker maken

De nieuwe topman van Porsche AG, Michael Leiters, wil het tempo opvoeren. Sinds zijn aantreden heeft het managementteam de situatie van het bedrijf grondig geanalyseerd en een reeks gerichte maatregelen in gang gezet. Daarbij staat het principe Value over Volume centraal: minder nadruk op aantallen, meer op waarde en winstgevendheid, zeker in moeilijke markten zoals China. Ook wordt gewerkt aan een zorgvuldige opschaling van de productie van de volledig elektrische Cayenne.Volgens Leiters moet de organisatie zelf ook veranderen. De managementstructuur wordt vereenvoudigd, hiërarchieën verdwijnen en bureaucratie moet worden teruggedrongen. Tegelijk wil het bedrijf zich sterker concentreren op zijn kernactiviteiten. Tijdens de jaarlijkse persconferentie in Stuttgart zei Leiters dat Porsche de huidige uitdagingen juist wil benutten om het bedrijf grondig te vernieuwen. „We gebruiken de huidige uitdagingen als kans om nog daadkrachtiger te handelen. We gaan Porsche ingrijpend herpositioneren, het bedrijf slanker en sneller maken en onze producten nog aantrekkelijker.”

Dr. Michael Leiters

Strategie 2035

Leiters koppelt die reorganisatie aan een langetermijnstrategie. De naam Dr. Ing. h.c. F. Porsche staat volgens hem nog altijd voor technische perfectie en voor sportwagens die bestuurders zelf willen rijden: auto’s die prestaties en emotie combineren, ongeacht het type aandrijving. Zeventig dagen na zijn aantreden presenteerde hij de eerste contouren van ‘Strategy 2035’. Een belangrijk element is een mogelijke uitbreiding van het modellengamma naar segmenten met hogere marges. Daarbij kijkt Porsche naar nieuwe modellen boven de huidige tweezits sportwagens, maar ook naar varianten boven de Cayenne in het SUV-segment. Voor investeerders moet de strategie duidelijk maken dat Porsche inzet op structureel sterke kasstromen en marges die passen bij het luxemerk. „Met Strategy 2035 willen we de basis leggen voor duurzaam sterke resultaten en een solide cashflow,” aldus Leiters

Nieuwe modellen

Parallel aan de strategische heroriëntatie werkt Porsche aan nieuwe modellen. In 2025 werden twee belangrijke topvarianten gespresenteerd. In september verscheen de nieuwe 911 Turbo S, voorzien van een innovatieve bi-turbo aandrijflijn met T-Hybrid-technologie. Daarmee werd het vlaggenschip van de 911-serie de krachtigste productie-911 ooit. In november volgde de wereldpremière van de volledig elektrische Cayenne. Volgens Porsche zet het model nieuwe maatstaven in het SUV-segment en is het bovendien de krachtigste productieauto die het merk ooit bouwde. De elektrische Cayenne komt naast de bestaande versies met verbrandingsmotor en plug-in hybride, een signaal dat Porsche voorlopig inzet op meerdere aandrijfvormen tegelijk. Ook voor 2026 staan nieuwe sportieve varianten gepland. Die moeten het merk volgens het bedrijf aantrekkelijk houden voor zowel bestaande klanten als voor een nieuwe generatie liefhebbers.

Moeilijk jaar

Tegenover de ambitieuze plannen staat een financieel jaar dat voor Porsche uitzonderlijk zwaar uitviel. De omzet van de groep daalde in 2025 tot 36,27 miljard euro, tegen 40,08 miljard een jaar eerder. De operationele winst zakte nog veel sterker: van 5,64 miljard euro naar 413 miljoen euro. Een belangrijk deel van die terugval komt door eenmalige lasten van ongeveer 3,9 miljard euro. Die hangen onder meer samen met de herziening van de product strategie en een reorganisatie van het bedrijf, goed voor circa 2,4 miljard euro. Daarnaast waren er extra kosten rond batterijactiviteiten en Amerikaanse importtarieven, elk ongeveer 700 miljoen euro. De operationele marge van de groep kwam daarmee uit op 1,1 procent, een scherpe daling ten opzichte van de 14,1 procent in 2024. Ook de EBITDA-marge van de autodivisie liep terug tot 13,3 procent. Volgens financieel directeur Jochen Breckner weerspiegelt dat vooral de uitzonderlijke omstandigheden van het afgelopen jaar. „Porsche had wereldwijd enorme uitdagingen in 2025. Zowel de internationale situatie als de herpositionering van het bedrijf hebben de resultaten beïnvloed.” Ook in 2026 verwacht hij nog eenmalige kosten van enkele honderden miljoenen euro’s door de lopende herstructurering. „ Om op middellange termijn marges te behalen die passen bij Porsche en om onze weerbaarheid te vergroten, accepteren we deze lasten.”

Dr. Jochen Breckner

Dividend omlaag

De kasstroom uit de autodivisie daalde eveneens. De netto kasstroom bedroeg 1,51 miljard euro, tegenover 3,73 miljard een jaar eerder. De bijbehorende marge kwam uit op 4,7 procent. Opvallend is wel dat het aandeel volledig elektrische auto’s in de verkopen sterk steeg. In 2025 was 22,2 procent van de afgeleverde voertuigen volledig elektrisch, tegenover 12,7 procent een jaar eerder. Het totale aantal leveringen aan klanten daalde echter. Porsche leverde wereldwijd 279.449 auto’s af, ruim tien procent minder dan in 2024. Ondanks die terugval benadrukt het bedrijf dat de financiële basis solide blijft. Dankzij een sterke balans en hoge liquiditeit beschikt Porsche volgens het management over voldoende flexibiliteit om de strategische omslag te financieren. Door de uitzonderlijke kosten wordt het dividend wel verlaagd. De winst per gewoon aandeel bedroeg 0,47 euro en per preferent aandeel 0,48 euro. Het bestuur wil daarom een dividend voorstellen van 1,00 euro per gewoon aandeel en 1,01 euro per preferent aandeel. Duidelijk minder dan vorig jaar, maar nog altijd hoger dan de oorspronkelijke richtlijn van vijftig procent van de winst.

Concern breed beoordelen

Maar de huidige situatie moeten we ook concernbreed beoordelen. Porsche is onderdeel van de Volkswagen Group, een conglomeraat van meerdere automerken, waarbij de structuur grofweg is opgedeeld in de volumemerken, zoals Volkswagen zelf, en de premium- en luxemerken, waaronder Audi en Porsche. Elk van deze merken functioneert als een eigen profit center, verantwoordelijk voor zijn eigen resultaten en strategieën, maar de cijfers tellen uiteindelijk mee voor de totale Group-prestaties. Hoewel Audi en Porsche traditioneel sterke winstmarges hebben, drukken de hoge kosten van herstructureringen, productinnovaties en investeringen in elektrische mobiliteit het rendement van de Volkswagen Group. Porsche leed bijvoorbeeld in 2025 een scherpe winstval van 92,7 procent, terwijl Audi in sommige segmenten eveneens onder druk staat door marktomstandigheden en kosten van elektrificatie. Tegelijkertijd staat het volumemerk Volkswagen zelf onder druk. De afzet blijft achter bij de verwachtingen, terwijl het bedrijf bezig is met een ingrijpend herstructureringsprogramma om kosten te reduceren en de productie efficiënter te maken. De combinatie van verliesgevende investeringen bij Porsche en Audi én de uitdagingen bij Volkswagen zet het totale rendement van de groep onder druk, ondanks de grootte en diversiteit van het concern. Kortom, de Group moet enerzijds investeren in innovatie en premium merken, maar anderzijds reorganiseren bij de volumemerken om verlies en margedruk op te vangen. De complexe structuur van meerdere profitcenters maakt het een voortdurende uitdaging om het rendement op groepsniveau op peil te houden. We moeten ons dus niet blindstaren op alleen Porsche, maar we moeten de problematiek concernbreed trekken en zelfs de politiek erbij betrekken vanwege de deelstaatverkiezingen in Baden-Württemberg van afgelopen week.

Duitse autobouwers in crisis: winst keldert, banen verdwijnen en China loert om de hoek

De Duitse auto-industrie komt steeds verder onder druk te staan. Volkswagen maakte onlangs bekend dat het tegen 2030 zo’n 50.000 banen in eigen land wil schrappen om het rendement op peil te houden. Tegelijkertijd zag ook Porsche de winst dramatisch dalen, wat de vraag oproept: rijdt de Duitse autobouw industrie zichzelf in de val?“ Het is een illusie om te denken dat de hele Duitse automobielindustrie overeind zal blijven zoals we die kennen,” waarschuwt Carsten Brzeski, hoofdeconoom bij ING Duitsland. Duitse autobouwers kampen al jaren met dalende winsten en moeten banen schrappen om overeind te blijven. Volgens Brzeski is er weinig dat op korte termijn het tij kan keren.

Winst keldert

Het nieuws over Volkswagen sloeg in als een bom. Hoewel het concern in 2025 nog 6,9 miljard euro winst boekte, was dat bijna de helft minder dan in 2024. Het bedrijf kondigde direct een omvangrijk herstructureringsprogramma aan, inclusief de aangekondigde 50.000 ontslagen in Duitsland. Ook de omzet en autoverkoop namen af. Kort daarna volgde Porsche met een forse klap: het luxemerk zag zijn winst met 90 procent inzakken, van 3,6 miljard naar slechts 310 miljoen euro, terwijl de omzet met 10 procent daalde. BMW noteerde een milder verlies: 3 procent minder winst en 6 procent minder omzet, al verkocht het wel meer auto’s dan het jaar ervoor. Ook Mercedes-Benz maakte eerder dit jaar bekend dat de winst halveerde tot 5,3 miljard euro, met een omzetdaling van 10 procent.

China en elektrificatie

De oorzaken voor deze malaise liggen volgens experts op meerdere vlakken. Zo kwam Porsche deels in de problemen door een strategische keuze: weer meer inzetten op verbrandingsmotoren in plaats van elektrische modellen, wat dit jaar extra kosten met zich meebracht. Tegelijkertijd ondervond de industrie druk door Amerikaanse invoerheffingen, al zijn die volgens Brzeski bij Porsche nauwelijks doorslaggevend: “Wie zoveel geld op tafel kan leggen voor een luxeauto als een Porsche, koopt die ook als die iets duurder is.” Een grotere uitdaging is de opkomst van China. “China wordt alsmaar minder een afzetmarkt voor de Duitsers,” legt Brzeski uit. “De Chinese automobielindustrie groeit snel, terwijl de Duitse bedrijven ter plaatse nauwelijks vooruitkomen. Bovendien zien we steeds meer Chinese premiumauto’s op de markt.” Ook op het gebied van elektrische auto’s hinken de Duitsers achterop. “De overstap naar elektrisch is te langzaam gegaan. De industrie heeft de ontwikkelingen onderschat en heeft China lange tijd met arrogantie bekeken,” aldus Brzeski.

Duitse engineering als nadeel

Het keurmerk ‘Made in Germany’ inspireerde consumenten lang vertrouwen, maar dat imago werkt nu soms tegen de fabrikanten. “Duitse engineering is in deze tijden een nadeel,” zegt Brzeski. “Duitsers willen alles perfect hebben en honderdduizend keer testen, maar ondertussen veranderen de voorkeuren van de kopers. Perfectie wordt steeds minder beloond.” Die trage, kostbare manier van werken maakt Duitse auto’s duur. Tegelijkertijd verliezen ze aan statuswaarde, waardoor minder consumenten bereid zijn fors te betalen. Bovendien biedt de Duitse markt weinig tot niets voor het goedkopere segment. “Een betaalbare, kleine elektrische auto is er simpelweg niet,” benadrukt Brzeski.

Hoge kosten en bureaucratie

Naast marktverschuivingen en gemiste elektrificatie speelt ook het zware Duitse (en deels Europese) regel- en kostenkader een rol. Hoge energieprijzen, belastingen en bureaucratie remmen de slagkracht van bedrijven als Volkswagen, BMW en Mercedes-Benz. Oorzaken genoeg dus, maar de grote vraag blijft: valt het tij nog te keren?

Groenen winnen nipt in Baden-Württemberg, AfD groeit sterk

Om het tij te keren is ook de steun van de politiek nodig. De deelstaatverkiezingen in Baden-Württemberg op 8 maart 2026 leverden een nipte overwinning op voor de Groenen, die 30,2 procent van de stemmen behaalden, net voor de christendemocratische CDU van bondskanselier Friedrich Merz met 29,7 procent. In zetels kwamen beide partijen ongeveer gelijk uit, rond de 56 zetels, waardoor een voortzetting van een coalitie tussen Groenen en CDU het meest waarschijnlijk is. De AfD groeide spectaculair naar 18,8 procent en werd de derde partij, terwijl de SPD historisch slecht scoorde met slechts 5,5 procent. De verkiezingen krijgen nationale betekenis omdat ze gelden als een eerste test voor de regering-Merz. De CDU had gehoopt de deelstaat terug te winnen, maar bleef net achter de Groenen steken. Omdat Merz persoonlijk campagne voerde, wordt de uitslag door veel analisten gezien als een politieke tegenvaller. Tegelijk markeert de uitslag het begin van een cruciaal verkiezingsjaar, met meerdere deelstaatverkiezingen in 2026 die als trendindicatoren voor landelijke partijen worden gezien: kunnen de Groenen hun positie versterken, herstelt de CDU zich, of blijft de AfD stijgen?Opvallend is de sterke opmars van de AfD in een rijke westelijke deelstaat. De bijna verdubbelde score laat zien dat economische onzekerheid, hoge energiekosten, migratie en de steun aan Oekraïne steeds meer kiezers naar populistische partijen drijven. De SPD daarentegen bevestigt het bredere Duitse patroon van traditionele volkspartijen die terrein verliezen. De politieke gevolgen zijn duidelijk: de Groenen winnen symbolisch in een economisch belangrijke regio, de CDU moet opnieuw strategische keuzes maken, en de AfD verstevigt haar positie als relevante oppositie. Een Groenen-CDU-coalitie onder leiding van Cem Özdemir als waarschijnlijke nieuwe minister-president lijkt het meest logische vervolg. Kortom, de verkiezingen in Baden-Württemberg laten zien dat de traditionele machtsverhoudingen in Duitsland verschuiven: populistische en groene partijen winnen terrein, terwijl de gevestigde partijen zoals CDU en SPD onder druk staan. Voor bondskanselier Merz vormt dit een waarschuwing voor de komende verkiezingsrondes.

Baden-Württemberg: verkiezingen en de auto-industrie onder druk

De verkiezingen in Baden-Württemberg op 8 maart 2026 hebben de Groenen dus nipt als winnaar opgeleverd, net voor de CDU van bondskanselier Merz. Voor de industrie in de regio betekent dit vooral voortzetting van een stabiel, pro-klimaat en pro-industrie beleid, omdat een coalitie tussen beide partijen het meest waarschijnlijk is. Bestaande subsidies en innovatieprogramma’s blijven waarschijnlijk behouden, terwijl de deelstaat tegelijk inzet op de energietransitie: uitbreiding van wind- en zonne-energie, versterking van elektriciteitsnetten en stimulering van elektrische voertuigen. Dit ondersteunt autofabrikanten die midden in de overgang zitten van verbrandingsmotoren naar elektrische aandrijving.Tegelijk laat de verkiezingsuitslag zien waar spanningen in de regio liggen. In gebieden met veel traditionele toeleveranciers scoorde de AfD hoog, wat de onvrede over banenverlies in de verbrandingsmotorindustrie weerspiegelt. Elektrische auto’s hebben minder onderdelen, waardoor tienduizenden banen bij kleine en middelgrote toeleveranciers onder druk staan. Deze structurele verandering vormt een groter risico voor de economie dan de verkiezing zelf. Daarnaast worstelt de sector met hoge energieprijzen, dalende export en toenemende concurrentie uit China, factoren die de kosten verhogen en de druk op Europese fabrikanten versterken. Baden-Württemberg is het hart van de Duitse auto-industrie. In en rond Stuttgart bevinden zich de hoofdkantoren van Porsche en Mercedes-Benz, evenals grote toeleveranciers zoals Bosch, ZF Friedrichshafen en Mahle. Historisch is de deelstaat de geboorteplaats van de moderne auto, en vandaag werken er tussen de 400.000 en 500.000 mensen direct of indirect in de sector, van productie tot softwareontwikkeling voor rijhulpsystemen. Universiteiten en onderzoeksinstituten zoals de University of Stuttgart, het Karlsruhe Institute of Technology en de Fraunhofer Society werken nauw samen met de industrie, onder meer op het gebied van elektrische aandrijving, batterijtechnologie, autonoom rijden en waterstofmobiliteit. De economische risico’s zijn geconcentreerd in enkele steden en regio’s. Stuttgart, Sindelfingen en Untertürkheim combineren hoofdkantoren, productie en R&D en zijn direct afhankelijk van grote autofabrikanten. Heilbronn en Ludwigsburg herbergen middelgrote leveranciers die kwetsbaar zijn voor productieproblemen en de overstap naar elektrische auto’s. Zuffenhausen en Ruit zijn centra voor high-end sportwagens en innovatie, waar strategische veranderingen ook snel voelbaar zijn. Internationale handelsspanningen, dalende vraag, de overgang naar elektrische mobiliteit en stijgende energieprijzen vormen hier de grootste risico’s. Kortom, de verkiezingen bevestigen een stabiele politieke koers voor de industrie, maar de werkelijke uitdagingen voor Baden-Württemberg liggen in de structurele transitie naar elektrische voertuigen, de concurrentie uit China en hoge productiekosten. De regio blijft het economische zenuwcentrum van de Duitse auto-industrie, waar veranderingen in technologie en markt direct effect hebben op banen, innovatie en belastinginkomsten.

Porsche en Baden-Württemberg: hart van de Duitse auto-industrie onder druk

De steden in Baden-Württemberg vormen dus het economische zenuwcentrum van de Duitse auto-industrie. Veranderingen in de sector zijn hier direct voelbaar voor werkgelegenheid en lokale economie. De regio is kwetsbaar: elektrische auto’s hebben veel minder onderdelen nodig, veel lokale bedrijven produceren juist nog onderdelen voor verbrandingsmotoren, de concurrentie uit China groeit en de energie- en productiekosten in Duitsland zijn hoog. Voor politieke leiders betekent dit dat stabiliteit én innovatie hand in hand moeten gaan. De verkiezingsuitslag van 8 maart suggereert dat het ingeslagen beleid voorlopig doorzet. Porsche blijft in Duitsland verankerd, maar produceert wereldwijd. Het Duitse productiehart ligt in Baden-Württemberg: in Zuffenhausen rollen de 911, 718 Boxster en 718 Cayman van de band, in Leipzig worden Macan en Cayenne gebouwd, inclusief elektrische modellen, en in Ruit bevinden zich R&D- en testfaciliteiten voor high-performance modellen. Daarbuiten heeft Porsche internationale assemblagepartners: in Slovenië en Slowakije worden onderdelen geleverd, in China worden modellen lokaal geassembleerd om importtarieven te omzeilen, en in de VS bestaan faciliteiten voor onderdelen en aftersales-services. Duitsland blijft echter het kerngebied van productie en innovatie, waardoor beslissingen in de deelstaat direct impact hebben op het merk. Voor 2026 verwacht Porsche opnieuw een uitdagend jaar. Vooral in China blijft het luxesegment onder druk staan, terwijl hevige prijsconcurrentie elektrische auto’s raakt. Geopolitieke onzekerheden en het Amerikaanse handelsbeleid versterken de spanning. Onder deze omstandigheden rekent Porsche op een operationele marge van 5,5 tot 7,5 procent, een omzet van 35 tot 36 miljard euro en een kasstroommarge van 3 tot 5 procent voor de autodivisie. Het management benadrukt dat het bedrijf zich midden in een transitie bevindt. Korte-termijn pijn wordt bewust geaccepteerd om het merk op lange termijn sterker en competitiever te maken. Nieuwe sportwagens, een slankere organisatie en een uitgebreid modellengamma moeten Porsche opnieuw positioneren in het hoogste segment van de mondiale auto-industrie. Kortom, Baden-Württemberg blijft het hart van Porsche’s productie en innovatie, en de combinatie van politieke stabiliteit en strategische transitie bepaalt hoe snel en succesvol het merk de overstap naar elektrische mobiliteit kan maken zonder zijn positie in het luxesegment te verliezen.

Vooruitblik

De politiek vult zijn eigen weg in door middel van democratische besluitvorming. Daar valt verder weinig aan te veranderen, hoewel de huidige ontwikkelingen niet ongunstig zijn voor de automotive sector in Duitsland. Waar mogelijk verzet Porsche zelf wel de bakens. Duitsland blijft immers het productiehart van het merk, waardoor politieke ontwikkelingen, zoals de laatste deelstaatverkiezingen, nauwlettend worden gevolgd. Voor 2026 verwacht Porsche opnieuw een lastig jaar. Vooral in China blijft het luxesegment onder druk staan, terwijl de prijsconcurrentie bij elektrische auto’s hevig is. Daarnaast wijst het Porsche-management op geopolitieke onzekerheden en het Amerikaanse handelsbeleid. Onder die omstandigheden rekent Porsche voor 2026 op een operationele marge tussen 5,5 en 7,5 procent. De omzet zou uitkomen tussen 35 en 36 miljard euro, terwijl de kasstroommarge van de autodivisie wordt geraamd op 3 tot 5 procent. De boodschap van het management is dat Porsche zich midden in een overgangsperiode bevindt: financieel pijnlijk op korte termijn, maar bedoeld om het merk op langere termijn competitiever te maken. Volgens Leiters moet de combinatie van nieuwe sportwagens, een slankere organisatie en een uitgebreid modellengamma, het prestigemerk opnieuw positioneren in het hoogste segment van de mondiale auto-industrie.

Tekst: Peter Vader, geraadpleegde bronnen: AP News, BNR Webredactie, Business AM.be, Clean Energy Wire, Duitsland Instituut, Financial Times, Meyka, Metro Nieuws, NOS, newsroom.porsche, osw.waw.pl, Reuters, Reuters la Repubblica, SpecialEurasia, The Guardian, Wikipedia