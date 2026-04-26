Porsche verkoopt haar aandelen in Bugatti Rimac en Rimac Group

Porsche heeft er mee ingestemd haar aandelen in Bugatti Rimac en Rimac Group te verkopen aan een internationaal consortium, onder leiding van HOF Capital, een in New York gevestigd investeringsbedrijf. De overeenkomst is getekend op 24 april. De voltooiing van de transactie is onderhevig aan de gebruikelijke opschortende voorwaarden, onder andere goedkeuringen door de relevante autoriteiten.

Porsche en Rimac Group richtten Bugatti Rimac in 2021 op als joint venture om het iconische Bugatti-merk te huisvesten. In deze joint venture had Porsche een minderheidsbelang van 45% en Rimac Group 55%. Porsche had ook een belang van 20,6% in Rimac Group. Als onderdeel van de vandaag aangekondigde transactie zal Porsche al haar aandelen in Bugatti Rimac en Rimac Group verkopen aan het consortium onder leiding van HOF Capital. Dit consortium omvat BlueFive Capital als grootste investeerder, naast een groep institutionele beleggers in de VS en de EU. Na afronding van de transactie zal Rimac Group de controle over Bugatti Rimac overnemen, en een strategisch partnerschap aangaan met HOF Capital en BlueFive Capital om de verdere groei te ondersteunen.

HOF Capital zal zich naast Mate Rimac, oprichter van Rimac en CEO van Bugatti Rimac, aansluiten bij de Rimac Group als grootste aandeelhouder. De transactie zal naar verwachting vóór eind 2026 worden afgerond, mits de benodigde wettelijke goedkeuringen worden verkregen. De partijen zijn overeengekomen om de financiële details van de transactie vertrouwelijk te houden, tenzij openbaarmaking vereist is op grond van toepasselijke financiële rapportageverplichtingen.

Dr. Michael Leiters, CEO van Porsche AG: “Met de oprichting van de joint venture Bugatti Rimac samen met Rimac Group hebben we de basis gelegd voor de toekomst van Bugatti. Als vroege investeerder in Rimac Group heeft Porsche een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Rimac Technology tot een gevestigd Tier-1 technologiebedrijf in de automobielindustrie. Met de verkoop van ons aandeel laten we zien dat Porsche zich weer op de kernactiviteiten zal richten. We bedanken Mate Rimac en zijn team voor de constructieve en vertrouwenwekkende samenwerking in de afgelopen jaren.”

Mate Rimac, CEO van Bugatti Rimac: “Porsche is een cruciale partner geweest en we zijn hen zeer dankbaar voor hun rol bij de oprichting van Bugatti Rimac. Dankzij de sterke basis door hun steun, beschikken we nu over een structuur waarmee we onze langetermijnvisie nog sneller kunnen realiseren. We kijken uit naar de samenwerking met onze nieuwe partij.

Bron en foto's: Porsche AG