Porsche Taycan Turbo GT met Manthey Kit klokt nieuw Nordschleife-record voor elektrische productieauto’s

Nieuwe recordtijd van 06:55,533 minuten

Verbetering van negen seconden ten opzichte van het vorige record in de klasse voor ‘luxe elektrische auto’s’

Twaalf seconden sneller dan de vorige snelste ronde van de Taycan Turbo GT met Weissach Pakket

Nieuwe Manthey Kit met omvangrijke aerodynamica-, onderstel- en aandrijflijnaanpassingen voor de Taycan Turbo GT met Weissach Pakket

Porsche leverde voor veel GT-modellen al een speciaal voor het circuit ontwikkelde Manthey Kit. Nu introduceert Porsche voor het eerst een vergelijkbare kit voor een elektrische sportwagen, waarmee de prestaties van de Taycan Turbo GT met Weissach Pakket naar een nog hoger niveau worden getild. Porsche testcoureur Lars Kern zette met deze Manthey Kit recent al een nieuw ronderecord in de boeken op de Nürburgring-Nordschleife. De Manthey Kit is vanaf juni te bestellen als retrofit-optie voor alle uitvoeringen van de Taycan Turbo GT met Weissach Pakket.

“Met de nieuwe Manthey Kit bieden we een extra sportieve upgrade voor de Taycan Turbo GT. Met deze kit is het kleine maar slagvaardige projectteam van Manthey en Porsche erin geslaagd het Manthey-DNA over te brengen naar elektrische auto’s. Dat resulteerde direct in een indrukwekkend nieuw Nordschleife-record”, aldus Kevin Giek, hoofd van de Taycan modellenlijn.

Porsche Taycan weer de snelste op Nordschleife

Met de Manthey Kit heeft Porsche testcoureur Lars Kern op de 20,832 kilometer lange Nürburgring-Nordschleife in een Taycan Turbo GT met Weissach Pakket een nieuw ronderecord voor luxe elektrische auto’s neergezet. Hij noteerde een nieuwe recordtijd van 6:55,533 minuten, waarmee hij meer dan negen seconden sneller was dan het vorige record in deze categorie. Tegelijkertijd verbeterde Kern zijn eigen record, dat hij in oktober 2023 had neergezet met een Taycan Turbo GT met Weissach Pakket, met 12 seconden. Een ter plaatse aanwezige notaris heeft de rondetijd gecertificeerd.

Verregaande aerodynamische aanpassingen geven de Taycan Turbo GT met Weissach Pakket en Manthey Kit meer dan drie keer zoveel neerwaartse druk ten opzichte van de standaarduitvoering. Ook de ophanging en het aandrijfsysteem zijn geoptimaliseerd: met 600 kW (816 PK) ligt het vermogen 20 kW (27 PK) hoger dan bij de reguliere versie. De tien seconden durende vermogensboost - beter bekend als de Attack Mode - levert nu tot 130 kW (177 pk).

“De Manthey Kit maakt van de Taycan Turbo GT met Weissach Pakket de ultieme circuitauto. Op de Nordschleife voel je hoe veel meer stabiliteit en vertrouwen de auto biedt in snelle stukken en bij het remmen”, legt Kern uit. “Dankzij de verder verbeterde aerodynamica, banden met nog betere prestaties en het extra overboostvermogen dat met één druk op de knop beschikbaar is, konden we onze vorige recordtijd verbeteren.” Op het stuk tussen de Lauda-Links- en Bergwerk-bochten was de testcoureur bijvoorbeeld 14 km/u sneller dan tijdens zijn vorige recordronde.

“Ons doel was om de prestaties van de Taycan Turbo GT specifiek voor gebruik op het circuit nog verder te verbeteren”, legt Christian Müller, technisch projectmanager voor speciale Taycan uitvoeringen bij Porsche, uit. “Samen met de specialisten van Manthey hebben we de aerodynamica, het onderstel en de velg/bandencombinatie volledig afgestemd voor maximale circuitprestaties.

Circuit-upgrade Porsche Taycan

De Manthey Kit zorgt voor meer aerodynamische neerwaartse druk, extra vermogen en een aangepaste ophanging. De rijdynamieksystemen zijn opnieuw afgesteld en afgestemd op de lichtgewicht velgen - die speciaal voor de Manthey Kit zijn ontwikkeld - en speciale circuitbanden (Pirelli P ZERO Trofeo RS). De kit is ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen het Porsche ontwikkelingscentrum in Weissach en de Manthey-ingenieurs in Meuspath.

Een centraal onderdeel van de aanpassingen is een forse aerodynamische update die de neerwaartse druk meer dan verdrievoudigt ten opzichte van de standaardauto. Bij 200 km/u is de totale neerwaartse druk verhoogd van 95 naar 310 kilogram. Op topsnelheid, die is toegenomen van 305 naar 310 km/u, produceert de Taycan Turbo GT met Manthey Kit ongeveer 740 kg aan totale neerwaartse druk. Dit maakt hogere bochtsnelheden mogelijk en zorgt voor een optimale voertuigstabiliteit.

De belangrijkste aerodynamische onderdelen van de kit zijn onder meer een nieuwe achtervleugel met grotere eindplaten, een geoptimaliseerde diffuser vóór, een extra efficiënte achterdiffuser met verlengde vinnen en grotere luchtgeleiders aan de onderkant. Daarnaast zorgen carbon aerodiscs op de achterwielen voor een betere aerodynamische efficiëntie. Dankzij aanpassingen aan de achtervleugel en de voorste diffuser kan de bestuurder kiezen tussen een afstelling met weinig of veel neerwaartse druk voor op het circuit.

Extra vermogen Porsche Taycan

Voor het eerst bevat de Manthey Kit ook aanpassingen aan de aandrijflijn: optimalisaties aan de hoogspanningsaccu, de regeleenheid en de pulsomvormers verhogen de maximale ontlaadstroom tijdens het rijden van 1.100 naar 1.300 ampère. Daardoor is het systeemvermogen met 20 kW (27 pk) toegenomen tot 600 kW (816 pk), terwijl het maximumkoppel bij gebruik van de Launch Control-functie stijgt tot 1.270 Nm (plus 30 Nm). Met de Attack Mode is er kortstondig een extra vermogensboost van maximaal 130 kW (177 pk) beschikbaar. Het vermogen stijgt daardoor gedurende 10 seconden naar 730 kW (993 pk) in plaats van 700 kW (952 pk).

De Manthey Kit omvat ook nieuw ontwikkelde, geoptimaliseerde 21 inch gesmede aluminium velgen in ‘Manthey’ design. Ondanks hun grotere afmetingen zijn ze lichter dan de standaardvelgen. Inclusief de titanium wielbouten, die de onafgeveerde massa nog verder verminderen, wegen ze in totaal meer dan drie kilo minder dan de toch al geoptimaliseerde velgen van de Taycan Turbo GT met Weissach Pakket. Als optie zijn er voor de openbare weg goedgekeurde circuitbanden verkrijgbaar, die op de vooras vier centimeter breder zijn en op de achteras drie centimeter breder dan bij de Turbo GT.

Een speciaal ontwikkelde rijdynamiekconfiguratie voor Porsche Active Ride, voor- en achterasbesturing en vierwielaandrijving zorgen voor een verdere verbetering van de wendbaarheid, de grip in bochten en de stuurprecisie. Het nieuwe remsysteem met grotere remschijven (440 millimeter voor, 410 mm achter) en high-performance remblokken zorgt voor nog betere remprestaties.

Optisch benadrukken talrijke opzetdelen van hoogwaardig zichtbaar koolstofvezel het autosportkarakter van de auto. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de bovenste en onderste wielkastventilatieopeningen, voor- en achterwielkastverbreders, verbrede zijskirts en achtervleugel. Hierdoor sluit de Manthey Kit nog beter aan bij de Porsche Intelligent Performance benadering voor het optimaliseren van de langs- en dwarsdynamiek.

* Het genoemde aantal kilometers is de theoretische maximale actieradius volgens de WLTP testsystematiek. Deze maximale actieradius kan onder meer worden beïnvloed door de voertuigconfiguratie, acculeeftijd en -conditie, rijstijl en de gebruiks-, omgevings- en klimaatomstandigheden zoals de buitentemperatuur, de verkeerssituatie en het rijgedrag.

