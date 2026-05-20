Waarom race je in de Porsche 944 cup?

Een vraag die eenvoudig te beantwoorden is, maar iedere keer weer moeilijk te begrijpen lijkt voor de vragensteller, getuige de non-verbale reactie. Probleem is dat degenen die de vraag stellen het type automobilist is dat een rotonde nadert, stil gaat staan, kijkt, de eerste versnelling moet zoeken en vervolgens de rotonde oprijdt met hun Kia Picanto. Ronduit irritant als jij erachter rijdt en al ruim van tevoren ziet dat je door kunt rijden. Hoe leg je dergelijke automobilisten überhaupt uit wat racen inhoudt en welke emotie het teweeg brengt? De overige vragenstellers zijn te omschrijven als het type dat zichzelf meer rijkwaliteiten toebedeelt dan ze zouden moeten doen. Ook deze groep lijkt het antwoord op de gestelde vraag niet te begrijpen of soms niet te horen. Niet te horen, omdat ze zichzelf als “kleine Verstappen” zien op de openbare weg en dus de vraag niet stellen om te willen begrijpen, maar met de wens om te antwoorden. Uit het gecreëerde antwoord blijkt dan steevast hun eigen ervaring.

Het stomste wat je kunt doen is de vraag te serieus nemen. Je eigen passie, ervaring maakt dat je met alle goede bedoelingen de fout kunt maken om voorbeelden te beschrijven of zelfs YouTube erbij pakt met 944 cuprace voorbeelden. Wat er dan gebeurt is tenenkrommend. De “groep rotonde” gaat domme vragen stellen en ja domme vragen bestaan. Het YouTube moment laat zien dat jij enorm aan het vechten bent op circuit Zandvoort voor P4, je ziet jezelf de Tarzan bocht in gaan en bent weer in het moment. Je zet het geluid harder en je piepende banden zijn duidelijk hoorbaar, al driftend passeer je net niet nummer vier, het was een moment van hartslag 190 plus in de auto. Je kijkt naast je en de vraag luid: Waarom deed je dat? Verbaast vraag je, wat bedoel je? Nou zo scheef sturen…… 😊

De groep “kleine Verstappen” vertelt je wat zij gedaan zouden hebben. Ondanks het feit dat ze uitsluitend BMW i4 leasebak ervaring hebben op de A4, A10 en misschien zelfs N206 met een scherpe bocht.

Conclusie is dat je onmogelijk vragen, voortkomend uit deze twee groepen, over racen met de Porsche 944 cup kunt beantwoorden met de intentie dat de ander je echt begrijpt. Omdat jij als lezer natuurlijk niet tot de “rotonde groep” of “kleine Verstappen groep” behoort zullen we de vraag; Waarom race je de Porsche 944 cup? beantwoorden. Allereerst is het merk Porsche iconisch. Ten tweede is de Porsche 944, met haar 51/49% gewichtsverdeling, een ideale raceauto met zeer hoge bochtensnelheden. Ten derde is de Porsche 944 mechanisch betrouwbaar. Ten vierde is de Porsche 944 relatief betaalbaar. Tot slot is het een schitterende raceauto om te zien met unieke Porsche cup race historie.

Als bonus mogen wij met de 944 cup uitkomen bij Porsche Club Racing (PCR), wat een fantastische leuke, gemoedelijke race club is. De PCR staat voor veilig en respectvol racen. Natuurlijk zijn we competitief, maar bovenal zijn we race kameraden. We hebben allemaal hetzelfde doel, plezier hebben, zo goed mogelijk presteren en je auto heel houden.

Als coureur weet je maar al te goed hoe het voelt om schade te rijden, helaas gebeurt het soms en dat gevoel wens je niemand. De afgelopen races op circuit Zandvoort, tijdens Hemelvaart, was het ronduit spectaculair door verschillende weersomstandigheden. We hadden weer een mooi vol 944 startveld met een vijftal rookies.

Het asfalt van circuit Zandvoort was tijdens de kwalificatie plaatselijk nat. Een volledig nat circuit is uitdagend, maar racen op een plaatselijk nat Zandvoort is de ultieme uitdaging. Iedere bocht is anders qua grip en je moet zoeken naar de juiste balans. Voordat je een bocht instuurt moet je eigenlijk al een inschatting van de natte situatie gemaakt hebben. Een verkeerde inschatting betekent of de vangrail of tijdverlies. Het klinkt simpel, maar het is hard werken en heel spannend in de auto. Vergeet niet dat wij met de 944 cup op semi slicks rijden en geen regenbanden tot onze beschikking hebben. De voorgeschreven Nankang semi slick is een prima band voor alle omstandigheden. Natuurlijk zou rijden op een regenband makkelijker zijn, maar ook zeer kostenverhogend en minder uitdagend. Semi slicks en het ontbreken van zaken als ABS, EPS of andere elektronische hulpmiddelen maakt het racen in de Porsche 944 cup uitdagend, spannend en leerzaam. De ervaren PCR-coureurs die in snellere race klassen uitkomen zijn begonnen in de 944 cup en zeggen allemaal hetzelfde; als je hard kan gaan in een 944 kan je hierna hard in ieder type Porsche.

Een andere uitspraak komt van één van Nederlands bekendste coureurs die eerder als gastrijder meereed in de 944 cup, Jan Lammers; “racen in de 944 cup is uitdagend, competitief en veel leuker kan het niet worden, maar wel heel veel duurder.”

Voorafgaande aan de kwalificatie zijn in de ochtend alle auto’s in de pitbox al gekeurd door de technische commissie. Na de natte kwalificatie kom je samen in parc fermé en worden alle 944 cup auto’s vervolgens gewogen. 1180 kg/ 170 PK zijn de vereisten. Alle 944 cup auto’s zijn goedgekeurd en dus gelijk. Tijdens keuringen zien wij nooit extremen bij de 944 cup, iedereen respecteert de regels en niemand heeft de behoefte om de boel te besodemieteren, het zou niet overeenkomen met de kernwaarden van de PCR.

Na de kwalificatie volgt race één en het circuit is droog. We starten de opwarmronde en volgen de safety car. De safety car rijdt de pitstraat in en het hele PCR-veld rolt in formatie het rechte stuk op om vervolgens na het doven van de lichten vol op het gas te gaan. Het betreft een rollende start. We komen allemaal de eerste bochten door en bij een hoger deel op het circuit zien we donkere wolken. Na enkele ronde zie je de eerste spetters op je raam en al snel moet je de ruitenwissers aanzetten. Kort hierna doe je je lichten en regenlicht aan (speciaal led achterlicht) omdat het nu echt ophoudt met spetteren. Het regent.

De charme van de 944 maakt dat je ramen beslaan bij regen, je hebt geen airco, maar slechts de oude originele ventilatie. Een raam opendoen is er niet bij en zou alleen maar tot minder zicht leiden doordat je ramen meer beslaan. In de regen rijden is geweldig! Alle ongemakken zouden door de “rotonde groep” als levensgevaarlijk bestempeld worden en de “kleine Verstappen groep” tot excuus creatie.

Nee, wij vinden dit geweldig, het is uitdagend, het is charme, het is puur racen, het is adrenaline next level. Het gevoel is onbeschrijflijk, iedere bocht is eigenlijk doodeng, maar wat een voldoening als je “overleeft” en competitieve rondetijden noteert. Je praat in jezelf, je gilt soms van blijdschap in je auto, dit is gaaf. Na de finish komt de ontlading en merk je hoeveel energie het je heeft gekost, vergelijk het maar met vijf km hardlopen.

We parkeren weer in parc fermé en alle 944 cup auto’s worden weer gewogen. Waarom? Benzine doet veel met het gewicht van een auto en de 944 moet ook na een race minimaal 1180 kg wegen. Het is een aspect waar je zelden iets over leest, maar een minimaal gewicht geeft een extra dynamiek aan het racen. Vooraf moet je het zo berekenen dat je voldoende benzine overhoudt na de race om niet onder de 1180 kg te komen want als dat gebeurt, volgt diskwalificatie.

Alle 944 cup auto’s voldoen aan de vereisten en we mogen weer naar de pitbox. Aankomende in de pitbox van RFF Motorsport rijden we één voor één langs de mobiele tankinstallatie en tankt een monteur een afgemeten hoeveelheid liter brandstof. We stappen uit en de grote heldhaftige verhalen beginnen we met elkaar te delen. In tegenstelling tot eerdergenoemde groepen hebben we nu aan een half woord genoeg, wij begrijpen elkaar en vullen elkaar aan. Het is geweldig om met gelijkgestemde je ervaringen op de baan te delen.

De finish van race één is tevens de start volgorde voor race twee. Ook race twee duurt 25 minuten, twaalf ronden. Voor aanvang van de race is het droog en we zien zelfs de zon doorbreken. Tijdens een voorgaande race, van Japanse makelaardij, heeft een auto een oliespoor neergelegd over twintig procent van het circuit. Tijdens de opwarmronde aanschouw je het zand op de ideale racelijn. Je weet maar al te goed dat dit spekglad is en beseft dat het spannend gaat worden de eerste bochten, want niemand wil op het zand. De rookies hebben nog geen idee van wat ze te wachten staat, als dat maar goed gaat denk je bij jezelf.

De safety car rijdt weer de pitstraat in en enkele momenten later gaan we allemaal vol op het gas. De eerste bocht is grotendeels een zandbak en enkele auto’s voor je moeten er wel overheen, er is gewoonweg geen ruimte. Je beseft dat je wat stoms gedaan hebt, maar het is te laat. Je hebt je ventilatie aan staan en voor een moment denk je dat je Paris-Dakar aan het rijden bent, het zand blaast in je interieur en je helm, even zie je niks. Snel herpak je je en probeert het zand te ontwijken of recht over het zand te sturen naar een schoon deel op het circuit. De volgende ronden is het aanpassen aan de omstandigheden en wegblijven van het zand. Normaal gesproken is het zand na enkele ronden weggereden en kun je de ideale racelijnen weer rijden, maar nu niet.

Helaas kom je in ronde drie een rookie 944 cup auto tegen die in de banden staat. Het kan gebeuren in deze verraderlijke omstandigheden. Inhalen is extra moeilijk door het zand en eigenlijk op een groot deel van het circuit niet mogelijk. De laatste paar ronden durf je een beetje meer op de racelijn te rijden en dus over het zand, maar het is nog steeds glibberen en glijden. Te vroeg op het gas en je staat zeer snel achterstevoren.

We finishen de race en er zijn tot nu toe geen grote incidenten voorgevallen. Ook de 944 rookie rijder is inmiddels uit de banden en kan gehavend zijn weg vervolgen. Het tafereel van race één herhaalt zich en we delen onze ervaringen over onze mini Paris-Dakar in de RFF Motorsport pitbox.

Wat een dag op circuit Zandvoort tot heden, nat, droog, weer nat en vervolgens een zandbak. Ronduit moeilijke omstandigheden en we gaan er allemaal goed mee om. Rookies leren veel en zijn onder de indruk. Verschillen zijn nog groot tussen enkele 944 cuprijders, maar dat zal gedurende dit seizoen veranderen. De leercurve is steil bij enkele rookie rijders, hartstikke knap en leuk voor de competitie.

Het toeschouwersaantal is toegenomen gedurende de dag en de hoofdtribune is goed gevuld. Altijd weer leuk om het enthousiasme te zien bij toeschouwers en kinderen in je 944 cup auto te plaatsen voor een fotomomentje. Tussen de races heb je ongeveer één uur pauze en dus heb je tijd voor bekende bezoekers, sponsoring en de kleinste jonge race fan.

De zon is nu echt doorgebroken en we maken ons op voor de laatste race van dit Hemelvaart race event. Race drie kan toch onmogelijk zo spectaculair worden als eerder vandaag vraag je jezelf af. Je bent inmiddels vermoeid, pept jezelf op, neemt nog wat druiven, Dextro Energy en stapt in je 944 cup auto. Misschien denk je dat het fysieke aspect meevalt, maar besef dat je om 7:30 al op het circuit moet zijn voor inschrijving, keuren van kleding en rijdersbriefing. Afhankelijk van waar je woont zijn er dus coureurs die om 5:30 van huis vertrokken. De start van race drie is aanstaande en de klok toont nu 16:40. Dat is dus een lange en intensieve dag.

De start is nu anders en we hebben geen rollende start, zoals eerder, maar een staande start. We vinden het allemaal spannend, omdat het een nieuwe startvorm voor ons is. Je zit in je 944 cup, je rijdt naar je start vak en wacht tot de laatste auto stilstaat. Dat kun je echter niet zien en het duurt lang voor je gevoel. Plots gaan de rode lampen aan, je hartslag neemt toe, je trapt je koppeling in, schakelt naar zijn eerste versnelling, het gaspedaal trap je voorzichtig in en je maakt toeren. Bij het uitgaan van de rode lampen weet je dat je moet gaan, je hebt het al ontelbare keren op de openbare weg gedaan, maar wat is dit anders, wat is dit spannend.

Je merkt dat je gas/ koppeling dosering perfect was en bent zonder wielspin of toerenbegrenzer van start. Je haalt de auto voor je in, omdat je simpelweg een betere start had. Jaaaaa zeg je hardop en na de eerste bocht kom je weer een beetje tot rust om te kunnen focussen. Wat een ervaring, wat is een staande start indrukwekkend.

De volgende bochten zit er een collega 944 cuprijder op je achterbumper, je moet verdedigend rijden. Je weet dat één rem- of stuurfout fataal is en hij je zal passeren. Het is hard werken in de auto en je moet bewust rijden om niet ingehaald te worden. Bewust laat je in een langzame bocht je gas los, je “rivaal” kan niet anders dan hetzelfde doen, plots ga je weer op het gas en creëer je een klein gaatje waardoor je minder risico hoeft te nemen bij de volgende bocht. Zo speel je met je auto en je “rivaal”. Ronde na ronde herhaalt zich dit tafereel en je bent blij als de finishvlag valt.

Helaas is op één 944 na, motorpech, iedereen inmiddels de finishvlag gepasseerd. Overige 944 cup deelnemers hebben het doel, plezier hebben, zo goed mogelijk presteren en je auto heel houden, behaald. Kortom, het was weer fantastisch en we kijken uit naar de volgende races op Assen.

Tekst: Jeffrey Pouw Foto's: Leon Weggelaar