30 jaar Manthey: alle “Grello’s” bijeen en fraai boek voor het jubileum

De teams Manthey en Phoenix (tegenwoordig Scherer PHX) zijn niet alleen bijna buren op het industrieterrein in Meuspath, op een steenworp afstand van de Nürburgring, maar met elk zeven overwinningen ook de succesvolste teams in de historie van de 24-uursrace in de Eifel. Manthey viert bovendien het 30-jarig bestaan en bracht voor die gelegenheid alle zes winnende chassis (in 2007 en 2008 werd met een en dezelfde auto gewonnen), allemaal uitgevoerd in de bekende groen-gele “Grello”-kleurstelling, weer bij elkaar. Tijdens het evenement zijn de auto’s allemaal te zien in de Ring-Boulevard bij de Nürburgring. Ter gelegenheid van het jubileum verscheen bovendien een mooi boek, waarin ook Nederlandse rijders een prominente rol spelen.

Manthey als team bestaat 30 jaar, maar de historie gaat natuurlijk nog veel verder terug, want die begint met Olaf Manthey, die als kind met zijn vader al races op de Nürburgring bezoekt en in 1973 via heuvelklims zijn eerste schreden in de autosport zet. Daarna volgen toerwagenraces, onder andere in de Deutsche Produktionswagen-Meisterschaft en later ook in de DTM. In 1990 neemt Manthey voor het eerst deel aan de Porsche Carrera Cup, waar de basis gelegd werd voor de nauwe band tussen Manthey en Porsche, die tot op de dag van vandaag aanhoudt.

In 1996 zet Olaf Manthey samen met zijn vrouw Renate officieel Manthey Racing als team op, hoewel de naam al jarenlang op zijn raceauto’s stond. Hij rijdt nog bijna negen jaar lang zelf, maar sluit zijn carrière als rijder in 2005 in stijl af met zijn 30e racezege in de VLN-serie op de Nürburgring. Een belangrijk hoofdstuk in het succesverhaal van het team heeft een Nederlander in de hoofdrol: Patrick Huisman, die van 1997 tot en met 2000 vier kampioenstitels op rij in de Porsche Supercup binnenhaalt.

Tegelijkertijd zijn er ook de eerste veranderingen aan Porsche-raceauto’s, waarbij Olaf Manthey profiteert van zijn enorme technische kennis en zijn ervaring als rijder. In 1999 ontstaat de eerste raceauto van Manthey, de 996 GT3 MR, een complete conversie van een Porsche-straatauto naar een raceauto. Patrick Huisman en Patrick Snijers scoren ermee in de Belgische Belcar-serie. De 996 MR is intussen de eerste Manthey-straatauto.

In 1999 rijdt Manthey voor het eerst in Le Mans, en opnieuw is er succes, wederom met Patrick Huisman als een van de rijders in de 911 GT3 R (996). Hij wint samen met Uwe Alzen en Luca Riccitelli de klasse. In 2006 scoort Manthey de lang verwachte eerste overwinning in de 24-uursrace op de Nürburgring, waarna er nog drie overwinningen op rij volgen. In 2013 fuseert Manthey met Raeder Automotive, het bedrijf van Martin en Nicki Raeder, waarmee Olaf Manthey de toekomst van zijn onderneming en zijn team veiligstelt. Tegelijkertijd wordt Porsche voor 51 procent aandeelhouder in Manthey. Sportsuccessen zijn er in de GTE-klasse van het FIA WEC, terwijl ook de succesreeks op de Nordschleifeaanhoudt met overwinningen in de VLN.

Manthey zet de uitbreiding voort met de Cayman GT4 Clubsport MR en de opzet van een eigen raceserie als klasse binnen de VLN-races, de huidige Porsche Endurance Trophy Nürburgring in twee categorieën, met de Cayman GT4 en de 911 Cup. Ook de “Grello” doet zijn intrede. In 2018 zorgt Manthey voor een 1-2 met Porsche in de GTE-Pro-klasse tijdens de 24 Uur van Le Mans, passend bij het 70-jarig jubileum van het merk. Titels in het WEC volgen, terwijl Manthey in 2021 met de “Grello” voor de zevende keer de 24 Uur op de Nürburgring wint. Ronderecords op de Nordschleife horen er ook keer op keer bij.

In 2023 doet Manthey zijn intrede in de DTM en sluit gelijk af met de titels voor rijders (met Thomas Preining), teams en merken. In 2024 wint Manthey opnieuw de klassee in Le Mans, met Morris Schuring als een van de rijders, en de titel in de LMGT3-klasse in het FIA WEC. Succes is er in 2024 ook in Bathurst, een jaar later gevolgd door titels in de Asian Le Mans Series en opnieuw in de DTM, ditmaal met Ayhancan Güven als kampioen bij de rijders en Morris Schuring als winnaar van de rookietitel. Ook is er wederom een klassezege in Le Mans en de titelwinst in de LMGT3-klasse van het WEC. Dit jaar maakt Manthey zijn opwachting in het Noord-Amerikaanse IMSA-kampioenschap en ook hier was er in maart in Sebring al de eerste klassezege.

Het staat allemaal in het “coffee table book” dat Manthey uitbracht ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum en dat deze week, net op tijd voor de 24-uursrace op de Nürburgring, van de pers rolde. Het resultaat is een mooi blader- en leesboek dat de fascinerende historie van het team en het bedrijf weergeeft. Geen ellenlange teksten en ook niet al te veel diepgang, maar wel genoeg interessants voor Porsche-, autosport- en Nürburgring-liefhebbers, en niet in de laatste plaats ook vanuit Nederlands perspectief. Zelfs de meest recente prestaties zoals de overwinning bij de eerste DTM-race van het seizoen 2026 op de Red Bull Ring en de recordronde van medio april op de Nürburgring staan er nog in. Een overzicht van alle rijders die ooit voor Manthey gereden hebben en alle klasse- en algehele overwinningen die het team behaald heeft, ronden het geheel af.

Het boek is gedurende het 24-uursweekeinde voor 50 Euro te koop bij de Manthey Concept Store op de Ring-Boulevard bij de Nürburgring en bij CK Modelcars. Het is ook te koop bij het ED-tankstation Döttinger Höhe en bij alle boekwinkels in Adenau. Onine is het te bestellen via https://www.gruppec-verlag.de/products/30-years-manthey .

30 years Manthey – Three decades. One legacy. Endless Passion. Engels- en Duitstalig, 300x 235 cm, 152 pagina’s, gebonden in hardcover. ISBN 978-3-948501-90-7-.

Foto’s: Gruppe C, Rebocar/R. de Boer