De laatste weken van het kalenderjaar, als het raceseizoen in nagenoeg alle competities is afgesloten, zijn traditioneel ook de tijd van de huldigingen en prijsuitreikingen, waarbij de behaalde successen nog eens op passende wijze worden gevierd en waarbij ook alweer vooruitgekeken wordt naar het komende jaar. Zo ook in de Porsche Carrera Cup Benelux, de snelste merkencup van de lage landen, waarvoor de Awards Night ditmaal plaatsvond in het nieuwe D’Ieteren House in Kortenberg bij Brussel. Vierenzestig reisde af naar België.

Het is een goede traditie dat de eindejaarsfestiviteiten van de Porsche Carrera Cup Benelux en de andere series die onder de vlag van Porsche Customer Racing Benelux worden georganiseerd, afwisselend in Nederland en in België plaatsvinden. De huldiging van de kampioenen van het seizoen 2024 vond een jaar geleden in het Porsche Centrum Brabant in Oisterwijk plaats, dus was het nu weer de beurt aan België. D’Ieteren, de importeur van alle merken van de Volkswagen-groep bij onze zuiderburen, bracht dit jaar alle merkorganisaties samen op een centrale locatie aan de Leuvensesteenweg in Kortenberg, noordoostelijk van Brussel en dicht bij het vliegveld Zaventem.

Het D’Ieteren House, een modern en duurzaam geconcipieerd bouwwerk, vormde een prima locatie voor de autosportfestiviteiten, goed bereikbaar en met volop parkeergelegenheid. Buiten stond al een race-Porsche opgesteld, de Cayman GT4 waarmee Arthur Peters de titel in de corresponderende klasse van de Porsche Sprint Challenge Benelux op zijn naam schreef. Met bevroren voorruit, want de winterse koude had inmiddels zijn intrede gedaan.

Eenmaal binnen en verwelkomd met champagne wachtte er in de ontvangsthal een ‘wall of fame’ met de namen van vele aanwezigen erop, zoals Porsche Motorsport dat bij het internationale eindejaarsevenement ‘Night of Champions’ in Weissach ook al jarenlang doet.

Ook in de hal waar de ontvangst plaatsvond, stonden er twee Porsche-raceauto’s, de kampioensauto van D’Ieteren Luxury Performance uit de Porsche Endurance Trophy Benelux 2025 en de 911 van het Maastrichtse team RaceArt, waarmee Jules Grouwels de Pro-Am-categorie in de Porsche Carrera Cup Benelux op zijn naam geschreven had. Esmee Rosman van de Cup-organisatie ontving de gasten en liet weten aan welke tafel de bezoekers waren ingedeeld.

Allengs werd het drukker en drukker, waarbij we verhalen hoorden van bezoekers vanuit het midden van ons land die er meer dan vier uur over gedaan hadden. “Van Utrecht tot aan de Belgische grens was het filerijden”, vernamen we. Voor uw verslaggever verliep de rit vanuit de grensregio in Duitsland via Venlo, Roermond, Genk en Leuven probleemloos in iets meer dan twee uur. Sommigen waren van heel ver gekomen, van Andorra en Zuid-Frankrijk tot de Noord-Hollandse Beemster en Zweden.

Torsten van Haasteren van het Nederlandse team GP Elite (r.) met Norman Simon, die met zijn platform OnGrid de hele digitale communicatie en administratie rondom de race-evenementen voor zijn rekening neemt, zoals hij dat inmiddels voor meer en meer raceseries wereldwijd doet

Onder het genot van smakelijke amuses en uitstekende champagne of andere verfrissingen werden er geanimeerde gesprekken gevoerd, waarna het tijd was om plaats te nemen aan de gedekte tafels in de grote zaal voor het officiële gedeelte inclusief diner. De tafels hadden de nummers gekregen van beroemde Porsches uit de rijke racegeschiedenis van het merk, van oudere exemplaren als 908 en 917 via de legendarische Groep C-versies 956 en 962 tot aan recente voorbeelden als 919 en 963, met de tijdloze 911 als naamgever voor de lange tafel in het midden, waaraan onder andere de mensen van de beide ondersteunende importeurs D’Ieteren in België en Pon in Nederland, de Cup-organisatie Prospeed en ook de drie aanwezige mediavertegenwoordigers, naast deze website ook de bevriende publicaties Autosport.nl en Autosportwereld.be, een plaats gekregen hadden.

Olivier Aerts, seriemanager van de Porsche Carrera Cup Benelux, nam de presentatie van de avond voor zijn rekening. Philip Verschooren, directeur van Porsche België, heette als gastheer de aanwezigen welkom in het D’Ieteren House. “Voor onze Porsche-organisatie, die tot aan de verhuizing, zes maanden geleden, in Drogenbosch gevestigd was, is dit wel een hele verandering”, zei hij.

Foto links Olivier Aerts. Foto rechts,Olivier Aerts seriemanager van de Porsche Carrera Cup Benelux (r), met uw redacteur en Alain Feld (l) van de website Vierenzestig.nl (Foto: PCCB/Ivan Tarantsov)

Namens promotor Prospeed verwelkomde Rudi Penders de aanwezigen, waarna Jo Peeters als hoofd marketing en communicatie van Porsche België en Donna Rutten, manager experience, motorsport & events van Porsche Nederland, voor de beide importeurs het belang van de autosportactiviteiten benadrukten. “Voor ons is het mooi om op het circuit de merkbeleving te versterken, rijders te ondersteunen, klanten en fans een unieke ervaring te kunnen meegeven en ook een nieuwe generatie coureurs aan te spreken”, aldus Rutten. “Als Porsche Nederland willen we daarin een actieve rol spelen.” Zo liet Porsche Nederland een speciale uitzending van het programma GP Magazine opnemen, waarin de Porsche Carrera Cup Benelux en de Porsche Sprint Challenge Benelux centraal staan. Deze aflevering wordt volgend weekeinde uitgezonden.

Jo Peeters hoofd marketing en communicatie van Porsche België en Donna Rutten, manager experience, motorsport & events van Porsche Nederland

Na het voorgerecht, gestoofde aardappel met avrugakaviaar, gerookte zalm, foreleieren, blanke botersaus en een oestersneetje, was het tijd voor de eerste prijsuitreikingen, die van de Porsche Endurance Trophy Benelux.

De races vonden plaats in het raamwerk van de Belcar-serie, waarbij Glenn van Parijs en Cédric Wouters van het team D’Ieteren Luxury Performance met de titel aan de haal gingen. Ook de successen van Porsche tijdens de 24 Uur van Zolder werden genoemd, want aangevoerd door het Belgische Red Ant Racing bezetten Porsches de eerste vier plaatsen in de Vlaamse lange-afstandsklassieker. Voor volgend jaar wordt de opzet van de Endurance Trophy gewijzigd, de serie krijgt een nieuw onderkomen bij de evenementen van de Supercar Challenge, georganiseerd door V-Max, waarvan de nieuwe directeur Max Braams – tot dusver onder andererace director van de Porsche Carrera Cup Benelux – ter plekke aanwezig was.

Daarna ging de aandacht uit naar de Porsche Sprint Challenge Benelux, met allereerst de trofeeën voor de top drie in de GT4 RS-divisie, aangevoerd door kampioen Arthur Peters van het Selleslagh Racing Team. “Volgend jaar ga ik een stap hoger, dan neem ik deel aan de Porsche Carrera Cup Benelux”, zo kondigde hij aan. Dat wil ook Dino van der Geest, die met het Nederlandse team GP Elite de Sprint Challenge-titel in de 992-klasse won en ook de algemene titel in de Sprint Challenge op zijn naam schreef. “Maar daarvoor heb ik nog wel sponsors nodig”, zei de rijder uit Voorschoten, die inmiddels in Amsterdam woont. “Dus als iemand interesse heeft…”

Dat racesuccessen in de Porsche-klassen in de Benelux niet alleen aan mannen voorbehouden zijn, bewees Belle Rapange, die haar tweede raceseizoen in de Sprint Challenge afsloot met de tweede plaats in de GT4-klasse. Ook zij wil graag volgend jaar in de serie door. De volledige kalender van de Sprint Challenge staat nog niet vast, maar een mooie noviteit is al wel het optreden in het voorprogramma van de populaire Spa Six Hours op het Circuit de Spa-Francorchamps, terwijl de finale zal worden verreden tijdens de afsluiting van de Supercar Challenge.

0:00 / 1:30 1×

Het hoofdgerecht bestond uit gebraden kippenborst van een Belgische coq des prés met een witloofkroket, een krokantje van peperkoek, pastinaak en geuze lambiek. Daarmee waren alle aanwezigen voldoende gesterkt voor de afsluiting van het officiële gedeelte met de huldiging van de Porsche Carrera Cup Benelux.

In gesprek met mede-organisator Lars Plato belichtte cupmanager Oliver Aerts het afgelopen seizoen. “Voor volgend jaar zijn er al veel gesprekken gaande, we hebben belangstelling van vier nieuwe internationale teams. Lars wil graag 28 rijders, 24 is om te beginnen zeker realistisch.” Naast de bekende circuits Spa-Francorchamps (met het FIA WEC), Zandvoort (met DTM), Assen (Jack’s Casino Racing Day) en Zolder (met Euro-NASCAR) staan voor volgend jaar ook Imola (met de European Le Mans Series) en Hockenheim (met GT Open) op de kalender.

De eerste prijs die voor de Porsche Carrera Cup Benelux werd uitgereikt, was de TAG Heuer Pole Position Award voor Jaap van Lagen. “Tijdens het eerste weekeinde van het seizoen had ik dat horloge gezien en toen wist ik al dat ik dat graag wilde hebben, dus dat ik daarvoor extra mijn best zou gaan doen”, zei de rijder uit Ede. Dat lukte hem, want voor vijf van de twaalf races behaalde hij de beste startplaats. Philip Verschooren overhandigde vervolgens de trofeeën aan de top drie uit het rookie-klassement, te weten Mees Muller, Frank Porté Ruiz en Milan Marczak. De Poolse Nederlander Marczak kreeg als winnaar van de rookietitel ook alvast een symbolische cheque ter waarde van het inschrijfgeld voor het komende seizoen overhandigd, zodat hij voor dat gedeelte in ieder geval al geen budget meer hoeft te zoeken. De pas 17-jarige rijder kwam rechtstreeks vanuit de karting. “De overstap ging wel goed”, zei hij met gevoel voor understatement.

Van de top drie uit de Pro-Am-klasse waren de beide Finnen Jani Käkelä en Henri Tuomaala wegens zakelijke verplichtingen niet aanwezig, maar kampioen Jules Grouwels was er wel. “Vorig jaar greep ik met maar een paar punten verschil net naast de titel, maar dit jaar lukte het gelukkig wel”, aldus Grouwels. Zijn vader Roger, jaren geleden zelf als coureur in de Carrera Cup Benelux actief, zorgde vorig jaar voor de terugkeer van Team RaceArt in de merkencup en zag die inzet dit jaar bekroond met de titel in het teamklassement dankzij de prestaties van coureurs Jaap van Lagen, Sam Jongejan en zoon Jules Grouwels. “We kijken terug op een heel mooi en succesvol jaar en willen er volgend jaar graag weer bij zijn”, zei Grouwels senior.

0:00 / 2:08 1×

Met de Zweed Robin Knutsson van NGT-Racing als derde en de beide RaceArt-coureurs Sam Jongejan en Jaap van Lagen respectievelijk als runner-up en kampioen stond de volledige top drie in de eindstand van het algemeen klassement op het podium. Van Lagen blikte uitvoerig terug op zijn succesvolle seizoen en sprak zijn waardering uit voor de mogelijkheden die de Porsche Carrera Cup Benelux ook voor sponsors biedt. “In de Supercup, in het voorprogramma van de Formule 1, is het allemaal ongelooflijk restrictief en afgeschermd, maar in de Carrera Cup Benelux is het juist heel open en toegankelijk, wat het heel aantrekkelijk maakt om gasten mee te nemen. Rondleidingen door de paddock, toegang tot de startopstelling en de pits, het is allemaal top geregeld”, zei Van Lagen, die volgend jaar dan ook graag terug wil komen om zijn titel te verdedigen.

0:00 / 1:57 1×

Na het dessert in de vorm van tiramisu met appel en kaneel plus kaneelijs met gezouten boter was het tijd voor de koffie en een drankje na afloop. De stemming zat er goed in, een geslaagde afsluiting van wederom een mooi Porsche-raceseizoen in de Benelux. We kijken nu alweer uit naar 2026!