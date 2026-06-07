Deze week: 24 Uur van Le Mans, helaas met slechts twee 911‘s

Komend weekend vindt de 94e editie van de 24 Uur van Le Mans plaats. Zoals bekend is Porsche er na het stopzetten van de fabrieksdeelname met de 963 in de hoogste prototype-klasse van het FIA WEC helaas niet meer bij. Zo blijft de inbreng van het succesvolste merk in de rijke historie van de Franse klassieker beperkt tot de beide 911 GT3 R’s van Manthey in de LMGT3-klasse. Niettemin is Vierenzestig er ook in Le Mans weer bij en kan dankzij Porsche AG ook weer over het prachtige fotowerk van fabrieksfotograaf Jürgen Tap beschikken, dat we uiteraard graag delen. Dit artikel wordt dan ook regelmatig aangevuld met nieuw beeldmateriaal.

De Porsche met het nummer 91 rijdt onder de vlag van Manthey DK Engineering met coureurs James Cottingham, Timur Boguslavskiy en Ayhancan Güven. De auto met het nummer 92 start als The Bend Manthey met Yasser Shahin, Riccardo Pera en Richard Lietz. De afgelopen twee jaar won Manthey telkens de klasse in Le Mans, de hattrick is in het jaar waarin het Duitse team zijn 30-jarig bestaan viert uiteraard het doel.

Omdat Porsche dit jaar het 75-jarig jubileum van de autosportactiviteiten van het merk viert, zijn de beide Porsches van Manthey in Le Mans voorzien van een speciaal kleurenschema dat is geënt op de zilveren kleur van de Porsche 356 SL Coupé, waarmee de beide Franse rijders Auguste Veuillet en Edmond Mouche in 1951 voor de eerste deelname van Porsche aan de 24 Uur van Le Mans zorgden. “We zijn niet alleen recordhouder als het om algemene- en klassezeges gaat, we zijn ook de enige fabrikant die sinds 1951 zonder onderbreking ieder jaar minstens één auto in Le Mans aan de start gehad heeft”, zegt Thomas Laudenbach, hoofd van Porsche Motorsport.

Na de technische keuring van vrijdag op de Place de la République in het historisch stadscentrum van Le Mans en de parade van raceauto’s door de stad op zaterdagmiddag, waarbij Riccardo Pera de Porsche met het startnummer 92 bestuurde, staat op zondag de traditionele testdag in Le Mans op het programma, met twee testsessies van elk drie uur, van 10.00 tot 13.00 uur en van 15.30 tot 18.30 uur. Op woensdag wordt er voor het eerst officieel gereden, met de eerste vrije training van 14.00 tot 17.00 uur en de eerste kwalificatie vanaf 18.45 uur, eerst een halfuur voor de LMP2’s en LMGT3’s en dan vanaf 19.30 uur een halfuur voor de hypercars. ’s Avonds is er dan nog een vrije training van 22.00 uur tot middernacht.

Op donderdag is er van 14.45 tot 17.45 uur de derde vrije training, gevolgd door de hyperpole-kwalificaties in elk twee sessies, van 20.00 tot 20.50 uur voor LMP2 en LMGT3 en van 21.05 tot 21.55 uur voor de hypercars. Tenslotte is er van 23.00 uur tot middernacht nog de vierde en laatste vrije training. Op vrijdag is er de persconferentie van de ACO, de drie-uursrace Road to Le Mans (met onder anderen Morris Schuring in een Porsche) en later in de middag de traditionele rijdersparade in het centrum van Le Mans. Op zaterdag is er van 12.00 tot 12.15 uur een warm-up, waarna vanaf 13.30 uur de startopstelling volgt. De race start als altijd om 16.00 uur en is live te zien op Eurosport.