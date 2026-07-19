Rij-impressie Porsche Cayenne Coupé Electric

De kans om met de nieuwe Porsche Cayenne Coupé Electric te rijden greep ik met beide handen aan. Ik was zo benieuwd naar deze auto. Dat komt doordat ik na twee Cayenne Coupé Hybrids, in februari ben overgestapt naar een Taycan 4S Cross Turismo. In de Taycan zit je als in een 911, perfect dus, maar uitstappen gaat voor mijn gevoel nog moeilijker dan bij een 911. Ik was dus heel benieuwd hoe het is om het elektrisch rijden te kunnen combineren met de hoge zit in de Cayenne.

Want het elektrisch rijden bevalt me vooralsnog goed. Nou moet ik daarbij zeggen dat ik thuis kan laden en dat er bij de 10.000 kilometer die ik met de Taycan heb gereden, nog geen echte lange ritten zijn geweest. Een weekendje Trier was het langst. Binnenkort ga ik ermee naar Italië en ik ben benieuwd naar mijn bevindingen, en die zal ik met je delen.

Maar terug naar het hoofdonderwerp. De Porsche Cayenne Coupé Electric. Een hele mond vol, maar daar krijg je ook een hele grote auto bij. Mijn eerste reactie toen ik haar schuin van voren zag was, wat groot! Als je de cijfers van deze Cayenne en de E-Hybrid naast elkaar legt valt dat echter wel mee. Ze zijn ongeveer even breed, scheelt 3 mm, de Coupé Electric is 26 mm lager en 60 mm langer. Waarschijnlijk is mijn eerste reactie gekomen door de opvallende kleur, Napali Blue Metallic, het stoere front en de hoekige kont. Want de Cayenne Electric, zowel de "gewone" als de Coupé, is veel hoekiger dan de hybride en benzine.

De toegenomen lengte en afgenomen hoogte hebben van opzij gezien duidelijk effect. De Cayenne Coupé Electric heeft een lang gestrekt silhouette. Porsche zegt dat ze bij de ontwikkeling hebben gestreefd naar de lijn van de 911. Dat zie je er wel in vind ik. Een echte coupé met frameloze ruiten.

Deze Cayenne maakt veel los bij de mensen heb ik ervaren. De Cayenne is best wel een veel gezien en vertrouwd model. Veel mensen kennen de Cayenne, die in de loop der jaren uiteraard is veranderd, maar wel altijd haar ronde vormen behield. De meeste mensen die ik sprak zeiden dat ze eraan moeten wennen, vooral de achterzijde werd vaak genoemd. Tja...die is natuurlijk ook wel echt anders ten opzichte van de ronde achterkant van de hybride en benzine. Ik schrijf bewust hybride en benzine en niet het voorgaande model. Ze blijven namelijk leverbaar naast de Electric en krijgen zelfs een facelift later dit jaar.

Binnenin het bekende Porsche zitmeubilair, adaptieve sportstoelen (optioneel) uitgevoerd in zwart leder met ventilatie. De achter passagiers kunnen de rugleuningen individueel elektrisch verstellen en de klimaatregeling bedienen. Allemaal heel luxe en mooi, maar de aandacht gaat toch echt uit naar het dashboard en dan vooral naar het enorme, gebogen OLED-display op de middenconsole.

Wat een joekel van een formaat en wat een scherp beeld. Porsche noemt het 'Flow Display'. En tot nu toe is dit het grootste scherm dat zij in een auto hebben toegepast. Achter het stuurwiel zie je een 14,25 inch groot OLED-scherm dat als instrumentarium fungeert. "Onze" Coupé is ook nog uitgerust met een optioneel 14,9 inch groot bijrijdersdisplay waarop de bijrijder zelfs kan streamen. De chauffeur ziet dan vanaf de bestuurdersplek gewoon een zwart display of het logo van de radiozender. Als kers op de taart heeft ze ook een head up display met augmented reality, van ook een groot formaat. Dit alles zorgt ervoor dat je flink wat tijd in je stilstaande auto moet doorbrengen om alle mogelijkheden te vinden en doorgronden. Maar het is ronduit geweldig!

Maar...de head up display is haarscherp en lijkt ver voor de auto te zitten. Ik heb het na een tijdje uitgeschakeld omdat ik er een beetje duizelig van werd. Dat kan puur persoonlijk zijn natuurlijk, maar voordat je deze optie aanvinkt zou ik het goed proberen tijdens een proefrit. Heb je er geen last van? Aanvinken dan, het werkt namelijk heel goed en met de augmented reality en het navigatiesysteem ingeschakeld kan je bijna niet meer verkeerd rijden.

Ook bijzonder in "onze" coupé is het optionele panoramadak met Sunshine Control. Met een knopje in het dakpaneel en op dat mooie scherm kan je het glaspaneel geheel helder maken, of geheel mat, of gedeeltelijk mat, of gedeeltelijk helder, of alleen achter mat, of alleen voor. Het reageert direct op de bediening, ongelooflijk snel en het ziet er heel tof uit en met de volle zon die we hadden was het prettig om het binnenkomende zonlicht iets te dimmen.

Een van de mogelijkheden van het Sunshine Control.

Het interieur is echt schitterend en het is een plezier om er in te zitten. Tijd om te gaan rijden. Het valt me op dat de elektrische Cayenne meer geluid maakt tijdens het rijden dan mijn Taycan. Het is echter niet storend en voetgangers en fietsers horen je beter naderen. Deze Cayenne is ook voorzien van "Porsche electric sport sound". Persoonlijk vind ik de stille aandrijfkracht een van de voordelen van een EV, waarom zou je motorgeluid willen als je rijdt? Vooral met accelereren is het goed te horen. Het is een optie en het kan uitgeschakeld worden.

En dan...bijna geruisloos glijd je over de weg. Wat is dit een stille auto! Ongelooflijk. Ook op hogere snelheden op de Autobahn is ze stiller dan ik volgens mij ooit heb ervaren. Zowel wat betreft wind als afrolgeluid. De optionele Geluid- en warmtewerende privacybeglazing zal hier zeker aan meewerken, die zou ik dus aanvinken op het lijstje. Wat een zalige auto om kilometers te maken. Je zit uitstekend, hebt een goed overzicht van de weg en ze is dus stil. Meer een comfortabele Porsche, dan een sportieve. Comfort met een hoofdletter C met een vleugje dynamiek.

De verlichting is ook fantastisch. Het optionele Led-Matrix incl PDLS Plus ziet er niet alleen fraai uit. Het systeem is weer verder ontwikkeld. In het donker verschijnt er recht voor de auto een verlicht vlak ter breedte van de rijstrook, uiteraard alleen als de omstandigheden het toelaten.

En kilometers maken kan zonder pijn en moeite. De actieradius zal afhankelijk van de weersomstandigheden en de gekozen wielen in de praktijk ergens tussen de 500-550 kilometer liggen. Niet grensverleggend, maar ruim voldoende. Als je een lange reis maakt met een EV is echter niet alleen de actieradius van belang. De laadsnelheid is ook belangrijk. En daarmee gooit de Cayenne hoge ogen: Het snellaadvermogen is tot 390 kW. Hiermee kan je de batterij in een kwartier van 10 tot 80% laden. In een kwartier kan je dus weer 320 - 440 kilometer verder. Als je tijd hebt neem je nog een bakkie. Van 80 naar 100% gaat iets minder snel, maar zal aardig vlot gaan bij de Cayenne. Aan een 300 kW snellader hebben wij de actieradius in nog geen 10 minuten van 40 km naar 235 km zien stijgen. Bizar. De Cayenne Electric maakt daarbij overigens een geluid als een opstijgend vliegtuig, nou ja, ongeveer.

De Cayenne Coupé Electric weegt iets meer dan 2,5 ton. Natuurlijk komt ze goed van haar plek. De 325 kW/442 PK resulteert in een acceleratie van 0 - 100 km/u in 4,8 seconden met launch control. Maar dat schakel je in de praktijk zelden in. Het "wauw-gevoel" dat bijvoorbeeld de Taycan 4S je geeft bij flink accelereren heb ik niet ervaren. Begrijp me niet verkeerd. De meeste mensen zullen dat absoluut niet missen. Mis je dat wel? Dan heeft Porsche daar een oplossing voor. De Cayenne Coupé S Electric, met een vermogen van 490 kW/ 666 PK of, houd je vast; Cayenne Turbo Coupé Electric, 850 kW / 1.156 PK, acceleratie 0-100 km/u in 2,5 seconden. Eh...dat is Porsche 911 Turbo S en dan traploos. Ik durf het bijna niet te vragen...

In de week met de Cayenne Coupé Electric ben ik er aan gehecht geraakt. Het is voor een Porsche een redelijk geprijsde auto, het interieur is fantastisch, ze is van alle gemakken voorzien en ze rijdt heerlijk comfortabel. Misschien wel de fijnste en beste Cayenne ooit...

Deze schitterende Napali Blue Metallic Cayenne kan je hieronder nog eens goed bekijken. En er zijn nog meer schitterende kleuren naast grijs mensen. Zoals bijvoorbeeld Madeira Gold Metallic, Oak Green Metallic Neo en Mystic Green metallic. Het is maar dat je het weet.

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De Cayenne Coupé Electric heeft een basisprijs van € 112.046. De opties op de testauto brengen de prijs op € 115.911 inclusief BTW (€ 26.930) en BPM (€ 687).

Foto's: Peter Noordzij, Robin Groenendijk

Bewerking video: Alain Feld