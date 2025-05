De achterwiel aangedreven Macan verrast.

Een tijdje terug reed ik de volledig elektrische Porsche Macan Turbo. Een geweldige Porsche,wat ook al bleek uit het artikel over de Macan Turbo van Anne van Soest. Inmiddels hebben we nu vier versies van de EV Macan: de Macan 4, de Macan 4S, de Macan Turbo en nu de Macan .... zonder extra toevoeging of badge. Nu was dan de beurt aan de Macan, zeg maar oneerbiedig de 'basis'-versie van de Macan. Deze achterwielaangedreven Macan was een relatief kale uitvoering. Maar moet een auto altijd volgepakt zijn met opties, of mag het juist soms ook net even iets minder zijn? Want hoe vaak en wanneer gebruik je alle opties? Dus stapte ik onbevooroordeeld in deze Macan. En terwijl ik wegreed, keek ik toch nog wel even in de spiegel naar mijn eigen auto. Weer een weekje stil en rustig onderweg zijn is even wennen... Al is het stillere elektrisch rijden zonder het geluid van een boxermotor achter me iets wat toch snel went. En, eerlijk, hoe zeer ik ook het geluid van verbrandingsmotoren waardeer en ervan geniet, heeft het stillere rijden toch stiekem ook wel wat. Daarom wil ik het, en misschien moet en kan je het ook niet met elkaar willen vergelijken. Maar aan de kleur Slate Grey Neo hoef ik zeker niet te wennen ....

Het interieur. Al blijf ik de middenconsole niet bijzonder mooi vinden, is deze wel efficiënt en overzichtelijk. Maar ik ben van mening dat de middenconsole wat ...eeuh, laten ik het maar eenvoudig en 'simpel' noemen, oogt. De bediening is echt prima en ook tijdens het rijden goed te bedienen. Daar waar in andere auto's, vooral moderne elektrische auto's, vaak de airco /klimaatbediening in de centrale hoofdconsole is aangebracht, is bij de Macan de bediening juist in de middenconsole gecentraliseerd en niet alleen in het grote display. Daardoor is de deze eenvoudig en makkelijk te bedienen tijdens het rijden en hoeft er niet gewisseld te worden van allerlei menu's tijdens het rijden. Toch is het is uiterlijk gewoon niet wat mij persoonlijk aanspreekt, maar smaken verschillen gelukkig. Het dashboard is net als bij de vorige modellen van de Macan overzichtelijk en je kan deze indelen naar je eigen voorkeur. Ook het interieur is prima. De grote middenconsole PCM (Porsche Communication Management) is overzichtelijk en daardoor ook makkelijk te bedienen voor zoveel de bestuurder als bijrijder, tenzij je in de submenu's iets wil wijzigen of aanpassen. Dan raad ik aan dit niet al rijdend te doen. Een ding wat ik meteen uitschakel is zijn de zogenaamde rijhulpsystemen. Deze zijn meteen een puntje van kritiek. De vernieuwde EU-wetgeving verplicht dat deze rijhulpsystemen. En eerlijk gezegd word ik er malende van. Zonder verklaarbare reden gaat de auto in de remmen omdat er een gevaarlijke situatie is (terwijl die er echt niet is). De auto remt ineens af naar 60 terwijl je op de snelweg 120 rijdt en ook mag. Of hij gaat in het stadsverkeer vol in de ankers omdat hij denkt dat je frontaal ergens tegenaan rijdt. Het is niet iets waar je mee naar Porsche kan wijzen maar hier is naar mijn mening de EU weer eens te hard van stapel gelopen en zeker niet alles heeft doordacht. Daar gaan we zeker nog een artikel aan wijden, dus heb jij zelf ook van deze ervaringen, laat het ons dan weten, stuur een kort mailtje naar info@vierenzestig.nl en wij nemen dan contact met je op.

RWD, natuurlijk merk je niets van de achterwielaandrijving als je normaal wegrijdt en ook niet in het normale dagelijkse verkeer of op weg naar de supermarkt of de kids naar school brengen. Maar bij een wat sportiever rijstijl is het makkelijk om de achterkant net even wat speelser en makkelijker te laten komen. Ik mag dat wel, een iets beweeglijker achterkant. En daar werkt de 340 pk (boostvermogen 360 Pk) sterke achterwielaangedreven Macan zeker aan mee als je dat aan hem vraagt. Deze Macan heeft zeker een scherper en sportiever, maar vooral speelser randje dan je zou verwachten.

Voor mij is deze Macan zeker een ideale familie-Porsche waar een gezin met twee kinderen makkelijk mee uit de voeten kan. Dat Porsche met de Macan op gezinnen inzet, blijkt onder andere uit de 540 liter grote kofferruimte en achterin aan de voldoende beenruimte en aan de bevestiging voor de kinderstoel(tjes). De hoofdruimte is net als bij de andere Macan-modellen voor lange mensen achterin iets beperkter door de aflopende daklijn. De kofferruimte/achterbak is ruim en mocht dat niet genoeg zijn, is de achterbank omklapbaar en deelbaar met in het midden het zogenaamde skiluikje. Handig als je bijvoorbeeld een nieuwe tuinparasol moet halen. Maar ook de wekelijkse boodschappen gaan er met gemak in de (540 liter grote) achterbak. Voor kleinere spullen of bijvoorbeeld een laadkabel is er voorin net als bij de andere modelen onder de voorklep/frunk een 84 liter grote ruimte. Ik moest met deze Macan naar een Porsche-treffen in Dinslaken in Duitsland en had daarvoor wat spullen bij mij, zoals een stoel, tafel, vlag,vlagvoet, banner, koelbox, zes trays blikjes frisdrank, twee trays pakjes limonade en een doos met flyers en foto- en video-opname-spullen. En dat alles ging er zonder passen of meten gemakkelijk erin. Nee, de achterbank hoeft niet omgeklapt te worden. Sterker nog, ik had genoeg ruimte over voor meer spullen. Wat ik hier mee wil zeggen, is dat er echt een zee van ruimte is achterin en voor dagelijks gebruik is deze RWD Macan een ideale Porsche. Iets wat ik eerlijk gezegd niet altijd kan zeggen van mijn 911. Mocht dit nu niet genoeg ruimte zijn,kan je nog altijd een aanhanger achter deze Macan hangen van met een maximaal gewicht tot 2000 kilo.

En daar komt’iie dan: de prestaties.

Van nul naar honderd doet de 2220 kilogram zware Macan in 5,7 seconden. De topsnelheid is begrensd op 220 kilometer, waardoor men volgens Porsche een grotere actieradius van 641 kilometer bereikt. Ik denk dat 450 - 475 kilometer veel realistischer is. En met een relaxte rustig rijstijl zal zeker meer richting de 500 plus kilometer kunnen komen. En voor wie er een sport van maakt misschien zelf richting de 600 kilometer. Maar met hogere snelheden neemt het bereik dan ook net zo snel af als de snelheid toeneemt. Ja ja in Nederland mag je maar maximaal 100 tot 130 kilometer per uur. Dus omdat te "controleren" hebben we in Duitsland die Autobahnen en toevallig moest ik op 1 mei naar Dinslaken voor Vierenzestig. Dus een mooie gelegenheid om de Porsche Macan op der Autobahn "loslassen" ofwel de Macan op zijn staart te trappen zover het verkeer het toeliet. Dat laatste was geen probleem ‘s morgens vroeg bij zonsopkomst op een Duitse feestdag. En eerlijk gezegd was ik blij verrast. De Macan loopt zonder problemen rap door naar zijn begrensde topsnelheid van 220 kilometer per uur. De adaptieve luchtvering met niveauregeling en hoogteverstelling en Porsche Active Suspension Management (PASM) luchtvering is in het dagelijkse verkeer echt een aanrader,maar op de Autobahn zeker niet minder geweldig. Al zet ik de rijhoogte dan toch graag in de laagste rijstand en de vering (PASM) op sportief. De Macan is best een hoge auto en onze oosterburen hebben niet overal geweldig glad asfalt of beton liggen. De hobbels en bobbels in het wegdek worden door de luchtvering goed opgevangen en gladgestreken. Maar in de lagere rijhoogte en sportieve veerstand is het onderstel een stuk strakker en harder, waardoor ook in langgerekte bochten met hoge snelheden de Macan ondanks zijn hoogte als een blok op de weg ligt. Maar laten we eerlijk zijn, normaal gesproken rij je niet constant topsnelheid en al zeker niet met een SUV, maar veel meer een aangepaste reissnelheid en met de standaard rijinstelling en een kruissnelheid van 130 kilometer per uur, dan is de Macan een genot om te rijden. Maar dit geldt ook als we de snelheid verhogen naar 175 kilometer per uur.





0:00 / 0:30 1×

Al met al heeft deze achterwielaangedreven Porsche Macan mij blij verrast. Ik persoonlijk vind de Macan speelser en meer fun dan de Macan 4.

Het opladen is altijd zo’n dingetje... ik heb thuis geen laadpaal of wallbox, dus ben ik afhankelijk van laadstations. Porsche geeft aan dat het laden van de 800 volt-batterij van 10-80% zo'n 21 minuten kan en dit klopt als het netwerk en laadstation daar aan meewerken en je richting de maximale laadcapaciteit van 270 kW komt. En dat is nu niet altijd het geval.

Na vergelijking met een andere Macan-rijder kwamen we op deze verbruikscijfers uit, met een rustige normale rijstijl, gemiddeld verbruik is 17-18 kWh. Op de snelweg met 100 kilometer per uur is het verbruik ca 18-19 kWh, maar bij 130 kilometer per uur zit je al snel op 23-24 kWh/100 km. Natuurlijk heeft het overige verkeer en zeker het rechtervoetje op deze getallen een grote invloed. De Duitse Autobahn met hoge-snelheidsverbruik moet ik je schuldig blijven.... sorry, ik heb er gewoon niet op gelet. Maar, geloof mij, daar word je niet echt vrolijk van. Dat is trouwens bij een Porsche met verbrandingsmotor ook niet veel beter.

Waar we het niet vaak over hebben, is de surroundview. Deze is goed en maakt het inparkeren in wat krappe of onoverzichtelijke plekken een stuk overzichtelijker met het beeld van boven. Op het navigatiescherm kan je met de buitenspiegelcamera inzoomen op de voor- of achterwielen, waardoor bijvoorbeeld ook een stoeprand goed zichtbaar is. Ook bij het achteruit inparkeren in de carport werkt de surroundview uitstekend.

De afwerking is zoals je van Porsche mag verwachten, gewoonweg goed. Nee, ik ga niet beginnen over hier en daar een stukje hard plastic, want die kom je tegenwoordig in de meeste auto's, en dus ook in Porsches tegen. Mij valt het niet op en ik kan mij er dan ook niet aan storen. Wat ik wel een minpuntje vind bij de Macan, is de gesp van de gordel aan de passagierskant, deze rammelt tijdens het rijden vaak irritant tegen de deurstijl. Iets wat bij Porsche bekend is, maar waar vooralsnog niets mee gedaan wordt.... naar verluidt schijnen er eigenaren te zijn die zelf al oplossingen gevonden hebben. Ik heb tijdens het rijden de gordel ingehaakt. Heb jij de oplossing, laat het ons dan weten.

Voor mij is de Porsche Macan RWD (zonder badge toevoeging) een onverwachte positieve verrassing. Een ideale ruime gezins-Porsche met speelse karaktertrekjes. Vooral dat laatste maakt dat bij deze Macan het Porsche DNA echt naar voren komt.

Hier nog wat indrukken van deze toch wel zeer geslaagde Macan.

0:00 / 1:44 1×