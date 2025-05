1 Mai Porsche Treffen Dinslaken was weer een groot succes

Unter dem niederländischen Text finden Sie den Artikel auf Deutsch

Donderdagochtend gaat al vroeg de wekker. Koffie, douchen en ontbijten om daarna de koelbox te vullen met drankjes, want het zou een erg warme dag gaan worden. De koelbox achter in de zeer ruime kofferbak van een splinternieuwe achterwiel aangedreven Porsche Macan zetten. De Macan had ik de avond er voor opgeladen en zij was dus klaar voor “die Autobahn”. Natuurlijk nog wel even een “zonsopkomst” foto maken. De rit verliep voorspoedig en al snel kwam ik de eerste Porsche tegen, waarna er ondanks het vroege uur al snel meer opdoken. Bij de ingang aan de Trabrennbahn van Dinslaken stonden de eerste vroege vogels ook al om 08.00 uur in de rij. Na de toegangscontrole kreeg iedere bezoeker zijn/haar toegangsbewijs en het tijdschrift 'Werk1" met wat flyers. Maar al snel zou voor de ingang een steeds langere wachtrij Porsche ontstaan. Iets wat elk jaar het geval is en zelfs toeschouwers trekt, die al dat moois willen aanschouwen.

0:00 / 1:03 1×

De eerste mei in Dinslaken Duitsland is een begrip geworden in de Porsche community. Het is al voor de 23ste keer een onweerstaanbaar aantrekkingspunt voor Porsche rijders vanuit Duitsland en heel Europa geworden. En zelfs vanuit het Midden-Oosten was er een bezoeker met zijn Porsche 991 Speedster. Natuurlijk was Vierenzestig dit jaar ook weer bij het grootste onafhankelijke Porsche-clubtreffen van Europa.

Dit jaar waren er opnieuw Porsche-clubs, standhouders en deelnemers uit heel Europa. Landen zoals Frankrijk, Nederland, België, Zweden, Oostenrijk en Zwitserland. Elke deelnemende club krijgt de beschikking over een eigen clubruimte. Zoals elk jaar waren er ook dit jaar zo'n 2.500 Porsche-voertuigen. Van klassieke Porsche-auto's tot actuele modellen: echt alles was vertegenwoordigd. Ik was weer te gast bij onze Duitse vrienden van Porsche Freunde Ruhrgebiet, die zoals elk jaar hun eigen vaste standplaats op de Trabrennbahn van Dinslaken hadden, waar hun leden de Porsche parkeren en samen een geweldige leuke dag beleven. Er staat een tent met van alles. Gekoelde drankjes, zelf gebakken lekkernijen en rond de middag gaat de BBQ aan. Ik was expres wat vroeger gekomen, zodat ik onze 64 vlag kon plaatsen (want dat mocht), en tevens een tafel met flyers en banners kon neer zetten voor de 992 Endurance Race op 5 en 6 september op het circuit van Spa Francorchamps. Maar vooral om reclame te maken voor de Cars & Coffee op 6 september tijdens de race. Nog even een extra bedankje aan Stephan Angermund die als eerste al druk in de weer was met alle voorbereidingen maar mij een helpende hand bood. Dus de volgende keer zal ik zelf ook een hamer meebrengen ... Al snel arriveerden de eerste leden. en werd de lege stand voller en voller. Van klassieke modellen en youngtimers tot aan de modernere Porsches. Met de volledige elektrische RWD Macan was ik wel een soort van buitenbeentje...

Porsche Freunde Ruhrgebiet

0:00 / 0:28 1×

Na iedereen van PFR begroet te hebben was het dan toch tijd voor het eerste rondje Rennbahn, samen met twee vrienden en een stapel flyers onder de arm. Het weer was echt super. En al snel was het dan best warm aan het worden. En nee, ik klaag niet want van mij mag het het hele jaar door zo'n weer zijn. Hier wat foto's van de diverse stands en wat er allemaal te doen was.

Porsche Club Wuppertal

Bij Porsche Club Wuppertal werden we hartelijk verwelkomt en wilden ze graag onze flyers verdelen. Bij PCW stond ook Rudiger Mayer met zijn boeken, met onder andere het kookboek van Jürgen Barth.

Maar ook bij Porsche Zentren am Niederrhein, waar ook onze vriend Nikita van Sechszylinder.art stond en live ter plekke de auto van bezoekers tekende. Een uniek kunstwerk en een blijvende herinnering aan deze geweldige dag.

Porsche Zentren Am Niederrhein & Sechszylinder.art

0:00 / 0:20 1×

En natuurlijk was ook Neunelly models aanwezig met zijn unieke Porsche modellen. Waarbij ik zijn stapeltoren graag onder jullie aandacht breng... Binnenkort meer op vierenzestig.nl over Neunelly Models en zijn model Porsches, en zijn torensysteem tot een hoogte van 280 cm.

Neunelly Models

Neunelly Models

Een stand die ik ook graag wil noemen is die van Zeitgeist. Twee enthousiaste mannen stonden er met hun unieke Porsche lampen. Max en Malte combineren onze passie voor de fascinerende wereld van de autogeschiedenis in unieke creaties. Geïnspireerd door iconisch design en technische esthetiek creëren zij exclusieve kunstwerken, meubels en lampen voor liefhebbers van Porsche en ander automerken. Dat doen ze met een gevoel voor stijl en elegantie. Elk van hun designstukken voegt een uniek vleugje autoverfijning toe aan uw interieur.

Zeitgeist

En ook de stand van Design 911. Waar ze met een aantal geweldig Porsche stonden als showstoppers. Waaronder de Porsche 911 50 years Edition waar er maar 1974 van zijn geproduceerd, een GT3 RS en een GT4 RS en een "ClubSport". Verder deelden ze zo'n 1.000 goodiebags uit aan bezoekers. Maar ze stonden er natuurlijk hoofdzakelijk om hun assortiment te laten zien en verkopen.

Design911

Een van de hoogtepunten op Dinslaken is sinds een paar jaar een verzameling 911 Speedsters. Deze "club" wil ik zeker noemen en de aandacht geven die het meer dan verdient. De drijvende kracht er achter is Jacob Achenbach. Een jongeman die 991 Speedster Registry heeft opgericht samen met zijn vader Sebastian en het Registry inmiddels samen tot een groot succes en hoogte heeft weten te brengen.

911 Speedster Registry

911 Speedster Registry

Nu kan ik een heel verhaal gaan vertellen over 991 Speedster Registry maar ik kan veel beter Jacob Achenbach zelf aan het woord laten...

Op 1 mei 2025 vond voor de 4e keer het 991 Speedster treffen plaats als onderdeel van de 23e Internationale Clubdag van Porsche Vrienden. Dit jaar beleefde ook de 992 S/T meeting haar première.

De gezamenlijke 991 Speedster en 992 S/T meeting werd georganiseerd door Jacob en Sebastian Achenbach. Beide bedrijven proberen elke geleverde Porsche uit de betreffende modelserie te registreren en te uploaden op hun Instagram-pagina's @991.speedster.registry en @992st.registry.

Inmiddels zijn er ruim 1.250 van de 1.948 Speedsters en 570 van de 1.963 S/T's verzameld.

Dit jaar werden 23 Speedsters en 13 S/T’s bij elkaar gebracht.

Hiermee werd een nieuw wereldrecord gevestigd.

Naast het grote aantal kwamen er ook een aantal zeer bijzondere Speedsters en S/T’s bij.

Mark Wegh had in totaal 11 Speedsters en 2 S/T's bij zich met twee transporters, waaronder een Speedster in PTS Gulf Blue met Golf Orange-accenten en een S/T in PTS Alex Grey.

De prijs voor de langste reis ging naar een S/T die vanuit Saoedi-Arabië naar Dinslaken kwam. De Pur Weiße S/T beschikt over talrijke bijzondere opties. Naast veel witte details aan de buitenkant, werd in het interieur gebruikgemaakt van bruin en oranje leer. Het oranje leer is hetzelfde dat gebruikt wordt voor de designstukken van Hermès. De eigenaar, die beide Instagram-pagina's al jarenlang volgt, liet zijn S/T naar Zwitserland halen. Vandaar reed hij met de S/T, met een tussenstop in Zuffenhausen, naar Dinslaken.

Ook Luca Trazzi maakte een lange reis: hij reed met zijn Speedster van Milaan naar Dinslaken. Wat vooral opvalt aan zijn Speedster is de unieke combinatie van PTS Arrow Blue met Speed ​​Yellow. Ook in het interieur zijn er veel bijzondere opties.

Johan Dirickx kwam uit België met een speciaal verzoek: een 992 Turbo S in het zwart en een 997 GT3 RS 4.0 in PTS Riviera Blue, een van de twee exemplaren wereldwijd in deze kleur.

foto's 991 Speedster Registry

Wij kijken uit naar de volgende editie van de 991 Speedster en 992 S/T meeting op 1 mei 2026 in Dinslaken.

Meer foto's en video's kunt u bekijken op de twee Instagram-pagina's @991.speedster.registry en @992st.registry.

Hier hoef ik niets meer aan toe te voegen behalve dan dat ik graag Jacob en zijn vader wil bedanken voor hun bijdragen. Bij dezen hartelijk dank.

0:00 / 0:22 1× Met dank aan Porsche Centrum Gelderland

Er waren meer dan genoeg standhouders, clubs, eettentjes en natuurlijk Porsches te zien om een hele dag door te brengen op Dinslaken. Zo ook Asphaltkind met hun aërodynamische dakkoffer voor auto's als de Porsche GT3 RS. De koffer was te zien op de GT3 RS van Quattroqueen01 / Jenny schreef op haar Instagram "De Porsche meeting op 1 mei was gewoonweg onvergetelijk! 🤗 Geweldige mensen, gesprekken en vooral auto's! Een Porsche meeting met een heel bijzondere charme. 😇 De YouTube-video van het evenement staat nu online op mijn kanaal. Zeer de moeite waard! Bedankt voor de vele leuke gesprekken en complimenten over de GT3 RS."

Dus zeg ik nu alvast; kom volgend jaar ook naar Dinslaken. Nu hoor ik je al denken, het was dit jaar toch de laatste keer!? Net als het jaar er voor? Dat klopt. Maar er zit een verhaal achter. De stad Dinslaken probeert al jaren het grondstuk te verkopen en inmiddels blijkt dat niet zo makkelijk te zijn dan ze dachten. Diverse partijen haakten in het verleden telkens weer af. Helaas voor de organisatie van 1Mai Porschefreunde is het niet duidelijk of er een volgende keer zal zijn op de paardenrenbaan, en krijgen ze telkens maar een vergunning voor een jaar. Die dan vaak ook nog eens pas wordt afgeven na het evenement. Voor volgend jaar is de locatie bekent. En het mag weer Dinslaken worden! Wat natuurlijk geweldig goed nieuws is.

Hier nog wat indrukken van een geweldige dag op Trabrennbahn Dinslaken.

Met deze zijn foto zijn wij van 64 natuurlijk super blij.... THANKS Christian en Ortrun

Als afsluiting wil ik graag deze foto laten zien. Wij van 64 zijn natuurlijk super blij en stiekem een beetje trots er op. Onze sticker op een 991 Speedster is natuurlijk echt geweldig. Wij schreven op 64 een artikel over dit Duitse echtpaar Christian en Ortrun Hartingers en hun geweldig Speedster. Waarschijnlijk is dit de speedster met de meeste kilometers op de teller. Zo'n 70.000 km het is dus zeker geen garage queen maar een die echt gereden wordt.

Foto's en video's: Porsche Centrum Gelderland, 991 Speedster Registry/Jacob Achenbach, Stefan Klein Wolter, Torsten, Marco Heiko Marcus von Porsche Freunde Ruhrgebiet.

1. Mai Porsche Treffen Dinslaken war wieder ein großer Erfolg.

Am Donnerstagmorgen klingelt der Wecker schon früh. Kaffee, duschen und frühstücken, dann die Kühlbox mit Getränken füllen, denn es sollte ein sehr warmer Tag werden. Die Kühlbox kommt in den sehr geräumigen Kofferraum eines brandneuen Porsche Macan mit Hinterradantrieb. Den Macan hatte ich am Abend zuvor aufgeladen, sodass er bereit für „die Autobahn“ war. Natürlich musste noch ein „Sonnenaufgangsfoto“ gemacht werden. Die Fahrt verlief reibungslos und schon bald begegnete ich dem ersten Porsche, dem trotz der frühen Stunde schnell weitere folgten. Am Eingang der Trabrennbahn in Dinslaken standen die ersten Frühaufsteher bereits um 8 Uhr Schlange. Nach der Zugangskontrolle erhielt jeder Besucher seine Eintrittskarte und die Zeitschrift „Werk1“ mit einigen Flyern. Aber schon bald bildete sich vor dem Eingang eine immer länger werdende Schlange von Porsche-Fahrzeugen. Das ist jedes Jahr so und zieht sogar Zuschauer an, die all diese schönen Autos bestaunen wollen.

Der 1. Mai in Dinslaken ist in der Porsche-Community zu einem Begriff geworden. Bereits zum 23. Mal ist er ein unwiderstehlicher Anziehungspunkt für Porsche-Fahrer aus Deutschland und ganz Europa. Sogar aus dem Nahen Osten kam ein Besucher mit seinem Porsche 991 Speedster. Natürlich war Vierenzestig auch in diesem Jahr wieder beim größten unabhängigen Porsche-Clubtreffen Europas dabei.

Auch in diesem Jahr waren wieder Porsche-Clubs, Aussteller und Teilnehmer aus ganz Europa vertreten. Länder wie Frankreich, die Niederlande, Belgien, Schweden, Österreich und die Schweiz. Jeder teilnehmende Club erhält eine eigene Clubfläche. Wie jedes Jahr waren auch dieses Jahr wieder rund 2.500 Porsche-Fahrzeuge dabei. Von klassischen Porsche-Autos bis hin zu aktuellen Modellen war wirklich alles vertreten. Ich war wieder zu Gast bei unseren deutschen Freunden von den Porsche Freunden Ruhrgebiet, die wie jedes Jahr ihren eigenen festen Standplatz auf der Trabrennbahn in Dinslaken hatten, wo ihre Mitglieder ihre Porsche parken und gemeinsam einen tollen Tag verbringen. Es gibt ein Zelt mit allem, was das Herz begehrt. Gekühlte Getränke, selbstgebackene Leckereien und gegen Mittag wird der Grill angezündet. Ich war extra etwas früher gekommen, um unsere 64er-Flagge aufzustellen (das war erlaubt) und einen Tisch mit Flyern und Bannern für das 992 Endurance Cup-Rennen am 5. und 6. September auf der Rennstrecke von Spa-Francorchamps aufzustellen. Vor allem aber, um für das Cars & Coffee am 6. September während des Rennens zu werben. Noch ein extra Dankeschön an Stephan Angermund, der als Erster mit den Vorbereitungen beschäftigt war, mir aber seine Hilfe angeboten hat. Nächstes Mal bringe ich also auch einen Hammer mit ... Bald trafen die ersten Mitglieder ein und der leere Stand füllte sich immer mehr. Von klassischen Modellen und Youngtimern bis hin zu moderneren Porsches. Mit meinem vollelektrischen RWD Macan war ich allerdings eine Art Außenseiter ...

Porsche Freunde Ruhrgebiet

Nachdem ich alle von PFR begrüßt hatte, war es endlich Zeit für die erste Runde auf der Rennbahn, zusammen mit zwei Freunden und einem Stapel Flyer unter dem Arm. Das Wetter war wirklich super. Und schon bald wurde es ziemlich warm. Aber nein, ich beschwere mich nicht, denn ich hätte gerne das ganze Jahr über so ein Wetter. Hier ein paar Fotos von den verschiedenen Ständen und dem, was es alles zu sehen gab.

Beim Porsche Club Wuppertal wurden wir herzlich empfangen und man wollte gerne unsere Flyer verteilen. Bei PCW war auch Rüdiger Mayer mit seinen Büchern, darunter das Kochbuch von Jürgen Barth. Aber auch bei Porsche Zentren am Niederrhein , wo auch unser Freund Nikita von Sechszylinder.art stand und live vor Ort die Autos der Besucher zeichnete. Ein einzigartiges Kunstwerk und eine bleibende Erinnerung an diesen tollen Tag.

Porsche Zentren Am Niederrhein & Sechszylinder.art

Und natürlich war auch Neunelly Models mit seinen einzigartigen Porsche-Modellen vertreten. Dabei möchte ich euch besonders auf seinen Stapelturm aufmerksam machen... Mehr über Neunelly Models und seine Porsche-Modelle sowie sein Turmsystem mit einer Höhe von 280 cm gibt es in Kürze auf vierenzestig.nl.

Ein Stand, den ich ebenfalls erwähnen möchte, ist der von Zeitgeist . Zwei begeisterte Männer standen dort mit ihren einzigartigen Porsche-Lampen. Max und Malte verbinden unsere Leidenschaft für die faszinierende Welt der Automobilgeschichte in einzigartigen Kreationen. Inspiriert von ikonischem Design und technischer Ästhetik schaffen sie exklusive Kunstwerke, Möbel und Lampen für Liebhaber von Porsche und anderen Automarken. Das tun sie mit einem Gespür für Stil und Eleganz. Jedes ihrer Designstücke verleiht Ihrem Interieur einen einzigartigen Hauch von automobiler Raffinesse.

Und auch der Stand von Design 911 , wo sie mit einigen großartigen Porsches als Showstopper vertreten waren. Darunter der Porsche 911 50 Jahre Edition, von dem nur 1974 Stück produziert wurden, ein GT3 RS und ein GT4 RS sowie ein „ClubSport“. Außerdem verteilten sie rund 1.000 Goodie-Bags an die Besucher. Aber natürlich waren sie in erster Linie dort, um ihr Sortiment zu präsentieren und zu verkaufen.

Einer der Höhepunkte in Dinslaken ist seit einigen Jahren eine Sammlung von 911 Speedstern. Diesen „Club“ möchte ich unbedingt erwähnen und ihm die Aufmerksamkeit schenken, die er mehr als verdient. Die treibende Kraft dahinter ist Jacob Achenbach. Ein junger Mann, der zusammen mit seinem Vater Sebastian die 991 Speedster Registry gegründet hat und diese mittlerweile zu einem großen Erfolg gemacht hat.

Nun könnte ich eine ganze Geschichte über die 991 Speedster Registry erzählen, aber ich überlasse das lieber Jacob Achenbach selbst...

Am 1. Mai 2025 fand zum vierten Mal das 991 Speedster Treffen im Rahmen des 23. Internationalen Clubtreffens der Porsche Freunde statt. In diesem Jahr feierte auch das 992 S/T Treffen seine Premiere.

Das gemeinsame 991 Speedster und 992 S/T Treffen wurde von Jacob und Sebastian Achenbach organisiert. Beide Unternehmen versuchen, jeden ausgelieferten Porsche der jeweiligen Modellreihe zu registrieren und auf ihren Instagram-Seiten @991.speedster.registry und @992st.registry hochzuladen.

Mittlerweile sind über 1.250 der 1.948 Speedster und 570 der 1.963 S/T gesammelt.

In diesem Jahr wurden 23 Speedster und 13 S/T zusammengebracht.

Damit wurde ein neuer Weltrekord aufgestellt.

Neben der großen Anzahl kamen auch einige sehr besondere Speedster und S/T hinzu.

Mark Wegh hatte insgesamt 11 Speedster und 2 S/T mit zwei Transportern dabei, darunter einen Speedster in PTS Gulf Blue mit Golf Orange-Akzenten und einen S/T in PTS Alex Grey.

Der Preis für die weiteste Anreise ging an einen S/T, der aus Saudi-Arabien nach Dinslaken kam. Der Pur Weiße S/T verfügt über zahlreiche Sonderausstattungen. Neben vielen weißen Details im Außenbereich wurde im Innenraum braunes und orangefarbenes Leder verwendet. Das orangefarbene Leder ist das gleiche, das auch für die Designstücke von Hermès verwendet wird. Der Besitzer, der beide Instagram-Seiten seit Jahren verfolgt, ließ seinen S/T in die Schweiz bringen. Von dort aus fuhr er mit dem S/T mit einem Zwischenstopp in Zuffenhausen nach Dinslaken.

Auch Luca Trazzi hat eine lange Reise hinter sich: Er fuhr mit seinem Speedster von Mailand nach Dinslaken. Das Besondere an seinem Speedster ist die einzigartige Kombination aus PTS Arrow Blue und Speed Yellow. Auch im Innenraum gibt es viele Sonderausstattungen.

Johan Dirickx kam aus Belgien mit einem besonderen Wunsch: einem 992 Turbo S in Schwarz und einem 997 GT3 RS 4.0 in PTS Riviera Blue, einem von weltweit nur zwei Exemplaren in dieser Farbe.

Fotos 991 Speedster Registry

Wir freuen uns schon auf die nächste Ausgabe des 991 Speedster und 992 S/T Treffens am 1. Mai 2026 in Dinslaken. Weitere Fotos und Videos finden Sie auf den beiden Instagram-Seiten @991.speedster.registry und @992st.registry .

Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen, außer dass ich Jacob und seinem Vater für ihre Beiträge danken möchte. Vielen herzlichen Dank.

Vielen Dank an Porsche Centrum Gelderland für das Video. Es gab mehr als genug Aussteller, Clubs, Imbissstände und natürlich Porsche zu sehen, um einen ganzen Tag in Dinslaken zu verbringen. So auch Asphaltkind mit ihrem aerodynamischen Dachkoffer für Autos wie den Porsche GT3 RS. Der Koffer war auf dem GT3 RS von Quattroqueen01 zu sehen. Jenny schrieb auf ihrem Instagram: „Das Porsche-Treffen am 1. Mai war einfach unvergesslich! 🤗Tolle Leute, Gespräche und vor allem Autos! Ein Porsche-Treffen mit ganz besonderem Charme. 😇 Das YouTube-Video von der Veranstaltung ist jetzt auf meinem Kanal online. Sehr sehenswert! Vielen Dank für die vielen netten Gespräche und Komplimente zum GT3 RS.“

Also sage ich schon jetzt: Kommt nächstes Jahr auch nach Dinslaken. Ich höre euch schon denken: War es dieses Jahr nicht das letzte Mal? Genau wie im Jahr davor? Das stimmt. Aber dahinter steckt eine Geschichte. Die Stadt Dinslaken versucht seit Jahren, das Grundstück zu verkaufen, und mittlerweile stellt sich heraus, dass das nicht so einfach ist, wie sie dachten. Verschiedene Interessenten haben in der Vergangenheit immer wieder abgesagt. Leider ist für die Organisation von 1. Mai Porschefreunde nicht klar, ob es ein nächstes Mal auf der Pferderennbahn geben wird, und sie erhalten immer nur eine Genehmigung für ein Jahr. Diese wird oft erst nach der Veranstaltung ausgestellt. Für nächstes Jahr steht der Veranstaltungsort bereits fest. Und es darf wieder Dinslaken sein! Das sind natürlich großartige Neuigkeiten.

Hier noch ein paar Eindrücke von einem tollen Tag auf der Trabrennbahn Dinslaken.

Mit diesem Foto sind wir von 64 natürlich super glücklich... DANKE Christian und Ortrun

Zum Abschluss möchte ich noch dieses Foto zeigen. Wir von 64 sind natürlich super glücklich und insgeheim ein bisschen stolz darauf. Unser Aufkleber auf einem 991 Speedster ist natürlich wirklich toll. Wir haben auf 64 einen Artikel über das deutsche Ehepaar Christian und Ortrun Hartinger und ihren tollen Speedster geschrieben . Wahrscheinlich ist dies der Speedster mit den meisten Kilometern auf dem Tacho. Mit rund 70.000 km ist er also sicherlich keine Garagen-Queen, sondern ein Auto, das wirklich gefahren wird.

Fotos und Videos: Porsche Centrum Gelderland, 991 Speedster Registry/Jacob Achenbach, Stefan Klein Wolter, Torsten, Marco Heiko Marcus von Porsche Freunde Ruhrgebiet.