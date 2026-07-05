Snel, sneller, snelst in de Porsche 944 cup

Racen is voor vele een droom die uitkomt. De gedachte om te racen in een Porsche is bijna onwerkelijk. Voor elke coureur, ongeacht niveau, begint het met deze gevoelens en gedachte. Tot het moment dat je al je eigen gecreëerde belemmeringen overwint en de emotie het dan eindelijk wint van je ratio. Dat is het moment dat je je inschrijft voor een racecursus om je felbegeerde racelicentie te behalen. Dat is stap één. Vervolgens is er geen houden meer aan en oriënteer je je op race klasse en stuit je op de Porsche 944 cup.

Al snel kom je bij RFF Motorsport terecht als dé 944 cup preparateur en specialist. Deze heren weten je verder te enthousiasmeren en een test op het circuit ligt in het vooruitzicht. Als autoliefhebber ken je de Porsche 944 en je verdiept je verder in de 944 cup. Zodoende kies jij straks bewust voor deze cup, omdat fantastische historie, beleving, kosten en uitdaging samenkomen.

Misschien ga je eens een racedag kijken of bezoekt websites. Je merkt op dat alle Porsche 944 cup auto’s qua techniek gelijk zijn, omdat 944 cup regels dit voorschrijven. Op circuit Zandvoort rijdt de nummer één een rondetijd van 2:04.02 en de nummer laatst een rondetijd van 2:12.01. Je denkt bij jezelf dat auto’s onmogelijk gelijk kunnen zijn en bent sceptisch over de verschillen.

Toch kunnen wij je verzekeren dat de 944 cup auto’s gelijk zijn. Er is geen noemenswaardig verschil in vermogen of onderstel. Het is puur de coureur die het verschil maakt, hoe onwerkelijk dit ook lijkt.

Hoe het verschil tot stand komt hebben dé Porsche 944 cup kampioen en vicekampioen van 2025, Han Wannet en Jeffrey Pouw op sympathieke wijze en met passie beschreven. Haarfijn legt Han Wannet uit waarom hij zo ontzettend snel is en is dit aangevuld door Jeffrey Pouw. Niet iedereen heeft de behoefte om snel, sneller, snelst te zijn. Wil je kampioen worden is het noodzakelijk om zijn gedrevenheid te adopteren. Wil je plezier hebben en is het meedoen je doel is dit ook prima. Iedereen bepaald dit voor zichzelf. Ikzelf, als eeuwige nummer twee, doe alles op gevoel en analyseren heb ik een bloedhekel aan, kortom ik doe maar wat😊 Dit staat haaks op hetgeen je straks leest. Deze nuanceringen zijn belangrijk te maken, zodat het niet lijkt dat voor andere opvattingen geen ruimte is. Uiteindelijk gaat het om dé droom, “Racen in een Porsche” uit te laten komen.

De zoektocht naar snelheid in de Porsche 944 cup

Ervaringen worden gedeeld, omdat het iedereen is gegund om het gevoel van snel, sneller, snelst te ervaren. De beleving, het vertrouwen en de groei die daarbij horen, maken het heel bijzonder, aldus Han Wannet.

Sneller worden op het circuit is verslavend. Niet door één moment, maar door het proces. Elke ronde, elke bocht, elke kleine verbetering, brengt je dichter bij de limiet van de auto en van jezelf. De Porsche 944 is daarvoor een ideale auto. Een auto die misschien niet de meeste pk’s heeft, maar wel alles bezit wat je nodig hebt om echt te leren rijden. Juist zonder elektronische hulpmiddelen word je gedwongen om te voelen, te begrijpen en uiteindelijk te beheersen.

Leren racen begint bij jezelf

Niemand stapt in en is direct snel. Hoe meer je racet, hoe beter je beseft hoeveel er nog te leren valt. Elke sessie maak je fouten en brengt nieuwe inzichten waar je kunt verbeteren. Snelheid ontstaat niet door geluk of lef, maar door herhaling, discipline en analyse.

Het consequent toepassen van basisprincipes als; de juiste racelijn, vloeiende stuurbewegingen, gecontroleerd remmen en optimaal gebruik maken van grip leiden tot een groot verschil tussen snel, sneller, snelst.

Om te leren racen heeft onze kampioen in het begin van zijn “race carrière” veel geleerd van een boek, YouTube en trackdays. Wil je van snel, sneller naar snelst is onderstaand aan te bevelen:

Lees het boek: Ultimate Speed Secrets (van Ross Bentley)

Hierin wordt duidelijk uitgelegd dat snelheid geen trucje is, maar het resultaat van controle, balans en bewust racen op de limiet.

Kijk video’s van Driver61 op YouTube

Wat is de balans van een auto en hoe verplaats je deze door gewichtsverplaatsing tijdens remmen en sturen? Wat betekent dit voor de Porsche 944 en haar limiet op het circuit? Video’s van Driver61 geven hier inzichten over.

Trackdays en instructie

Een goede instructeur kan je leerproces aanzienlijk versnellen. Niet omdat je zelf niet kunt leren racen, maar omdat iemand anders beter kunt zien waar jij kunt verbeteren. Veel coureurs blijven presteren op hetzelfde niveau, omdat ze zichzelf onbewust verkeerde technieken hebben aangeleerd. Een frisse blik kan dan het verschil maken tussen snel, sneller, snelst. Neem dus vooral tijdens een trackday een instructeur mee. Als je denkt dat je al goed kan racen, juist dan nogmaals een instructeur meenemen.

De Porsche 944 en pure balans

In de jaren 80 was racen puur, racen was hard werken en bij racen maakte de coureur een groot verschil. De Porsche 944 is een echte pure rijdersauto en sluit naadloos aan bij de nostalgie van de jaren 80. Wat de auto doet, is precies wat jij hem “vertelt” te doen.

Bij meer recente raceklassen wordt er geracet met elektrische stuurbekrachtiging, TC, PSM, PTM, ABS en ESP. De auto corrigeert jou als coureur in plaats van andersom. Dat maakt racen minder puur en uitdagend.

Met zijn bijna perfecte 50/50 gewichtsverdeling voelt de 944 uitgebalanceerd en voorspelbaar. Tegelijkertijd vraagt hij om een specifieke rijstijl. Het relatief beperkte vermogen, 170 pk, betekent dat je geen snelheid kunt “terugwinnen” op een recht stuk. Elke km/u die je verliest in een bocht, ben je tijd kwijt.

Bochtensnelheid maakt het verschil in de 944 cup

De 944 cup beloont een vloeiende rijstijl. Door mooie ronde en ruime bochten te rijden behoud je snelheid. Bij snellere bochten betekent dit relatief vroeg insturen, met veel snelheid en onderstuur.

Onderstuur corrigeer je simpelweg door iets gas los te laten en de balans herstelt zich dan vanzelf. Vervolgens ga je voor de apex weer op het gas. Je benut nu de stabiliteit van het chassis maximaal.

Om bochtensnelheid te maximaliseren bij minder snelle bochten is remmend de bocht in, oftewel de magie van trail braking, misschien wel de meest onderschatte techniek.

Veel rijders ronden hun remactie volledig af voor de bocht, juist hier ligt grote tijdwinst. Door de remdruk langzaam af te bouwen terwijl je instuurt, houd je gewicht op de vooras wat er voor zorgt dat de 944 makkelijker de bocht indraait. …

Als je dit eenmaal beheerst, voel je de achterkant van je 944 lichter worden en subtiel meedraaien. De 944 roteert als het ware naar de apex toe. Dat moment waarop alles samenvalt, is waar snelheid ontstaat. Van daaruit kun je vaak eerder op het gas dan je verwacht.

Voorbeelden waar dit roteren door trail braking goed werkt is de chicane op circuit Zolder voor start/finish. Doordat de 944 in de eerste bocht al snel is geroteerd kun je rechtdoor naar de tweede bocht. Ook bij deze bocht doe je dezelfde truc en voor je het weet ben je weer op het rechte stuk. Op circuit Assen werkt deze techniek goed bij de eerste bocht na start/finish en bij de eerste bocht rechtsaf bij het helikopter platform. Op circuit Zandvoort kun je trail braking toepassen bij de Audi S bochtencombinatie en de Gerlach bocht.

Gas is geen aan-/uitknop

Een veelgemaakte fout is abrupt gas loslaten in een bocht. Tijdens de 944 cup race kan dat genadeloos afgestraft worden, doordat de achterkant los komt en voor je het weet sta je achterstevoren. De truc is verfijning, kleine correcties bewust toepassen. Haal je de bocht niet, neem dan iets gas terug. Voel je overstuur, tegensturen en subtiel corrigeren met het gaspedaal. In beide gevallen nooit je gas volledig loslaten. Gas is geen aan-/uitknop, maar een balansinstrument.

Gebruik maken van het hele circuit

Wie denkt dat het circuit ophoudt bij de witte lijn of kerbstones laat kostbare tijd liggen. De breedte van de baan wordt begrensd door één binnenband op de witte lijn, de rest van de auto kan erbuiten, mits daar geen gras of grind ligt. Het maakt een groot verschil als je op het circuit de baan zo breed mogelijk maakt, zodat je bochtensnelheid hoger kan zijn. De regel is simpel, gebruik elke meter van het circuit, mits dit veilig is.

De 944 kan verrassend goed over kerbstones. Door deze slim te gebruiken maak je een bocht “rechter”, waardoor je minder hoeft te sturen en meer snelheid meeneemt. Dit komt doordat je voorbanden minder in een hoek staan en dus ervaar je minder remmende werking door minder wrijving van je voorbanden. Je acceleratie snelheid is nu ook hoger en hierdoor tevens je eindsnelheid tot je volgende remzone. Natuurlijk zijn er grenzen en moet je te hoge kerbstones en obstakels vermijden, maar binnen de veilige marge kun je tijd winnen.

Enkele mooie voorbeelden van kerbstones meenemen zijn; Circuit Spa, bocht La Source, binnenkant kerbstone meepakken, zodat je binnenbochtspiegel bijna de muur raakt. Circuit Spa, bocht Blanchimont, zowel voor als na de bocht optimaliseren door kerbstones maximaal te gebruiken. Circuit Assen heeft meerdere bochten waar je de kerbstones volledig kunt gebruiken. De eerste bocht na start/finish, de bochten combinatie bij het helikopter platform en bij het uitkomen van Ramshoek.

Circuit Zandvoort, de kerbstone aan de binnenzijde van de Kumhobocht (voorheen Bos In, bocht 13) kan het verschil maken tussen een slechte of goede rondetijd. Vele weten niet dat deze specifieke kerbstone bovenop vlak is. Bij insturen moet je binnenband volledig op de kerbstone, niet een beetje, niet half, maar volledig!

Al het voordeel van extra snelheid neem je mee het rechte stuk op tot de Tarzanbocht. Doe jij dit beter dan je voorganger zal je zien dat je bij start/finish hem inhaalt.

Gecontroleerd remmen zonder ABS

Remmen zonder ABS vraagt om gevoel en precisie. Het is aan de coureur om de grens te vinden tussen maximaal vertragen en blokkeren. Consistent remmen voor een bocht helpt je rondetijden te verbeteren en dus zoek je naar referentiepunten op het circuit om te remmen.

Dit kunnen borden zijn, verkleuringen in het asfalt of specifieke kerbs die je gebruikt om je rempunt te bepalen. Voel je de wielen blokkeren, dan laat je de remdruk iets los, niet volledig, want dan verlies je remkracht, maar precies genoeg om weer grip op te bouwen.

De finesse van tussengas

Een techniek die onmisbaar is in een raceauto als de 944, is het geven van tussengas bij terugschakelen, beter bekend als “heel-and-toe”. Het doel van tussengas is om het toerental van de motor en de versnellingsbak op elkaar afstemmen. Het resultaat is dat de achterwielen bij terugschakelen niet blokkeren en de auto stabiel blijft, zelfs bij agressief terugschakelen. Zonder tussengas bij terugschakelen, kunnen je achterwielen blokkeren en zou je kunnen spinnen.

Coureurs die racen zonder deze techniek gaan onbewust langzamer door de bocht. Dit komt omdat je een spin wilt voorkomen en dus ben je snel, maar niet sneller, snelst. Bijkomstigheid van tussengas is mechanische sympathie, je aandrijflijn blijft langer heel, doordat veel versnellingsbak problemen worden veroorzaakt door te agressief terugschakelen zonder tussengas.

Kleine winst, groot tijdverschil

Tijdverschil wordt zelden gemaakt in één spectaculaire actie. Tijdverschil wordt gemaakt door details continue te verbeteren. Als je elke bocht een paar honderdsten wint, telt dat door in je rondetijd. Op een circuit met vijftien bochten kan dat zomaar een seconde per ronde tijdwinst zijn, omdat je meer controle hebt, besef je vaak niet dat je sneller rijdt. Misschien is dit dan ook wel de mooiste paradox van racen, hoe sneller je rijdt, hoe rustiger het voelt.

Dromen, uitdaging en snel, sneller, snelst

Dé droom, “Racen in een Porsche” heb je of ga je uit laten komen. Dat is een felicitatie waard en alles behalve vanzelfsprekend. Geniet van je leercurve en heb geduld. We zien iedereen dezelfde rookie fouten maken, te snel het snelst willen gaan met als gevolg teleurstelling en hoge kosten door schade. Je leercurve is een proces en dit kost nu eenmaal tijd. Je ego vertelt je misschien dat je direct in de top mee kunt, vergeet het maar, snelheid ontstaat door herhaling, discipline en analyse. Talent maakt hierna eventueel het verschil, niet op voorhand.

Het racen met de Porsche 944 cup is bijzonder doordat het altijd uitdagend is en je nooit uitgeleerd raakt. Elke ronde biedt nieuwe kansen, nieuwe inzichten en soms brengt dit ook nieuwe fouten met zich mee. De Porsche 944 is je perfecte leermeester, eerlijk, voorspelbaar, betrouwbaar en zonder genade als je iets verkeerd doet.

De Porsche 944 cup is een cup met gelijkgestemde racecoureurs waarin kernwaarden als respect en plezier vanzelfsprekend zijn. Het is een cup waarin je je kunt ontwikkelen als coureur om van snel, sneller naar snelst te gaan.

Slotwoord

We willen benadrukken dat alle gegeven informatie gebaseerd is op ideale omstandigheden. Er is geen rekening gehouden met natte omstandigheden. Bij natte omstandigheden gelden deels andere uitgangspunten. Wellicht dat er een deel twee moet volgen 😊

Eerder zijn er nuanceringen gemaakt, zodat het niet lijkt dat er voor andere opvattingen geen ruimte is. Dé droom, “Racen in een Porsche” hebben we allemaal gemeen. De manier waarop we het racen benaderen mag en kan dus verschillen. We sluiten af met twee opvattingen waaruit blijkt wie kampioen is en wie vicekampioen.

Han Wannet: “uiteindelijk draait het om niet alleen sneller te worden, maar ook om beter te worden.”

Jeffrey Pouw: “uiteindelijk draait het om plezier.”

Wij hopen je snel te zien op het circuit.

Tekst: Han Wannet en Jeffrey Pouw Foto’s: Leon Weggelaar