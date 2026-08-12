Het aftellen is begonnen! Het evenement voor alle Porsche-modellen op het iconische en legendarische circuit van Spa-Francorchamps (of beter gezegd deze drie evenementen in één) wil en mag je niet missen.

Dit evenement voor alle type modellen Porsches op het iconische en legendarische circuit van Spa Francorchamps (beter gezegd deze drie evenementen in een) wil en mag je niet missen.

Je kijkt naar een spannende twaalf-uurs endurancerace met 992 Cup-Porsches, of je parkeert je eigen Porsche direct op de paddock en geniet van de Porsche Paddock Rendezvousmet zijn stands, of je neemt als 996-eigenaar deel aan de grootste 996-meeting van Europa. Het wordt werkelijk weer een geweldig Porsche-evenement.

Dus noteer de datum van de derde Porsche Paddock Rendezvous, de Michelin 992 Endurance Cup en Europa's grootste 996-meeting op 5 september 2026 in uw agenda. Een gezamenlijk initiatief van Creventic, vierenzestig.nl en de Porsche Club Francorchamps. De 996-meeting is in samenwerking met WERK96.U kunt al uw plaatsen reserveren via de onderstaande website (1 Cars & Coffee toegangs- en parkeerticket = 1 auto + 1 bestuurder, vergeet niet de extra tickets voor uw passagiers te kopen).

Vergeet niet de mogelijkheid om op 4 september 2026 in het donker een Tracktime/Tracknight te rijden op het Circuit van Spa. Meer informatie vindt u ook via de onderstaande links.informatie 992 Endurance Cup





ik zou zeggen tot ziens op Spa-Francorchamps,

DUITS:

Diese Veranstaltung für alle Porsche-Modelle auf der ikonischen und legendärenRennstrecke von Spa-Francorchamps (oder besser gesagt: diese drei Veranstaltungen in einer) darf und sollte niemand verpassen.

Entweder verfolgen Sie ein spannendes 12-Stunden-Langstreckenrennen mit 992-Cup-Porsches, oder Sie parken Ihren eigenen Porsche direkt im Fahrerlager und genießen das Porsche Paddock Rendezvous mit seinen Ständen, oder Sie nehmen als 996-Besitzer amgrößten 996-Treffen Europas teil. Es wird wieder ein wirklich großartiges Porsche-Event.

Tragen Sie also den Termin für das dritte Porsche Paddock Rendezvous, den Michelin 992 Endurance Cup und das größte 996-Treffen Europas am 5. September 2026 in IhrenKalender ein. Eine gemeinsame Initiative von Creventic, vierenzestig.nl und dem Porsche Club Francorchamps. Das 996-Treffen findet in Zusammenarbeit mit WERK96 statt.

Sie können Ihre Plätze bereits über die untenstehende Website reservieren (1 „Cars & Coffee“-Eintritts- und Parkticket = 1 Auto + 1 Fahrer; vergessen Sie nicht, zusätzlicheTickets für Ihre Mitfahrer zu kaufen).

Vergessen Sie nicht die Möglichkeit, am 4. September 2026 bei Nacht eine„Tracktime/Tracknight“ auf dem Circuit von Spa zu fahren. Weitere Informationen findenSie ebenfalls über die untenstehenden Links.

Informationen zum 992 Endurance Cup

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Ich würde sagen: Bis bald in Spa-Francorchamps!

ENGLISH

This event for all Porsche models at the iconic and legendary Spa-Francorchamps circuit (or rather, these three events in one) is one you simply cannot and must not miss.

You can watch an exciting 12-hour endurance race featuring Porsches 992 Cup cars, park your own Porsche right in the paddock and enjoy the Porsche Paddock Rendezvous with itsstands, or, as a 996 owner, take part in Europe’s biggest 996 meet-up. It’s set to be anotherfantastic Porsche event.

So make a note of the date for the third Porsche Paddock Rendezvous, the Michelin 992 Endurance Cup and Europe’s largest 996 meet on 5 September 2026 in your diary. A joint initiative by Creventic, vierenzestig.nl and the Porsche Club Francorchamps. The 996 meet is organised in collaboration with WERK96.

You can book all your places via the website below (1 Cars & Coffee entry and parking ticket = 1 car + 1 driver; don’t forget to buy extra tickets for your passengers).

Don’t forget the opportunity to take part in a Tracktime/Tracknight session at the Spa Circuit in the dark on 4 September 2026. You can also find more information via the links below.

Information on the 992 Endurance Cup

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I look forward to seeing you at Spa-Francorchamps!

FRANCOIS

Cet événement dédié à tous les modèles Porsche sur le circuit emblématique et légendaire de Spa-Francorchamps (ou plutôt ces trois événements en un) est à ne pas manquer.

Vous pourrez assister à une course d'endurance passionnante de douze heures avec des Porsche 992 Cup, garer votre propre Porsche directement dans le paddock et profiter du Porsche Paddock Rendezvous avec ses stands, ou encore, en tant que propriétaire d'une 996, participer au plus grand rassemblement de 996 d'Europe. Ce sera à nouveau un événement Porsche vraiment exceptionnel.

Notez donc dès maintenant dans votre agenda la date du troisième Porsche Paddock Rendezvous, de la Michelin 992 Endurance Cup et du plus grand rassemblement 996 d’Europe, le 5 septembre 2026. Une initiative conjointe de Creventic, vierenzestig.nl et du Porsche Club Francorchamps. Le rassemblement 996 est organisé en collaboration avecWERK96.

Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places via le site web ci-dessous (1 billet d’entrée et de parking Cars & Coffee = 1 voiture + 1 conducteur, n’oubliez pas d’acheter les billetssupplémentaires pour vos passagers).

N’oubliez pas la possibilité de participer à une séance Tracktime/Tracknight dans l’obscurité, le 4 septembre 2026, sur le circuit de Spa. Vous trouverez également plus d’informations via les liens ci-dessous.

Informations sur la 992 Endurance Cup

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À bientôt à Spa-Francorchamps !