De grootste Porsche 996 meeting van Europa tijdens de Porsche Paddock Rendezvous op 5 september op het Circuit Spa Francorchamps

Tijdens de 992 Endurance Cup en de Porsche Paddock Rendezvous (voor alle Porsche types en modellen) op 5 september, wordt er in samenwerking met het Duitse Werk96 ook de grootste Porsche 996 meeting van Europa gehouden.

Verleden jaar was de 996 meeting met 70 Porsches 996 al een succes. Dit jaar willen we het tot een nog groter succes maken en minimaal 100 Porsches 996 op de paddock van het circuit Spa Francorchamps verzamelen.

Partner werk96

De organisatie is trots te mogen melden dat onze partner Werk96 is. Ze waren afgelopen jaar ook aanwezig bij de eerste 996 meeting tijden het main event. En hun enthousiasme was zo groot dat wij graag met hun deze samenwerking aangaan.

Werk96 wie wat waar...

Werk96 is gevestigd in Stuttgart, en is De Porsche 996 specialist. Met inmiddels een steeds grotere groep volgers en veel nationale en internationale klanten. Werk96 evolueert de 996 naar een ongekend niveau qua handeling, performance en balance zonder dat comfort uit het oog wordt verloren. Dus een sterk verbeterde wegligging door een geoptimaliseerd "fahrwerk" zonder dat comfort uit het oog wordt verloren. Ook het geluid is een beleving als je een Porsche rijdt, en draagt sterk bij aan de emoties en het Porsche gevoel. Werk96 heeft daarin met hun jaren lange ervaring ook de juiste balance gevonden. Een verbeterde sound waarbij het 996 karakter niet verloren is gegaan, maar juist verbeterd is. Zonder gedreun op de achtergrond maar wel een verbeterd sportief geluid. Ook de motoren worden door werk96 aangepast, en krijgen de juiste hoeveelheid aan pk's zodat elke rit een feest wordt. Of het nu naar de bakker even broodjes halen is, een bochtige tourrit door de bergen of gewoon cruisen op de snelweg of wat sneller op de Duitse Autobahn onderweg zijn.

Ook het interieur wordt door hun aangepast naar uw wensen. Dit alles geeft de 996 niet alleen een ander rijbeleving maar ook vele opties. In alles wat ze met de 996 doen straalt passie uit voor het merk Porsche, maar vooral voor de 996. Ook als je met de eigenaar en zijn team spreekt is het een en al passie. Dus je begrijpt wel waarom wij zo trots zijn met deze samenwerking.

hier een video indruk van Werk96

Dus wil jij ook deel uitmaken van de 996 communiteit en een van de Porsche 996 op Spa Francorchamps eigenaren zijn en samen de grootste groep 996 te vormen, en gelijktijdig de 992 Endurance Cup race kunnen bijwonen en zelfs op de startgrid aanwezig te zijn en de Porsche Paddoch Rendezvous. Kans maken op de bokaal "996 Best of Show Award" en een unieke 996 event sticker ontvangen enz enz dan

Heeft u een speciale Porsche 996? Bent je bedrijf/standhouder en wilt u ook graag op dit geweldige Porsche evenement staan met een stand voor een betaalbare standprijs neem dan contact op met info@vierenzestig.nl of alain.feld@vierenzestig.nl of info@werk96.de

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Das größte Porsche 996-Treffen in Europa findet im Rahmen des Porsche Paddock Rendezvous am 5. September auf dem Circuit Spa-Francorchamps statt.

Das größte Porsche 996-Treffen in Europa findet im Rahmen des Porsche Paddock Rendezvous am 5. September auf dem Circuit de Spa-Francorchamps statt.

Im Rahmen des Michelin 992 Endurance Cups und des Porsche Paddock Rendezvous (für alle Porsche-Typen und -Modelle) findet am 5. September in Zusammenarbeit mit dem deutschen Unternehmen Werk96 das größte Porsche 996-Treffen Europas statt.

Bereits im letzten Jahr war das 996-Treffen mit 70 Porsche 996 ein voller Erfolg. Dieses Jahr wollen wir den Erfolg noch übertreffen und mindestens 100 Porsche 996 im Fahrerlager des Circuit de Spa-Francorchamps versammeln.

Partner Werk96

Die Veranstalter freuen sich, Werk96 als Partner bekanntzugeben. Das Unternehmen war bereits beim ersten 996-Treffen im Rahmen des Hauptevents im vergangenen Jahr vertreten. Das begeisterte Engagement von Werk96 hat uns bereits im Vorjahr sehr gefreut, so dass wir nun diese Partnerschaft eingegangen sind. Werk96 – Wer, was, wo …

Werk96 mit Sitz in Stuttgart ist der Spezialist für den Porsche 996. Mit einer stetig wachsenden Anhängerschaft und zahlreichen nationalen und internationalen Kunden entwickelt Werk96 den 996 in puncto Handling, Leistung und Balance auf ein beispielloses Niveau, ohne dabei den Komfort zu vernachlässigen. Das bedeutet eine deutlich verbesserte Straßenlage durch ein optimiertes Fahrwerk, ohne Kompromisse beim Komfort. Auch der Klang ist beim Fahren eines Porsche ein Erlebnis und trägt maßgeblich zu den Emotionen und dem Porsche-Feeling bei. Dank jahrelanger Erfahrung hat Werk96 auch hier die perfekte Balance gefunden: einen verbesserten Klang, bei dem der Charakter des 996 nicht verloren geht, sondern sogar noch verstärkt wird. Kein dröhnendes Hintergrundgeräusch, sondern ein verbesserter, sportlicher Sound. Werk96 modifiziert auch die Motoren und verleiht ihnen die optimale Leistung, sodass jede Fahrt zum Genuss wird. Ob beim kurzen Einkauf beim Bäcker, auf einer kurvenreichen Tour durch die Berge oder einfach beim Cruisen auf einer Langstreckenfahrt oder beim Beschleunigen auf der deutschen Autobahn. Auch den Innenraum gestaltet Werk96 nach Ihren Wünschen. All das verleiht dem 996 nicht nur ein anderes Fahrerlebnis, sondern auch vielfältige Möglichkeiten. In allem, was Werk96 mit dem 996 macht, ist die Leidenschaft für die Marke Porsche und insbesondere für den 996 spürbar. Selbst im Gespräch mit dem Inhaber und seinem Team ist diese Leidenschaft deutlich zu erkennen. Daher verstehen Sie, warum wir uns so über diese Zusammenarbeit freuen.

Möchten auch Sie Teil der 996-Community werden und als Porsche-996-Besitzer in Spa-Francorchamps die größte Gruppe von 996ern bilden, gleichzeitig den Michelin 992 Endurance Cup besuchen und sogar beim Porsche Paddock Rendezvous in der Startaufstellung mit dabei sein? Die Chance auf den „996 Best of Show Award“ und einen exklusiven 996-Event-Aufkleber nutzen?

Frage... Oder besitzen Sie einen besonderen Porsche 996? Sind Sie ein Unternehmen/Aussteller und möchten Sie ebenfalls einen Stand auf dieser großartigen Porsche-Veranstaltung zu einem wirklich günstigen Preis buchen? Dann kontaktieren Sie uns bitte unter info@vierenzestig.nl, alain.feld@vierenzestig.nl oder info@werk96.de.