HET POPULAIRE PORSCHE PADDOCK RENDEZVOUS KEERT TERUG VOOR DE MICHELIN 992 ENDURANCE CUP 2026

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Gennep, Nederland (13 maart 2026):

Na wederom een zeer succesvol evenement tijdens de Michelin 992 Endurance Cup van vorig jaar, zullen Porsche-fans verheugd zijn te horen dat het zeer populaire Porsche Paddock Rendezvous terugkeert voor de editie van 2026 – georganiseerd door Creventic, Porsche Club Spa-Francorchamps en Vierenzestig.nl

De Michelin 992 Endurance Cup als 12-uursrace op Spa-Francorchamps op zaterdag 5 september is inmiddels een vaste waarde op de Europese motorsportkalender en een absolute must-see voor liefhebbers van endurance-races.

Porsche Paddock Rendezvous is een van de belangrijkste onderdelen van het jaarlijkse Porsche-evenement op het wereldberoemde circuit in België en biedt eigenaren van de prachtige auto's van het merk uit Stuttgart een geweldige kans om de activiteiten van het weekend van binnenuit te beleven.

Eigenaren krijgen de exclusieve kans om hun voertuigen te parkeren en tentoon te stellen in een speciale zone in de paddock van het circuit, waar gelijkgestemde Porsche-liefhebbers elkaar kunnen ontmoeten en hun verhalen kunnen delen met toeschouwers en bezoekers van het evenement.

Enkele van de opvallendste Porsches die er bestaan, zowel race- als straatauto's, zullen te zien zijn als onderdeel van wat opnieuw een ongelooflijke, prachtige tentoonstelling van exotische auto's zal zijn. Het is zonder twijfel het populairste onderdeel tijdens dit weekend begin september in de Ardennen.

Of u nu deelneemt of toekijkt, organisator Creventic biedt ook de mogelijkheid om te genieten van de Grand Marquee, een exclusieve lounge in de paddock van Spa. Er zijn koffie en frisdranken verkrijgbaar, en in de marquee zijn ook displays met memorabilia en motorsportkunst te zien. Zin om zelf achter het stuur te kruipen? Dan krijg je de kans om speciale racesimulators uit te proberen.

Een van de absolute hoogtepunten van vorig jaar was de kans voor Porsche-eigenaren om deel te nemen aan een speciale VIP-sessie op het indrukwekkende circuit van Spa-Francorchamps. Gelukkig vindt dit ook tijdens het evenement in september weer plaats, tijden en prijzen worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Bovendien hebben alle deelnemers aan het Porsche Paddock Rendezvous de mogelijkheid om te upgraden met een speciaal VIP-pakket. Inclusief ontbijt, lunch en diner in de CreventicEndurance Lounge genieten gasten de hele dag van toegang en gratis drankjes en hapjes – de meest exclusieve manier om te genieten van het beste dat het weekend te bieden heeft.

Porsche Paddock Rendezvous-tickets, die beschikbaar zijn voor alle Porsche-eigenaren, kosten € 40 en geven ook toegang tot de startopstelling voorafgaand aan de Michelin 992 Endurance Cup-race – 's werelds meest opwindende evenement voor Porsche 911 GT3 Cup (992)-auto's in racespecificatie.

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DAS BELIEBTE PORSCHE PADDOCK RENDEZVOUS GIBT ES WIEDER BEIMMICHELIN 992 ENDURANCE CUP 2026

Gennep, Niederlande (13. März 2026):

Nach einer weiteren äußerst erfolgreichen Veranstaltung beim letztjährigen Michelin 992 Endurance Cup werden die Nachricht, dass das äußerst beliebte Porsche Paddock Rendezvous für die Ausgabe 2026 zurückkehrt, Porsche-Fans erfreuen. Einmal mehr wird das Treffen gemeinsam organisiert von Creventic, dem Porsche Club Spa-Francorchamps und Vierenzestig.nl

Der Michelin 992 Endurance Cup als 12-Stunden-Rennen auf der Strecke von Spa-Francorchamps am Samstag, dem 5. September ist bereits ein fester Fixpunkt im europäischen Motorsportkalender und ein absolutes Muss für Liebhaber des Langstreckenrennsports.

Das Porsche Paddock Rendezvous ist einer der wichtigsten Bestandteile der jährlichen Porsche-Veranstaltung an der weltberühmten Motorsportstätte in Belgien und bietet Besitzern der exquisiten Fahrzeuge der Stuttgarter Marke eine einmalige Gelegenheit, unmittelbarer Teil des Wochenendgeschehens zu sein.

Da die Besitzer die exklusive Möglichkeit haben, ihre Fahrzeuge in einem eigens dafür vorgesehenen Bereich im Fahrerlager zu parken und auszustellen, können sich gleichgesinnte Porsche-Enthusiasten unter die Zuschauer und Besucher mischen und ihre Geschichten mit ihnen teilen.

Einige der auffälligsten Porsche, die es gibt – sowohl Renn- als auch Straßenfahrzeuge – werden Teil einer einmal mehr atemberaubenden Ausstellung exotischer Automobile sein. Es ist zweifellos das heißbegehrteste Ticket an diesem Wochenende Anfang September in den Ardennen.

Ob als Teilnehmer oder Zuschauer: Ausrichter Creventic bietet zudem die Möglichkeit, dasGrand Marquee, einen exklusiven Loungebereich im Fahrerlager von Spa, zu genießen. Es werden Kaffee und alkoholfreie Getränke angeboten, und im Marquee sind zudem Erinnerungsstücke und Motorsport-Kunstwerke ausgestellt. Haben Sie Lust, selbst einmal das Lenkrad in die Hand zu nehmen? Dann haben Sie die Möglichkeit, spezielle Rennsimulatoren auszuprobieren.

Eines der absoluten Highlights des vergangenen Jahres war die Gelegenheit für Porsche-Besitzer, an einer speziellen VIP-Streckenfahrt auf der unverwechselbaren Rennstrecke von Spa-Francorchamps teilzunehmen. Erfreulicherweise wird dies auch bei der Veranstaltung im September wieder stattfinden, wobei Termine und Preise zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Darüber hinaus haben alle Teilnehmer des Porsche Paddock Rendezvous die Möglichkeit, ein spezielles VIP-Paket zu buchen. Dieses umfasst Frühstück, Mittag- und Abendessen in der Creventic Endurance Lounge sowie ganztägigen Zugang und kostenlose Getränke und Snacks – die erstklassige Art, das Beste zu genießen, was das Wochenende zu bieten hat.

Die Tickets für das Porsche Paddock Rendezvous, das allen Porsche-Besitzern offensteht, kosten 40 € und berechtigen zudem zum Zugang zur Startaufstellung vor dem Rennen des Michelin 992 Endurance Cup – dem weltweit spannendsten Event für Porsche 911 GT3 Cup (992) Fahrzeuge in Rennspezifikation.

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Latest News: Popular Porsche Paddock Rendezvous Is Back For 2026 Michelin 992 Endurance Cup

Whether participating or spectating, organisers Creventic are also offering the opportunity to enjoy the Grand Marquee which is an exclusive lounge area in the Spa paddock. Coffee and soft drinks will be available, with the marquee also housing memorabilia displays and motorsport artwork. Fancy a go behind the wheel yourself? Then you’ll have the chance to try out dedicated racing simulators.



One of the absolute highlights last year was the chance for Porsche car owners to get involved with a dedicated VIP track session around the unmistakable Spa-Francorchamps track. Pleasingly, this will again take place at September’s event, although scheduling and pricing are yet to be confirmed.



Furthermore, all involved with Porsche Paddock Rendezvous will also have an option to upgrade with a special VIP package. Including breakfast, lunch and dinner in the Creventic Endurance Lounge, guests will enjoy all-day access and complimentary drinks and snacks – the premium way to enjoy the best the weekend will have to offer.



Porsche Paddock Rendezvous tickets, which are open to all Porsche owners, are priced at €40 and this also permits access onto the grid prior to the Michelin 992 Endurance Cup race – the globe’s most exciting event for race-specification Porsche 911 GT3 Cup (992) cars.



For more information regarding the Michelin 992 Endurance Cup please visit the official website www.992-endurance-cup.com





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