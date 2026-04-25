Twee Porsches GT3 R Rennsport op de iconische Nürburgring GP Strecke tijdens de PGZ Trackday

Dinsdagochtend 5 uur en de wekker gaat... douche, ontbijt, koffie en de auto in richting de Nürburgring. Ik keek er een beetje tegenop, maar was uiteindelijk toch prima te doen in de Peugeot 108 leenauto. Ok, in het Duitse heuvellandschap was het vooral op tijd schakelen om met een beetje snelheid omhoog te komen. Maar ik denk dat het autootje na een ritje Spa en nu deze rit aardig los is gekomen. Ik was netjes op tijd bij de boxen.

Maar wat ging ik daar nu doen? Ik had een uitnodig gekregen van Luc Vanderfeesten van Porsche Centrum Brabant en Porsche Centrum Maastricht om naar deze dag, die volledig stond in het teken van performance, precisie en passie voor Porsche op de iconische Nürburgring GP Strecke, te komen. Tijdens de PGZ Trackday kwamen rijders samen om hun grenzen te verkennen op dit geweldige circuit. En de uitnodiging van Luc Vanderfeesten is op zich al reden genoeg om te gaan. En wie heeft er een excuus nodig om naar dit legendarisch circuit te gaan?

Maar als dat nog niet genoeg redenen waren geweest dan was de reden dat er met de Porsche GT3 R Rennsport zou worden gereden. En als er dan twee GT3 R Rennsports rijden dan wil en moet je gaan als Porsche liefhebber en petrolhead. Ja je leest het goed. Twee Porsches GT3 R Rennsport. Het is best bijzonder te noemen dat je er eens een in levende lijven kan bewonderen. Nog specialer is het als je er een mag beleven, en ik zeg bewust beleven, want het is een beleving om deze unieke auto waar er maar 77 van worden geproduceerd, op het circuit te zien en te horen. En hiermee maakte Porsche Centrum Brabant het weer waar dat ze de sportiefste Porsche dealer van Nederland zijn.

Door de grote trailer en de wegbewijzeringsborden van GP Elite waren de juiste boxen zo gevonden. Vanaf de parking achter de boxen heb je trouwens een mooi uitzicht op de ruïnes van kasteel Nürburg. Bij de ingang van de boxen werd iedereen vriendelijk ontvangen door Nienke Kraakman, Event coördinator van GP Elite. Al bij binnenkomst heerste er een geweldig mooie een leuke atmosfeer. Iedereen had merkbaar heel erg veel zin in deze dag. Maar voor de koffie toch eerst even de beide Rennsports bewonderen. En het leken wel tweelingen. Als je de foto's bekijkt begrijp je wat ik hiermee bedoel.

Klein maar mooi detail was het startnummer op de auto van Luc Vanderfeesten. Het nummer 77 verwijst naar het aantal GT3 R Rennsports die maximaal geproduceerd worden.

Na een kop koffie en wat bekende en onbekende goedemorgen gezegd te hebben was er het welkomstwoord van Luc Vanderfeesten met aansluitend een rijdersbriefing. Coureur en rijderscoach Max de Bruijn gaf de rijdersbriefing, waarna de eerste rijders al dan niet met instructeur de baan op mochten.

Een Rennsport start je niet gewoon even om er vervolgens gewoon mee weg te rijden. Daar komt een compleet team bij aan te pas om de auto voor te bereiden, te controle en af te stellen. Het team van GP Elite is als geen ander het team dat je aan zo'n auto wilt laten werken.

Werkelijk alles wordt gecheckt en getest. Er wordt werkelijk niets aan het toeval overgelaten.

Eindelijk was het dan zover en gingen de Rennsports de baan op. En ja, in de box klinkt deze Porsche al bizar, maar op de baan is het echt een hoogtepunt. Een waar symfonie aan geluiden door de speciaal voor de GT3 R Rennsport-motor ontwikkelde zuigers en nokkenassen in de 4,2-liter zescilinder boxermotor van de achterwielaangedreven 911 GT3 R, welke is gekoppeld aan een sequentiële zes-versnellingsbak en met een vermogenspiek tot 456 kW ( 620 pk). Dat is een vermogen van maar liefst 148 pk per liter cilinderinhoud, een record voor een atmosferische motor in een GT-racer. De 9.400 tpm maken de musicale motorsport symfonie af. De ultieme moderne 911 GT Porsche. Maar luister zelf (voor zover dat op een video goed te beoordelen is). Maar krijg je ooit de gelegenheid om de Rennsport live in actie te zien, pak die kans dan met beide handen aan.

Maar er reden natuurlijk nog veel meer geweldig mooie en gave Porsches en sportauto's op de baan. Waaronder deze Bentley GT3R. Je mag gerust zeggen een zeldzame verschijning op circuits.

Een beter startnummer kan je volgens ons niet hebben

Ook de GT2 RS Clubsport is een beest van een auto, die trouwens een beste slok lusten. Dat zal zeker niet gekomen zijn door de voorzichtige en rustige rijstijl van vader en zoon. Beide heren waren met de Rennsport en de GT2 Clubsport "vlot" onderweg.

Luc Vanderfeesten was in zijn element. Ik heb hem de gehele dag alleen maar zien lachen... maar met hem veel andere deelnemers. En eerlijk, ik had zelf ook een topdag die ik niet had willen missen.

En voor ik het wist was deze dag voorbij gevlogen. Een werkelijk tot in de puntjes verzorgde dag, met een geweldige lunch en fantastische gastgevers en top deelnemers. Zelfs over het weer mochten we niet klagen. Mocht je nu denken dat wil ik zelf ook eens meemaken en ervaren dan kan dat natuurlijk. Want twee keer per jaar wordt er door PZG een trackday georganiseerd waarvoor jij je kan inschrijven. En als je geen of weinig ervaring op het circuit heb dan is dit soort dagen ideaal om vaardigheden, al dan niet met professionele begeleiding, te verbeteren. Dus hou de kalender van Porsche Centrum Brabant/Maastricht in de gaten.

Op de terugweg heb ik op aanraden van René de Boer nog even een pitstop gemaakt : René stuurde "als je tijd hebt, even langsrijden bij het tankstation van Retterath aan de Döttinger Höhe (B258). Meer modelauto’s vind je bijna nergens, echt prachtig om te zien!" en dat klopte. Dus geef ik deze tip graag aan jullie door. De eigenaar is een wat oudere heer die graag moppert maar wel heel erg aardig was. Kortingen geeft hij niet want hij heeft plek zat en ik denk stiekem dat hij het niet erg vindt of er wel of niet verkocht wordt.

Bij het verlaten van de tankstelle stond er net een prototype te tanken. Iets wat je op en rond de Nürburgring wel vaker tegen komt. Iemand een idee wat het voor auto is laat het ons dan weten.

Ik wil graag Luc Vanderfeesten en zijn team van Porsche Centrum Brabant/Maastricht en het team van GP Elite bedanken voor een meer dan geweldige dag.

Foto's en video's: Porsche Centrum Brabant/Maastricht, Alain Feld vierenzestig.nl

