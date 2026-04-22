Porsche 911 964 GR op de GR International Car Show in Kortrijk gepresenteerd

Afgelopen weekend vond in het Belgische Kortrijk voor de tiende maal de GR International Car Show plaats. Dat de wereld van Dreamcars, Hypercars, Tuning, Autosport onder het grote publiek leeft werd in Kortrijk andermaal duidelijk. De GR International Car Show trok een recordaantal van meer dan 50.000 bezoekers.

Vanuit Japan was Toshiro Nishio, CEO van Liberty Walk, speciaal overgekomen om een Mysterieuze Nissan R34 GTR te onthullen. Ook stond er bij de onthulling nog een speciale boodschap voor de wereldleiders op deze auto. Daarnaast de schitterende Liberty Walk Nissan GTR R32 van F1 wereldkampioen Lando Norris.

Vanwege het bijzondere karakter van de GR International Car Show in Kortrijk een kleine afwijking in de intro, want Porsche blijft voor ons natuurlijk het hoofdthema. En we werden niet teleurgesteld. Tevens was vierenzestig.nl getuige van een toch wel een bijzondere presentatie. Er werd namelijk een naar de beurs vernoemde speciale Porsche 911 GR8 op basis van de 964 gepresenteerd. Met meer dan 50.000 bezoekers eigenlijk wel een beetje terecht vinden wij, zeker omdat organisator Dries Dumoulin bijna geheel heel alleen voor de organisatie tekent vernamen wij van diverse standhouders.

Maar naast de komst van Toshiro Nishio en de presentatie van de Porsche 911 964 GR had het merk uit Stuttgart daarnaast de overhand. Nooit eerder zagen we zoveel bijzondere modellen en creaties in de Lage Landen. En foto’s daarvan willen wij de lezers van www.vierenzestig.nl zeker niet onthouden. En voor diegenen die belangstelling hebben om in 2027 richting Kortrijk te gaan ligt de datum voor volgend jaar nu al vast. Gedurende het weekend van 10/11 april vindt de twaalfde editie met diverse thema’s plaats. Dus noteert U alvast in uw agenda.