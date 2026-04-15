De Porsche GT-familie krijgt er een spannend nieuw lid bij.

Met de 911 GT3 S/C genieten liefhebbers van de hoogtoerige boxermotor nu ook in de open lucht van het kenmerkende, atmosferische geluid. De 911 GT3 S/C brengt de eigenschappen samen die klanten eerder al waardeerden in de 911 Speedster en 911 S/T.

Porsche eerste GT3 cabriolet

Porsche introduceert voor het eerst een 911 GT3 met een volledig automatisch cabriodak. De 911 GT3 S/C zet rijplezier centraal en combineert het lichte gewicht van de 911 S/T met de atmosferische 4,0-liter boxermotor uit de 911 GT3. Dat levert een vermogen van 375 kW (510 pk) en 450 Nm aan koppel op. De spatborden en portieren van de S/T geven de auto in combinatie met de zwarte omlijsting van de voorruit een eigen en herkenbaar gezicht. Porsche levert de 911 GT3 S/C uitsluitend met een handgeschakelde zesversnellingsbak met korte overbrenging. Als pure tweezitter neemt hij een unieke plek in binnen het huidige 911 gamma en verwijst hij duidelijk naar de 911 Speedster uit 2019. In tegenstelling tot dit model wordt de 911 GT3 S/C niet in gelimiteerde oplage gebouwd.



Met het nieuwe Street Style pakket krijgen klanten extra ruimte om de auto verder naar eigen smaak samen te stellen, vertelt Frank Moser, verantwoordelijk voor de 911 en 718 modellenreeks: “De aandrijflijn van de 911 GT3 komt op bochtige buitenwegen met het dak open nog beter tot zijn recht. Dat komt ook doordat het gewicht beperkt blijft tot 1.497 kilogram, ondanks het volledig automatische cabriodak. Dat is maar zo’n 30 kilogram meer dan de 991 Speedster.”





Consequent lichtgewicht ontwerp voor maximaal rijplezier

Het lagere gewicht merk je in alles. Porsche kiest bewust voor lichte, hoogwaardige materialen om de bekende GT-wendbaarheid te behouden. Veel carrosseriedelen komen rechtstreeks van de 911 S/T en vallen meteen op. De voorklep, spatborden en portieren zijn uitgevoerd in koolstofvezel. Ook de stabilisatorstangen en de zogeheten ‘shear plate’, een verstevigingsplaat in het onderstel, neemt de 911 GT3 S/C over van de 911 S/T. Het standaard Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) remsysteem is meer dan 20 kilogram lichter dan een stalen remsysteem. De magnesium velgen met centrale vergrendeling (20 inch vóór, 21 inch achter) besparen nog eens circa negen kilogram. Porsche past magnesium ook toe in de constructie van het cabriodak. Een lichte en compacte 40 Ah lithium-ion accu draagt verder bij aan het lage totaalgewicht en bespaart circa vier kilo ten opzichte van een conventionele accu.





Sportief en elegant interieur

Vanbinnen zet Porsche die lijn overtuigend door. Lichtgewicht vloerbekleding en deurpanelen met carbon handgrepen bepalen samen met het functionele interieur de ambiance. De GT3 S/C blijft een tweezitter en heeft standaard viervoudig verstelbare Sportstoelen Plus. Wie nog meer focus zoekt, kiest voor de lichtgewicht kuipstoelen met neerklapbare rugleuning en een koolstofvezel schaal. Het interieur is standaard bekleed met zwart leder, ook op de zonnekleppen en A-stijlen. Het GT3 S/C-logo is geborduurd in de achterwand, terwijl de middelste delen van de stoelen zijn uitgevoerd in geperforeerd leer. Net als bij de 911 S/T is ook het stuur bekleed met geperforeerd leder.



Starten gebeurt niet met een knop, maar met de bekende draaischakelaar links van het stuur. Het digitale instrumentarium biedt een heldere en overzichtelijke weergave. In de ‘Track Screen’ modus toont het systeem alleen de informatie die er echt toe doet, zoals bandenspanning en gegevens over olie, koelvloeistof en brandstof. Schakellampjes links en rechts van de toerenteller geven het ideale schakelmoment aan. De weergave van de toerenteller is zo in te stellen dat de 9.000 tpm-limiet bovenin, op ‘twaalf uur’, ligt.









Hoogtoerige atmosferische motor met 510 pk

Achterin ligt de bekende 4,0-liter boxermotor, aangepast aan de nieuwste emissie-eisen met onder meer twee partikelfilters en vier katalysatoren. Ondanks deze uitgebreide emissietechniek blijft de beleving intens, helemaal als het dak geopend is. Porsche heeft de cilinderkoppen aangepast ten opzichte van de vorige GT3 en gebruikt agressievere nokkenassen uit de 911 GT3 RS, waardoor de motor bij hoge toerentallen nog directer reageert. Met 510 pk en een handgeschakelde zesversnellingsbak met korte eindoverbrenging sprint de auto in 3,9 seconden naar 100 km/u en bereikt hij een topsnelheid van 313 km/u.









Magnesium in volautomatische cabriokap

Omdat de 911 GT3 S/C geen ‘double-bubble’ afdekkap heeft zoals de Speedster, heeft Porsche gekozen voor een volledig automatisch cabriodak. Dankzij slimme toepassing van lichtgewicht magnesium - onder meer in de verstevigingsribben van de kap - behoudt het gesloten dak een strakke lijn die sterk aan een coupé doet denken. De stoffen kap loopt in één vloeiende boog van de voorruit naar de afdekking achterin, zonder zichtbare constructiedelen. Dat oogt niet alleen strakker, maar helpt ook de luchtweerstand te beperken. Het openen en sluiten van het dak duurt ongeveer twaalf seconden en kan zowel stilstaand als rijdend tot 50 km/u gebeuren. Een elektrisch bediend windschot zorgt er bovendien voor dat open rijden ook bij hogere snelheden en lagere temperaturen comfortabel blijft.









Onmiskenbaar uiterlijk

De uitstraling blijft herkenbaar en functioneel. De zwarte dakconstructie en voorruitomlijsting zetten de toon, terwijl matrix LED-koplampen alle lichtfuncties integreren en extra lampen overbodig maken. Voor het eerst krijgt een open 911 een achterspoiler met Gurney-flap, bekend van de 911 S/T en de 911 GT3 met Touring Package. De voorlip en diffuser komen rechtstreeks van de 911 GT3.



“Met de 911 Speedster en de 718 Spyder RS hebben we al geleerd hoe goed onze hoogtoerige atmosferische motor, een bijzonder dynamische onderstelafstelling en een consequent lichtgewicht ontwerp samenkomen om een echte rijdersauto zonder dak te creëren,” zegt Andreas Preuninger, hoofd GT-modellen. “Voor het eerst maakt de 911 GT3 S/C gebruik van de vooras met dubbele draagarmen op een open 911. In combinatie met de bijzonder gripvaste sportbanden en het lage gewicht biedt de auto een rijplezier op bochtige wegen dat voorheen ongekend was in een open auto.” De onderstelafstelling van de nieuwe 911 GT3 S/C komt overeen met die van de 911 GT3 met Touring Package. Zoals bij alle 911 GT3-modellen zijn banden in de maat 255/35 ZR 20 voor en 315/30 ZR 21 achter standaard gemonteerd.





Street Style pakket voor een onderscheidende visuele identiteit

Het optionele Street Style pakket van Porsche Exclusive Manufaktur geeft de 911 GT3 S/C een uitgesproken karakter. Op de spatborden en flanken verschijnen accenten en ‘PORSCHE’ signatuur in Pyro Red. De velgen krijgen een afwerking in Slate Grey Neo met contrasterende rode accenten, terwijl de remklauwen in Victory Gold zijn uitgevoerd met zwart ‘PORSCHE’ opschrift. Ook getinte HD-Matrix LED-koplampen en carrosseriekleurige aerodynamische vinnen zorgen voor extra visuele nadruk.





Vanbinnen vallen het meerkleurige gevlochten leder en de contrasterende details in Race-Tex direct op. De afwerking loopt door over het dashboard, de middenconsole en dorpels, met als blikvanger de pook met openporig hout en Pyro Red accenten. Voor extra gebruiksgemak levert Porsche een lichtgewicht opbergbox voor achterin. Die biedt 80 liter extra ruimte, weegt circa 10 kilogram en wordt afgewerkt in materialen en kleuren die aansluiten op het interieur.



Porsche Design heeft uiteraard ook weer een bijpassende chronograaf ontwikkeld, exclusief voor eigenaren van de nieuwe 911 GT3 S/C. Het horloge heeft een COSC-gecertificeerd uurwerk met flyback-functie. De titanium kast sluit aan bij de lichtgewicht filosofie van de auto, terwijl de wijzerplaat en rotor duidelijk verwijzen naar het instrumentarium en de wielen van de 911 GT3 S/C. Ook de band is afgestemd op de individuele configuratie van de auto.





Prijs en levering Porsche 911 GT3 S/C

Meer informatie over de Nederlandse prijzen en marktintroductie wordt binnenkort bekendgemaakt.





