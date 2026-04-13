Porsche Club Francorchamps days, ook wel de Porsche dagen genoemd. waren afgelopen weekend op 11 en 12 april. Natuurlijk waren wij van vierenzestig er ook aanwezig. Helaas alleen op zaterdag want op zondag waren er ook nog andere verplichtingen.

Zaterdag dus vroeg uit de veren en richting Spa Francorchamps. Deze keer niet met mijn eigen 911, maar met een 108 van het merk dat er voor zorgde dat we nu in een 911 en niet in een 901 rijden. Maar deze leenauto heeft een acceleratie van nul naar honderd (en zeker in de heuvels richting Spa) van anderhalve dag. Maar daardoor een toch iets prettiger verbruik dan mijn 911. Na een wegomleiding en oponthoud op de A2 door een ongeluk, was ik toch nog relatief op tijd bij het Circuit Spa Francorchamps. Maar met mij nog honderden andere bezoekers. Dus was het achteraan sluiten en geduldig wachten tot ik bij Hotel la Source mijn bandje en parking kaart kon ophalen.

Bepak en bezakt met allerlei banners, flyers en stickers ging ik richting de boxen 41 42. Waar ik vandaag te "gast" was bij Creventic om samen het evenement van 4 en 5 September te promoten. De 992 Endurance Cup op 4 en 5 september en de Porsche Paddock Rendezvous op 5 september.

Op de Creventic stand stond een 992 Cup van het team Mülder. En deze trok natuurlijk de nodig aandacht bij groot en klein. Hele families gingen op de foto voor de 992 Cup. Verder konden mensen merchandise artikelen op de Creventic stand kopen. De stickers van de 992 Endurance Cup en van vierenzestig.nl waren natuurlijk aanwezig in verschillende vormen en waren natuurlijk gratis.

Nikita van Sechszylinder art kwam ons spontaan bezoeken en maakte ter plaatse een tekening. Wij zijn trots dat we kunnen mededelen dat hij ook op 5 september aanwezig zijn zal zijn op de Porsche Paddock Rendezvous met zijn kunstwerken. Je hebt dan de kans om door hem een gepersonaliseerd kunstwerk in opdracht te geven of ter plekke een tekening van jouw wagen te laten maken.

Maar natuurlijk heb ik ook een een ronde over de paddock gemaakt en hier wat indrukken die ik heb opgedaan.

Helaas toch een "klein" puntje van kritiek... Het circuit van Spa-Francorchamps ondergaat aanzienlijke vernieuwingen, waarbij de sloop en vervanging van de iconische Uniroyal toren eind oktober 2025 is gestart om plaats te maken voor een nieuw, moderner exemplaar, bekend als de Unoda Tower. Die het zicht op de iconische bochten Eau Rouge en Raidilon (de laatste met haar 17% stijging en hoogte verschil van 40,8 meter), voor een gedeelte wegneemt. Persoonlijk betreur ik dit echt. Maar zoals zo vaak verdwijnen historische zichtlijnen in naam van de modernisering. Het zal weer even wennen worden net zoals dat het bekende chalet bovenaan de heuvel heeft moeten wijken.

Maar ook Runoff Studio van Ruben Groeneveld was dit weekend aanwezig op de Porsche dagen. Hij stond in de tent met een fraaie collectie handgetekende Porsches. En ik ben blij te mogen aankondigen dat ook Ruben op 5 september weer aanwezig zal zijn op de Porsche Paddock Rendezvous. En nu ik toch bezig ben, ook Design911 heeft toegezegd dat ze ook weer aanwezig zullen zijn. Zeer waarschijnlijk met een groter team en stand.

Al met al een geweldig dag met fantastisch weer. Ook zondag was een topdag met een geweldig stemming. Weer een zeer succesvolle Porsche dagen op het geweldig mooie circuit Spa Francorchamps. Ik kan je alleen maar aanbevelen om de Porsche dagen van de Porsche Club Francorchamps eens te gaan bezoeken. Het programma is echt geweldig en je kan je echt wel twee dagen amuseren en vermaken met de duizenden andere Porsche enthousiasten.

Met dank aan: Porsche Club Francorchamps, Het race team Müller, En onze collega's van Creventic.