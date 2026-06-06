Tweede editie Cars and Coffee.

Fuelled by Coffee. Driven by Porsche.

Ressenerbroek 2, Heteren

Na een zeer succesvolle eerste editie nodigen wij u met trots uit voor de tweede editie van Porsche Centrum Gelderland Cars and Coffee.

Een ochtend waar passie voor Porsche samenkomt met de geur van versgezette koffie, prachtige auto’s en inspirerende ontmoetingen. Of u nu arriveert in een klassieke 911, een moderne Taycan of een ander bijzonder Porsche model, iedere liefhebber is van harte welkom. Ook zonder Porsche nodigen wij u graag uit om de unieke sfeer van dit evenement te ervaren.

Tijdens deze ontspannen Cars and Coffee ochtend kunt u exclusieve Porsche modellen bewonderen, ervaringen delen met mede-enthousiastelingen en genieten van uitstekende koffie, horeca en een gezellige ambiance. Daarnaast verwelkomen wij diverse standhouders en organiseren wij activiteiten voor jong en oud.

Een perfecte zondagochtend voor iedere Porsche liefhebber.

Wij kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen bij Porsche Centrum Gelderland.

Informatie

Wat is er allemaal te beleven:

Een parking vol Porsches

Informele sfeer met Porsche liefhebbers

Koffiebar

Meguiar’s detailing producten

Line-up van unieke Porsche Supercars

Porsche shop

Toegang tot de showroom van Porsche Classic Center Gelderland

Activiteiten voor kinderen van verschillende leeftijden

Beleef de sensatie van racen op Zandvoort in een realistische Porsche Cup Car-simulator

Een gepersonaliseerd kunstwerk van uw eigen Porsche voor het benzinestation, door Runoff Studio.

Bestel nu om uw ingelijste kunstwerk tijdens Cars & Coffee mee te nemen: Exclusief voor Cars & Coffee bij Porsche Centrum Gelderland: laat Team Runoff Studio een one-off tekening maken van uw eigen Porsche, voor het iconische benzinestation van PCG.Stuur Runoff Studio een foto van uw auto en zij maken er een uniek kunstwerk van. Een blijvende herinnering aan uw Porsche bij PCG, unieker dan een foto.

Zo werkt het:

Plaats uiterlijk 19 juni uw bestelling bij Runoff Studio en neem uw ingelijste kunstwerk mee tijdens Cars & Coffee: https://runoff.studio/nl/products/pcg-cars-coffee

Stuur een foto van uw auto door, Runoff Studio tekent hem voor het benzinestation

Op 28 juni neemt u het ingelijste resultaat mee tijdens Cars & Coffee

zondag, 28 juni van 10:00 tot 13:00

Aanmelden.



U kunt zich eenvoudig aanmelden via de Porsche24 app of via onderstaande button.



De toegang is gratis.

Locatie:

Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren, Nederland

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