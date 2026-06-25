Porsche Club Niederrhein meeting in Krefeld

Zoals vaker gebeurt kreeg ik 's avonds een berichtje "je komt morgen toch ook". Dit keer was het dan wel in het Duits. Wilfried Kaufmann, een Porsche liefhebber uit de Duitse Porsche scene die ik inmiddels al weer wat jaartjes ken en mee bevriend ben, stuurde een berichtje of ik ook kwam naar Krefeld waar de Porsche Club Niederrhein een treffen hield. Ik moest er toch wel bij zijn... Ik had het treffen wel genoteerd maar nog niet echt besloten of ik zou gaan. Dus was ik nu snel makkelijk "overtuigd" om te gaan.

Dus 's morgens vroeg toch spullen in de 911 en richting Krefeld. Al snel begon de temperatuur aardig op te lopen en het kwik bleef stijgen. Gelukkig was ik er relatief snel; het was maar een 70 kilometer rijden en de Autobahn was nog niet met zondagsrijders overspoeld. Al waren er wel aardig wat Nederlanders met hun "wohnwagen" onderweg, maar die bleven op de rechterrijstrook. De toegangsprijs was maar 5 euro en die kreeg men in de vorm van een consumptiebon terug. Natuurlijk stonden de eerste Porsche liefhebbers er al, en ja, zelfs al de eerste Nederlanders stonden er al geparkeerd.

Na even de organisatie begroet en hallo gezegd te hebben, het was maar een kort praatje, het aan het werk... ja, want er moest reclame gemaakt worden voor het evenement op Spa Francorchamps. Je weet wel de Porsche Paddock Rendezvous tijdens de 992 Endurance Cup op 5 september. En niet te vergeten misschien wel de grootste Porsche 996 meeting die we ook dit jaar weer organiseren.

Dit jaar is de mede organisator Werk96 uit Stuttgart. De 996 specialist uit Duitsland. Over deze samenwerking verheugen wij van vierenzestig ons echt. En samen gaan wij er een nog groter succes van maken dan verleden jaar. Dus zet 5 september in jullie agenda en boek alvast je ticket.

Dus aan het werk. Banner op de auto, flyer en sticker onder mijn ruitenwissers en met een grote stapel flyers en stickers alle auto's af. En geloof mij, het was warm heel warm. Maar het was ook erg leuk om te doen en de reacties waren super positief. Ook de organisatie en het bestuur van Porsche Club Niederrhein heeft al toegezegd dat ze ook naar Spa komen.

En zoals altijd vloog de tijd voorbij. Ik wil de organisatie van Porsche Club Niederrhein heel hartelijk bedanken voor de gastvrijheid en dit geweldig mooie en leuke evenement. Volgend jaar zijn wij er graag weer bij.