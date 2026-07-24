Teun Rijke, een 69-jarige Porsche 944 cup Rookie

Iedere Porsche 944 cup coureur heeft zijn eigen unieke verhaal hoe hij tot racen in de 944 cup gekomen is. Vaak heeft het met een verleden te maken en soms is het per ongeluk ontstaan. Binnen de 944 cup zijn wij als coureurs gelijkgestemd, maar dit betekent niet dat er geen grote verschillen zijn. Laten wij bijvoorbeeld leeftijd eens analyseren, de gemiddelde leeftijd is midden/eind 40, de jongste coureur is 18 en de oudste 69. Het toeval wil dat beide rookies zijn in het huidige seizoen, 2026. Een rookie van 18 is wellicht logisch, maar een rookie van 69 vraagt om uitleg.

Waar vele hun race carrière eindigen bij 65+ geldt dit niet voor Teun Rijke. Teun is een 69-jarige rookie in de Porsche 944 cup en start dus dit seizoen zijn race carrière. Omdat dit allesbehalve dan gebruikelijk is zoomen wij in op de coureur Teun Rijke. Wie? Wat? Waarom? Hoe?

Eerlijk gezegd brand ik van nieuwsgierigheid naar zijn verhaal, motivatie te ontdekken die heeft geleid tot 944 cup coureur. Waar menigeen met 69 jaar kiest voor tuinieren, de bingo en een rollator gebruikt, start deze held zijn race carrière. Teun is een voorbeeld, Teun is een held, Teun verdient het dat zijn unieke verhaal wordt verteld.

Als je de keuze maakt om je racelicentie te gaan behalen, heb je vaak een verleden waar uit blijkt dat je affiniteit hebt met wielen en benzine. De jeugdige Teun had een brommer. Tsja dat hadden vele jeugdige, maar dat wil niet zeggen dat je dan gaat racen. De nuancering is dat petrolhedonisme, alias het petrolhead syndroom, zich kenmerkt doordat men ook op latere leeftijd alles weet te herinneren over hún brommer. Een tweede kenmerk is dat dé brommer nooit een topsnelheid van 45 km per uur had. Tijdens de jeugd lijkt dit syndroom te ontstaan.

53 jaar later weet Teun waar hij zijn Sparta brommer kocht en dat hij deze voorzag van een chromen tank, rvs spatbord en opvoerset. Capriolen met zijn veel te hard rijdende brommer bracht hem in een “vriendelijk” contact met de politie. Brommer inleveren, ophalen zonder opvoerset en uiteraard niet veel later, alsof er niets gebeurt was, weer een opvoerset monteren, gefaciliteerd door pa. Ook zo’n kenmerk wellicht waardoor petrolhedonisme ontstaat? Het enthousiasme van je vader.

Het gaat te ver om nog meer in detail te treden, maar het mag duidelijk zijn, Teun weet na 53 jaar zich alles van zijn brommer tijdperk te herinneren. Zijn er coureurs die nooit een brommer hebben gehad? Zijn er coureurs die geen petrolhedonisme hebben? Misschien bij hoge uitzondering, maar ik durf de uitspraak aan dat wij, Teun, zijn gaan racen ingegeven door het verleden. Daar in onze jeugd is onbewust het syndroom ontstaan dat tot racen heeft geleid.

Wij zijn ziek, het syndroom is niet te genezen en dus ga je van het brommer tijdperk naar je auto tijdperk. Daar zien wij eigenlijk hetzelfde, wij noemen de auto’s die wij hebben gehad feilloos op, maar weten ook weer alle details.

Een jonge Teun reed Alfa, verschillende Alfa’s passeren de revue. Alfa’s werden voorzien van gele Koni’s, dikkere stabi’s en stuggere veren. “Het reed fantastisch!”, aldus Teun. De parallel met jongere jaren is snel gemaakt. Maar dan, dan word je ouder, je moet “verstandiger” worden en de ratio in het leven begint de overhand te krijgen. Er komen levensvragen en even is je ziekte controleerbaar, sterker nog je bent genezen. Later zal blijken dat het een relatief kortstondige periode is en wij heel goed in staat zijn om onszelf dit wijs te maken.

Teun rondt zijn HTS scheepsbouw af en hierna volgt hij technische bedrijfskunde, beide ingegeven door opa die scheepsbouwer was. Wie denkt dat zijn “verstandige” periode voorbij is heeft het mis, de studie organisatiepsychologie volgt. Deze laatste studie heeft later mede zijn loopbaan gevormd. Managementconsultant, interim management, op het snijvlak van techniek en organisatie, werd zijn specialisme.

Gelukkig, gelukkig is dé “verstandige” periode voorbij, wat gebeurt er? Teun mag als consultant een leaseauto uitkiezen. De werkgever in kwestie had duidelijk geen petrolhedonisme, want als werkgever geef je altijd, maar dan ook altijd richtlijnen mee waar een leaseauto aan moet voldoen. Doe je dit niet, dan kan de keuze weleens iets wat verrassend zijn 😊. Halleluja wij zijn niet te genezen, getuige zijn keuze. Petrolhedonisme in optimaforma en hij kiest een Subaru 555 impreza met WRX specificaties. Je weet wel de blauwe met gouden velgen, race stoelen, boxer motor en turbo.

Zijn eerstvolgende meeting op de zaak was iets wat beladen en de werkgever was met stomheid geslagen. “Hoe ga jij klanten meenemen in dat ding?”. “Is toch geen probleem”, antwoorde Teun, hij heeft vier deuren. Hierna zijn regels ontstaan voor leaseauto’s. De volgende leaseauto was dan ook een saaie bak en dus kwam er privé een Clio V6. Intrax onderstel Clio cup draagarmen verbeterde de wegligging, maar het stuurde nooit zoals de Subaru.

Na enkele jaren voor een werkgever gewerkt te hebben, begon hij voor zichzelf als consultant. Ook nu moest er weer een zakelijke auto komen. Het werd een BMW 330d touring. Wat doe je met zo’n standaard auto? Teun wist er wel raad mee, chip tuning, compleet M3 onderstel, massieve topmounts, andere dempers en nog veel meer aanpassingen werden in jaren uitgevoerd. Na 350.000 km en vele fijne kilometers, is er afscheid genomen van de touring.

Heden ten dage rijdt Teun in een hybride Golf GTE. Een verstandige keuze en dus lijkt er alsnog, 30 jaar later, sprake te zijn van genezing van het syndroom petrolhedonisme. In je jonge jaren heb je zo’n rationele periode en kennelijk ook na je pensioen gerechtigde leeftijd. Want……… “het bloed kruipt waar het niet gaan kan”, aldus Teun. Er moest toch weer iets sportiefs komen. Fanatiek op zoek naar een Alfa Giulia, maar na enkele auto’s gezien te hebben werd al snel duidelijk dat dit geen goede keuze was.

Een artikel over de Porsche 944/968 en de unieke rijeigenschappen zette hem aan het denken. Teun heeft wegligging van zijn auto’s altijd belangrijk gevonden getuige de modificaties.

Hij deed wat onderzoek en kwam al snel tot de conclusie dat de Porsche 968 CS dé sportieve auto moest worden. Zoeken, zoeken en in Noorwegen vond hij een maritiem blauw 968 CS met weinig km en volledige onderhoudshistorie. Voor de kenner, laat duidelijk zijn dat we het hier niet hebben over de CS comfort editie, oftewel met alle opties. Nee, we hebben het hier over de hardcore CS versie in het maritiem blauw!!!

Je bent 67 jaar en koopt een CS, dit is bijzonder, dan heb je het echt begrepen in het leven, fantastisch. Ter illustratie, mijn buurman van 67 kocht een Dacia Logan en een huis verder rijdt de gepensioneerde beste man in een Volvo. Conclusie, geef het maar op, geef de ontkenning geen ruimte, geef gewoon toe aan het syndroom. Lang leve petrolhedonisme.

Alsof dit niet al prachtig genoeg is, blijkt de 968 CS ook nog eens de springplank te zijn geweest naar het racen. Een circuit dag volgde en dit smaakte naar meer. Logischerwijs kom je dan bij RFF motorsport terecht, als dé 944/968 preparateur. Er volgde een kennismaking, er volgde wederom een circuit dag en de keuze om een racelicentie te behalen in de Porsche 944 werd gemaakt.

Als 944 cup waren wij met meerdere coureurs aanwezig tijdens de licentiedagen op circuit Assen. Teun deed het goed, heel goed en haalde met vlag en wimpel zijn EU licentie. Het is niet gek als je eerst je nationale licentie behaald en later je EU licentie. Het is kenmerkend voor Teun, hij gaat er vol voor, hij neemt het zeer serieus en legt de lat voor zichzelf erg hoog. Maar dan, dan wil je eigenlijk doorpakken en ook echt gaan racen. Eerder hebben we geconstateerd dat ons syndroom gepaard gaat met een aantal kenmerken, er volgt er nog één, te weten het huisfront. Stimuleert het thuisfront ons of gedogen ze het? Eeeeuh tsja “als jij er gelukkig van word”…….. herkenbaar? Je vraagt thuis of ze eens komen kijken, want uit zichzelf bieden ze het niet aan. Eeeeeuh “als jij het leuk vindt als wij komen kijken dan komen wij”…… herkenbaar? Vervolgens komen ze 1x en is het duidelijk dat je het niet nogmaals moet vragen. Ook bij Teun is er een gedoogbeleid overeengekomen 😊.

Hij heeft bij RFF Motorsport vervolgens zijn eigen 944 cup laten bouwen. Geen halve maatregelen, compleet opbouwen binnen de technische reglementen zoals hij dit wilde. Een Garmin boordcomputer mocht natuurlijk niet ontbreken. Zijn werkverleden verraad veel, Teun is analytisch en dus analyseert hij zijn ronden met de Garmin boordcomputer tot in detail. Ook hier geen halve maatregelen, hij gaat er vol voor en vergelijkt zijn eigen sectortijden met die van de beste in een race. Continue is hij bezig om te verbeteren, om een betere coureur te worden. Het is ook logisch gedrag, tenslotte ben je als consultant continue bezig geweest met verbeteren. Binnen de 944 club respecteren wij elkaar en Teun ervaart de club als een warm bad waar coureurs elkaar helpen. Onze hulp is divers, maar aanmoedigen om plezier te hebben en het soms iets minder serieus te nemen is weleens gehoord.

Wij weten nu hoe Teun op 69- jarige leeftijd rookie coureur in de 944 cup is geworden. Er zijn dit jaar veel 944 cup rookies en iedere coureur heeft zijn eigen verhaal. Teun is een unieke persoonlijkheid in het paddock, hij valt op. Dit opvallen komt door zijn overkomen, hij is sociaal, vitaal en alert. Tijdens race evenementen spreek je elkaar, maar dat gaat veelal over zaken op het circuit, je leert elkaar niet écht kennen. Toen bleek dat Teun veel vrijwilligerswerk deed vielen puzzel stukjes in elkaar. Citaat; “ik rij met een cliënt van een gehandicapteninstelling regelmatig een uurtje in de rondte. Zij zegt niets, maar kijkt wel uit naar de rit”. Of “Ik doe nog een beetje vrijwilligerswerk voor het Reddingmuseum in Den Helder. Met name varen met nabestaande voor as uitstrooiing na een crematie”.

69 jaar en vitaliteit is niet vanzelfsprekend. Zijn zeil verleden op hoog wedstijdniveau en amateur wielrennen hebben hier aan bijgedragen. De Alpen, Vogezen, Ardennen en diverse toerversies zijn meerder malen gefietst in competitieve tijden. Tegenwoordig bepaald de hond het dagritme in de prachtige omgeving van het Drentsche Aa nationaal park.

Direct is duidelijk waarom Teun een welkome aanvulling is voor de 944 cup. Hij heeft het juiste syndroom en is bovenal een sympathiek mens. Welkom in dé mooiste cup van Nederland, dé 944 cup.

Tekst: Jeffrey Pouw, Foto’s: Leon Weggelaar