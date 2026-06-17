VIP Experience tijdens de Michelin 12H Nürburgring op 3 en 4 Juli 2026

Michelin 12H Nürburgring – 3 en 4 Juli 2026



Ervaar de professionele motorsportwereld van dichtbij en achter de schermen tijdens de Michelin 12H Nürburgring met een VIP Experience ticket inclusief zelf rijden op het circuit in je eigen sportauto.

Elk merk sportwagen is welkom. Dus niet alleen Porsches.

Wie wat waar .... Deze VIP Experience wordt georganiseerd door onze partner Creventic. Wat wordt er aangeboden...

•⁠ ⁠45 min vrij rijden met je eigen sportwagen op het GP Circuit van de Nürburgring

•⁠ ⁠Toegang tot de startgrid van de Michelin 12H Nürburgring

•⁠ ⁠Een achter de schermen tour georganiseerd vanuit Creventic

•⁠ ⁠Kijk de races vanuit de Creventic Endurance Lounge

•⁠ ⁠Lunch en Diner op circuit

•⁠ ⁠Inclusief goodie bag

En dat voor maar €470,- per team van 2 personen 1 auto.

Programma

Vrijdag 3 Juli



15:00 – 17:00 — Aankomst op het circuit, begeleidend parkeren door Creventic team

15:25 - 16:24 — Kwalificatiesessie 1, 2 en 3 – TCE, GT4, GTX en 992

16:35 - 17:30 — Kwalificatiesessie 1, 2 en 3 – GT3

17:45 - 18:00 — Briefing voor de 45min driving session

18:15 - 19:00 — 45 min driving session op het circuit

19:15 - 20:30 — Diner in de Creventic Endurance Lounge

Zaterdag 4 Juli



08:00 - 20:00 — Circuit geopend voor bezoekers

09:00 - 20:00 — Creventic Endurance Lounge geopend

09:00 - 09:50 — Radical Cup Europe – Race 1

10:15 - 11:10 — Prototype Cup Europe – Race 1

11:20 - 11:50 — Startgrid – Michelin 12H Nürburgring

12:00 - 18:00 — Race Part 1 – Michelin 12H Nürburgring

12:00 - 14:00 — Lunch in de Creventic Endurance Lounge

15:00 - 15:30 — Begeleidend tour vanuit Creventic

18:00 - 20:00 — Diner in de Creventic Endurance Lounge

Tickets

Tickets voor deze twee dagen vol met geweldige ervaringen zijn te bestellen via deze link

Graag meer info over de Michelin 12H Nürburgring click dan hier

*Hotelovernachting, benzinekosten en eventueel rijden op het Nordschleife circuit zijn op eigen rekening.