VIP Experience tijdens de Michelin 12H Nürburgring op 3 en 4 Juli 2026
Michelin 12H Nürburgring – 3 en 4 Juli 2026
Ervaar de professionele motorsportwereld van dichtbij en achter de schermen tijdens de Michelin 12H Nürburgring met een VIP Experience ticket inclusief zelf rijden op het circuit in je eigen sportauto.
Elk merk sportwagen is welkom. Dus niet alleen Porsches.
Wie wat waar .... Deze VIP Experience wordt georganiseerd door onze partner Creventic. Wat wordt er aangeboden...
• 45 min vrij rijden met je eigen sportwagen op het GP Circuit van de Nürburgring
• Toegang tot de startgrid van de Michelin 12H Nürburgring
• Een achter de schermen tour georganiseerd vanuit Creventic
• Kijk de races vanuit de Creventic Endurance Lounge
• Lunch en Diner op circuit
• Inclusief goodie bag
En dat voor maar €470,- per team van 2 personen 1 auto.
Programma
Vrijdag 3 Juli
15:00 – 17:00 — Aankomst op het circuit, begeleidend parkeren door Creventic team
15:25 - 16:24 — Kwalificatiesessie 1, 2 en 3 – TCE, GT4, GTX en 992
16:35 - 17:30 — Kwalificatiesessie 1, 2 en 3 – GT3
17:45 - 18:00 — Briefing voor de 45min driving session
18:15 - 19:00 — 45 min driving session op het circuit
19:15 - 20:30 — Diner in de Creventic Endurance Lounge
Zaterdag 4 Juli
08:00 - 20:00 — Circuit geopend voor bezoekers
09:00 - 20:00 — Creventic Endurance Lounge geopend
09:00 - 09:50 — Radical Cup Europe – Race 1
10:15 - 11:10 — Prototype Cup Europe – Race 1
11:20 - 11:50 — Startgrid – Michelin 12H Nürburgring
12:00 - 18:00 — Race Part 1 – Michelin 12H Nürburgring
12:00 - 14:00 — Lunch in de Creventic Endurance Lounge
15:00 - 15:30 — Begeleidend tour vanuit Creventic
18:00 - 20:00 — Diner in de Creventic Endurance Lounge
Tickets
Tickets voor deze twee dagen vol met geweldige ervaringen zijn te bestellen via deze link
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*Hotelovernachting, benzinekosten en eventueel rijden op het Nordschleife circuit zijn op eigen rekening.