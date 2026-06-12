24 Uur van Le Mans, helaas met slechts twee 911‘s (deel 2)

Dit aankomend weekend vindt de 94e editie van de 24 Uur van Le Mans plaats. Zoals bekend is Porsche er na het stopzetten van de fabrieksdeelname met de 963 in de hoogste prototype-klasse van het FIA WEC helaas niet meer bij. Zo blijft de inbreng van het succesvolste merk in de rijke historie van de Franse klassieker beperkt tot de beide 911 GT3 R’s van Manthey in de LMGT3-klasse. Niettemin is Vierenzestig er ook in Le Mans weer bij en kan dankzij Porsche AG ook weer over het prachtige fotowerk van fabrieksfotograaf Jürgen Tap beschikken, dat we uiteraard graag delen. Dit artikel wordt dan ook regelmatig aangevuld met nieuw beeldmateriaal. Hier deel 2.

Photo's: Porsche AG - Jürgen Tap (follow on instagram @jtap)