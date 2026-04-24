1.Mai Porsche Freunde Dinslaken 2026

Dinslaken. Dan denken velen meteen aan 1.mai. Porsche Freunde Treffen. En dat doen wij ook. Vrijdag over een week is het weer zover en ik denk dat de reis naar Dinslaken in Duitsland meer dan de moeite waard is. Zoals elk jaar wordt het (nog steeds) op de paardenrenbaan gehouden. Er is elk jaar veel om te doen of het wel of niet op de Trabrennbahn mag worden gehouden. De gemeente wil al jaren het terrein verkopen aan ontwikkelaars om er huizen te bouwen. Maar de verkoop verloopt moeizaam. Wat er voor heeft gezorgd dat we weer op de bekende locatie mogen genieten van een geweldig evenement

Dus ook dit jaar toch weer op de vertrouwde plek, de Trabrennbahn Dinslaken. Ik kan alvast een tipje van de sluimer oplichten wie er onder andere komen... Natuurlijk is Porsche Zentrum Dinslaken er met een stand. Maar ook onze Partner Design911 is er met een stand en verdeelt ook dit jaar weer leuke goodiebags waarin je ook van vierenzestig.nl diverse stickers en flyers gaat vinden, maar ook van de 992 Endurance Cup en de Porsche Paddock Rendezvous op 5 september.

En ook dit jaar is een van de hoogtepunten op Dinslaken weer een verzameling van 911 Speedsters. De drijvende kracht hierachter is Jacob Achenbach. Een jongeman die samen met zijn vader Sebastian "991 Speedster Registry" heeft opgericht en het Registry inmiddels samen tot een groot succes en hoogte hebben weten te brengen. Porsche Centrum Gelderland ondersteund ze. Dit jaar hebben zich naar verluid al 60 Speedster ingeschreven vanuit heel de wereld mag je wel zeggen, er komt er zelfs een uit Saudi-Arabië.

Nieuw dit jaar is dr.Jekill and mr.Hyde. We vermeldden ze al in eerdere artikelen. Heb je een luchtgekoelde Porsche? Dan zou ik ze zeker bezoeken als je opzoek bent naar een maatwerk uitlaat die echt bij je Porsche past en er geen afbreuk aan doet door alleen maar veel herrie te produceren.

Ook de Porsche Club Frankrijk heeft zich aangemeld. Hieruit blijkt wel dat dit inmiddels een bekend internationaal evenement is geworden.

Dus kom je ook? Wees dan op tijd en breng een beetje geduld mee want, de toegang weg naar het terrein is niet ideaal. Kom je met een Porsche dan kan je op de Trabrennbahn parkeren. Maar dan moet je daarvoor wel een toegangsticket kopen.