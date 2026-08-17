Porsche-rijder Pascal Wehrlein wereldkampioen Formule E, Porsche wint merkentitel

Wereldkampioen! Tijdens een zinderende slotrace in Londen behaalde Porsche-fabriekscoureur Pascal Wehrlein op zondagmiddag voor de tweede maal in zijn carrière de wereldtitel bij de rijders in de Formule E. Eerder al had Porsche de wereldtitel voor fabrikanten veiliggesteld. De Formule E-successen zijn dit jaar de enige grote wapenfeiten voor het Porsche-fabrieksteam in de autosport nadat het merk de deelname aan het FIA WEC staakte en de titels in het Noord-Amerikaanse IMSA-sportwagenkampioenschap vrijwel zeker buiten bereik zijn. Overigens: komend seizoen komt de Formule E naar ons land!

Je kunt van alles en nog wat van de Formule E vinden. Alle lollige opmerkingen over elektrisch rijden op de kermis en andere invalshoeken hebben we inmiddels wel een keer gehoord. Ja, en ze maken geen motorgeluid. Maar feit is wel dat ook dit autosport is: er wordt gereden op snelheid en strategie, technische ontwikkeling speelt er een rol en met Citroën, Cupra, DS, Jaguar, Mahindra, Nissan, Porsche en Yamaha zijn er toch heel wat merken uit de automotive sector in de klasse actief. En feit is ook dat de races doorgaans behoorlijk turbulent zijn. Saai is het in de Formule E vrijwel nooit.

Porsche is sinds het seizoen 2019-2020 (“season six”, in Formule E-terminologie) met een eigen fabrieksteam actief in de serie. Het team wordt gerund vanuit de thuisbasis van Porsche Motorsport in Weissach en kende een wat haperende start, maar in het seizoen 2021-2022 zorgde Pascal Wehrlein in Mexico voor de lang verwachte eerste overwinning. Het seizoen erna werd er vaker gewonnen en waren er ook successen voor het team Andretti, dat met Porsche-klantenmotoren reed. De Britse Andretti-coureur Jake Dennis won de rijderstitel. In 2023-2024 werd Porsche-fabriekscoureur Pascal Wehrlein wereldkampioen bij de rijders. Het seizoen 2024-2025 resulteerde in het team- en merkenkampioenschap voor Porsche, terwijl het merk dit jaar dus de rijdertitel met Wehrlein en opnieuw de merkentitel binnenhaalde.

Het seizoen 2025-2026 werd afgesloten met twee races op het 2,07 kilometer korte ExCeL-circuit in Londen, dat deels door de ExCeL-beurshallen en deels door de open lucht voerde. Voorafgaand aan de finale had Andretti-rijder Jake Dennis, die ook met een Porsche-aandrijflijn in zijn auto reed, met 146 punten de leiding in de tussenstand van het kampioenschap in handen, twee punten voor de Nieuw-Zeelandse Jaguar-coureur Mitch Evans, terwijl de Duitse Porsche-rijder Pascal Wehrlein met vijf punten achterstand op Dennis aan de finale begon.

Voor het afsluitende raceweekend van het seizoen, tevens het afscheid van de huidige Gen3-auto’s in de Formule E, waren de beide Porsche-fabrieksauto’s voorzien van een speciaal kleurenschema, geïnspireerd op de legendarische Rothmans-fabrieksauto’s uit de jaren tachtig, de 956 en 962 waarmee Porsche lange-afstandssucessen vierde en de 959 waarmee Porsche de rally Paris-Dakar won. De speciale kleurstelling past ook bij het 75-jarig jubileum van de fabriekssportacitviteten van Porsche, wat dit jaar wordt gevierd onder het motto ‘Raceborn’.

Pascal Wehrlein startte goed door als snelste in de kwalificatie de pole-position voor de raceop zaterdag voor zich op te eisen. Zijn Zwitserse teamgenoot Nico Müller maakte er op de tweede startplaats zelfs een volledige eerste startrij voor Porsche van. Dat bood interessante mogelijkheden op het gebied van de strategie: Wehrlein pakte na een goede start direct de leiding, terwijl Müller op de tweede plaats het tempo juist zoveel mogelijk vertraagde om de concurrentie achter zich te houden, zodat Wehrlein als leider kon uitlopen. Dat Müller met die tactiek geen vrienden maakte en de andere rijders, met name Jaguar-coureur Mitch Evans, via de boordradio hun ongenoegen kenbaar maakte, lag voor de hand, maar zo werkt de professionele autosport soms nu eenmaal. Wehrlein reed een mooi gecontroleerde race, waarin ook twee neutralisaties vanwege gestrande auto’s hem niet van de wijs brachten. Zo reed hij keurig de overwinning naar huis, waarmee hij tevens de leiding in de tussenstand van het kampioenschap veroverde. Jake Dennis sloot een mooie inhaalrace als tweede af en had voorafgaand aan de slotrace vijf punten achterstand op Wehrlein. Evans werd slechts zevende en had realistisch gesproken nauwelijks titelkansen meer.

Dat was dus de uitgangspositie voor de slotrace op zondag, die de beslissing moest brengen in de strijd om het kampioenschap. Wehrlein en Müller startten vanaf de tweede rij, met de Duitser op de derde startplaats. Opnieuw stond Evans direct achter Müller, dus het was wel duidelijk hoe de race qua tactiek bij Porsche zou verlopen. Aanvankelijk pakte het inderdaad precies zo uit als iedereen verwacht had. Müller hield Evans zo lang mogelijk op, Wehrleinkon vrij rijden en sloot als derde aan achter de beide Mahindra-couruers Nyck de Vries en Edo Mortara, die vanaf de eerste rij gestart waren. Jake Dennis startte slechts als 16e en speelde in de eerste racehelft geen enkele rol in de strijd om de ereplaatsen.

Dat veranderde gaandeweg de wedstrijd, toen Wehrlein voorin het veld het meer en meer aan de stok kreeg met de Portugees António Félix da Costa. Die was vorig jaar nog Wehrleinsteamgenoot bij Porsche, maar dat de twee bepaald geen vrienden waren en zijn, is een publiek geheim. Félix da Costa, die sinds dit seizoen voor Jaguar rijdt, maakte het Wehrlein zo lastig mogelijk, niet alleen op historische gronden, maar ook omdat Jaguar nog tegen Porsche streed om de titel in het teamklassement. Doordat Félix da Costa hem rondenlang ophield, verloor Wehrlein terrein en kwam hij ook meer en meer onder druk van de concurrentie, inclusief Andretti-rijder Dennis, die in de beginfase zijn kruit droog gehouden had, maar in de tweede racehelft strategisch sterk naar voren reed. In de slotfase ging het mis: Wehrlein raakte in het verkeer de auto van de Zweed Joel Eriksson, die daarop in de rondte ging. Zowel Wehrlein als Dennis vonden daardoor de baan voor zich geblokkeerd en vielen ver terug. Dennis liep flinke schade op en reed de pits in, waarop de race voor hem ten einde was en zijn titelkansen weg waren. Nu was opeens Evans nog in beeld voor de rijderstitel, maar daarvoor had hij moeten winnen en dat lukte niet: hij kwam als vierde over de eindstreep.

Wehrlein eindigde als 14e en scoorde daarmee weliswaar geen punten, maar zijn voorsprong op Evans was toch nog groot genoeg om de rijderstitel binnen te halen. “Natuurlijk ben ik blij met dit succes, we hebben er het hele jaar hard voor gewerkt”, zei Wehrlein. Hij fulmineerde echter over de tactiek van Félix da Costa: “Het onsportiefste dat ik ooit heb meegemaakt! Maar ik vergeet niks, dit onthoud ik voor de toekomst!” Met de vierde plaats voor Evans stelde Jaguar ten koste van Porsche de teamtitel veilig.

Thomas Laudenbach, hoofd Porsche Motorsport

Porsche kan met de rijderstitel van Wehrlein en de titel bij de fabrikanten dankzij de gecombineerde successen van fabrieksrijders Wehrlein en Müller en de resultaten van de klantenteams Andretti met Jake Dennis en Felipe Drugovich en Cupra Kiro met Pepe Martíen Dan Ticktum terugzien op een geslaagde Formule E-campagne. “Een geweldige tweede wereldtitel voor Pascal”, zei Florian Modlinger, directeur Formule E-fabriekssport bij Porsche Motorsport. “Het was een harde strijd en er waren tijdens de race een aantal lastige ronden, maar al met al is het een grote prestatie en opnieuw een titel voor de Porsche 99X Electric.” Thomas Laudenbach, hoofd Porsche Motorsport, verklaarde: “We sluiten het seizoen af met twee FIA-wereldkampioenschappen, een grote prestatie. Hiermee blijft Porsche aan de top van de elektrische autosport. Ondanks dat we naast de teamtitel hebben gegrepen is dit voor ons een groot succes en de Porsche 99X Electric sluit het Gen3-tijdperk af als de succesvolste auto in de Formule E. Daarop kunnen we allemaal trots zijn.”

Florian Modlinger, directeur Formule E-fabriekssport bij Porsche Motorsport

In het nieuwe seizoen, dat officieel op 18 en 19 december van start gaat met twee races in Jeddah in Saoedi-Arabië (hoewel dat gezien de situatie in het Midden-Oosten uitermate onzeker is) , maakt de volgende generatie Formule E-auto’s zijn opwachting. De Gen4-auto’s zijn met een vermogen dat in kwalificatie en ‘attack mode’ kan oplopen tot 600 kW (circa 800 pk) de krachtigste Formule E-auto’s tot dusver. De auto’s hebben bovendien permanente vierwielaandrijving en bereiken topsnelheden van meer dan 335 km/u. De acceleratie van 0-100 vindt plaats in 1,8 seconde. Voor het eerst komt de Formule E ook naar ons land: op 18 en 19 juni staat op Zandvoort een evenement met twee wedstrijden op het programma.