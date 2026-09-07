Vier Nederlanders in top tien Porsche Mobil 1 Supercup 2026

Het werd helaas niet de mooie seizoensafsluiting waarop velen hadden gehoopt, want het bleef voor de Porsche Mobil 1 Supercup op het circuit van Monza bij een enkele raceronde. Reparatie van de vangrails nam te veel tijd in beslag om de race andermaal te kunnen starten. Zo werd na één ronde het klassement opgemaakt, met de Italiaan Andrea Bristot (Dinamic Motorsport) als winnaar en de beide Nederlanders Robert de Haan (BWT Lechner Racing) en de sinds Zandvoort voortijdig als kampioen vaststaande Flynt Schuring (Schumacher CLRT) respectievelijk als tweede en derde. In totaal eindigden er vier Nederlanders in de top tien van het rijderskampioenschap.

De strijd om de rijderstitel was dus al beslist, maar het ging in Monza nog om de tweede plaats in het eindklassement, terwijl ook de rookie- en teamtitel nog op het spel stonden. Na het voortijdig binnenhalen van de rijderstitel, twee weken geleden voor eigen publiek op Zandvoort, mocht Flynt Schuring op Monza starten met een speciale goudkleurige uitmonstering van zijn wedstrijdauto. Wellicht mede daardoor aangespoord begon de Nederlandse Porsche Junior-rijder het weekend goed met de vierde tijd in de vrije training op vrijdag, waarmee hij in die sessie de best geklasseerde Nederlander was. Ook Robert de Haan, Wouter Boerekamps (Team GP Elite) en Dirk Schouten (Looping by CarTech) reden bij zomerse omstandigheden en een temperatuur van rond de 35 graden op vrijdagavond in de top tien. Alleen Jaap van Lagen (Martinet by Alméras) miste als 21e wat snelheid.

In de kwalificatie op zaterdagochtend liet de Italiaanse rookie Andrea Bristot (Dinamic Motorsport) in 1:46,253 minuten de snelste tijd aantekenen. Flynt Schuring miste op 0,088 seconde de pole-position, maar was niettemin tevreden met zijn plek op de eerste startrij. Robert de Haan kwalificeerde zich als vierde, Wouter Boerekamps reed de negende tijd en Dirk Schouten mocht als elfde starten. Jaap van Lagen beëindigde de kwalificatie als 15e in het veld waarin de snelste 18 rijders binnen een seconde reden.

Bij de start van de race nam Bristot vanaf de pole-position de leiding, terwijl De Haan nog in de openingsronde Schuring wist te passeren in de strijd om de tweede plaats. Verderop in het veld waren er meerdere aanrijdingen, waarna enkele gestrande auto’s de baan blokkeerden. Dat noopte de wedstrijdleider ertoe, de race te onderbreken. Omdat ook vangrails beschadigd waren geraakt en reparatie langer in beslag nam dan aanvankelijk verwacht, kon de race binnen het voor de Porsche Mobil 1 Supercup beschikbare tijdsvenster niet meer worden hervat. Zo gold de stand na de eerste ronde dus tevens als uitslag. Bristot behaalde zijn eerste Supercup-zege, voor De Haan en Schuring. Boerekamps werd als zevende geklasseerd, Schouten werd tiende. Voor Van Lagen verliep de slotrace van het seizoen minder fortuinlijk, want hij werd geraakt door een concurrent en kwam niet over de eindstreep. De teamtitel was voor het Franse Schumacher CLRT dankzij de resultaten van coureurs Flynt Schuring en de Luxemburger Chester Kieffer, die de titel voor de beste nieuwkomer won.

Flynt Schuring stond al vast als algemeen rijderskampioen en kijkt tevreden terug op het seizoen, waarin hij drie keer als winnaar op de hoogste trede van het podium stond, het grootste aantal zeges van alle rijders. “Mega”, lachte hij. “Zandvoort was natuurlijk fantastisch: voor eigen publiek met een overwinning de titel binnenhalen was het absolute hoogtepunt. Dat maakte de race daarvoor in Boedepest waar ik na een aanrijding uitviel, weer helemaal goed.” Na zijn tweede plaats van Monza sloot Robert de Haan het jaar ook af als tweede in de eindstand. “Het seizoen was iets minder goed dan de afgelopen twee jaar die ik met Lechner had”, aldus de rijder uit Eerbeek. “Het heeft ons niet altijd meegezeten en al met al was het best lastig. De overwinning op de Red Bull Ring was wel een hoogtepunt.” Zowel Schuring als De Haan verwachten komend seizoen niet meer aan de start te staan in de Supercup, ze willen hun opgedane ervaring gebruiken om op te stappen naar het volgende niveau in de GT-racerij.

Jaap van Lagen bezet de zevende plaats in het rijderskampioenschap. De routinier uit Ede verklaarde: “Ik heb een fijn seizoen gehad. Zeker de twee tweede plaatsen op Zandvoort zijn successen waar ik met veel plezier op terugkijk. Het is goed om weer terug te zijn bij Martinet by Alméras, waar ik me goed thuisvoel. Daar blijf ik ook volgend jaar, ik heb een contract voor twee jaar, dus als de sponsors meegaan, wat er gelukkig heel goed uitziet, dan ben ik er ook volgend jaar weer bij.” Wouter Boerekamps eindigde als achtste in de puntenstand. Hij zei: “Een uitdagend seizoen, maar ik denk dat ik wel de meeste progressie van iedereen gemaakt heb, wat ook geldt voor ons team. Zeker met de tweede helft van het seizoen ben ik best tevreden. Volgend jaar wil ik weer aan de start staan met het doel om samen met Team GP Elite voor een kampioenschap te gaan!”

Dirk Schouten reed in zijn eerste volledige Supercup-seizoen in zeven van de acht races in de top tien, werd twaalfde in de eindstand en was daarmee zeker tevreden. “Ik heb er volop van genoten en ook erg veel geleerd. Met het budget wat ik had heb ik het beste eruit gehaald. Ik wil graag volgend jaar weer Supercup doen, al wil ik natuurlijk ook wel verder groeien richting GT3. Deze winter ga ik weer hard aan het werk om het allemaal rond te krijgen.”