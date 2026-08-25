Nederlandse successen bij afscheid Porsche Mobil 1 Supercup van Zandvoort

Wat in de Formule 1 niet lukte, gebeurde in de Porsche Mobil 1 Supercup wel: Nederlands succes voor eigen publiek op Circuit Zandvoort. In beide races gingen vijf van de zes podiumplaatsen naar Nederlandse rijders, terwijl Flynt Schuring met zijn zege op zondag als vierde Nederlandse Supercup-racewinnaar op Zandvoort de boeken in ging. Bovendien stelde hij met nog één race te gaan voortijdig de rijderstitel veilig. Het Supercup-afscheid van Zandvoort werd voor in totaal 325.000 bezoekers een groot succes.

Met een veld van niet minder dan 32 auto’s maakte de Porsche Mobil 1 Supercup voor de zesde en tevens laatste keer zijn opwachting op Zandvoort. In 2021 beleefde de hoogst aangeschreven internationale merkencompetitie van Porsche met de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort zijn première op het Nederlandse duinencircuit en met de voorlopig laatste Grand Prix op Nederlands grondgebied was het ook voor de Porsche Mobil 1 Supercup het afgelopen weekend ‘The Final Lap’.

“Met het einde van de Grand Prix van Nederland neemt helaas ook de Porsche Mobil 1 Supercup afscheid van Zandvoort”, zei Oliver Schwab, projectleider Porsche Mobil 1 Supercup bij Porsche. “Sinds 2021 hebben we hier niet alleen steeds spannende races beleefd. De unieke sfeer met de altijd vol bezette tribunes hebben de weekends in Zandvoort ieder jaar tot een van de hoogtepunten van ons seizoen gemaakt. Traditioneel zijn Nederlandse rijders in de Supercup zeer talrijk vertegenwoordigd en ze hebben bij acht races op Zandvoort vier overwinningen gevierd. Jammer dat ze nu hun thuisrace kwijtraken.”

Nederlands elftal

Voor het afscheid van Zandvoort grepen vele Nederlandse rijders de kans aan om nog een keer voor eigen publiek in actie te komen en zo waren naast de vijf reguliere Supercup-deelnemers Wouter Boerekamps (Team GP Elite), Robert de Haan (BWT Lechner Racing), Jaap van Lagen (Martinet by Alméras), Dirk Schouten (Looping by CarTech) en Flynt Schuring (Schumacher CLRT) ook nog eens zes gastrijders actief. De deelname van Dino van der Geest en Nick Ho (beide GP Elite), Paul de Prenter (Looping by CarTech), Senna van Soelen (Target SRL) en Niels Troost (Dinamic Motorsport) was al eerder bekend. Michael Verhagen maakte met een last-minute-deal bij het Duitse Proton Competition het Nederlands elftal compleet.

Met Flynt Schuring als snelste en Robert de Haan net daarachter bepaalden twee Nederlandse rijders al het tempo in de vrije training op vrijdagavond. Wouter Boerekamps, wiens auto voor de gelegenheid in een fraai Delftsblauw kleurenschema was uitgevoerd, liet de zesde tijd noteren. Ook Jaap van Lagen eindigde als negende in de top tien. Senna van Soelen was snelste gastrijder met de 13e tijd. De klasseringen van de overige Nederlanders: Dirk Schouten 16e, Nick Ho 19e, Niels Troost 25e, Paul de Prenter 26e, Dino van der Geest 28e en Michael Verhagen 31e.

Nederlanders bepalen tempo in kwalificatie

Op zaterdagochtend werd de kwalificatie verreden, die voor beide races de startopstelling bepaalde: de snelste tijd per rijder voor de eerste race, de op één na snelste tijd voor de tweede race. Flynt Schuring eindigde met 1:35,585 minuten bovenaan, terwijl Wouter Boerekamps als tweede zijn beste kwalificatieresultaat van het seizoen liet noteren. Ook Jaap van Lagen kwalificeerde sterk als vierde, Dirk Schouten reed de zevende tijd. Robert de Haan kwam door een technisch defect niet verder dan de elfde plaats. Verder in het veld: Van Soelen 16, Ho 18, De Prenter 23, Troost 24, Van der Geest 26 en Verhagen 29. In het klassement van de op één na snelste tijden luidde de volgorde: Van Lagen eerste, Schuring tweede, De Haan negende, Boerekamps tiende, Van Soelen 14e, Ho 18e, Schouten 20e, Troost 23e, De Prenter 24e, Van der Geest 27e en Verhagen 29e.

Op zaterdag vormde de eerste race van de Porsche Mobil 1 Supercup om 18.00 uur het sluitstuk van het dagprogramma, dat zeker het wachten waard was. In de beginfase vochten Boerekamps en Van Lagen een fel duel om de leiding uit, maar de Franse rookie Paul Cauhaupé (Martinet by Alméras) profiteerde daarvan en nam in de derde ronde de leiding. Boerekamps, die eerder het veld had aangevoerd, moest de pits in nadat het loopvlak van een band was losgeraakt. Verderop in het veld raakte de Roemeen Ugran (Ombra Racing) de controle over zijn Porsche kwijt en belandde in de afgrenzing, die daarbij beschadigd raakte. Dat leidde tot een onderbreking van de wedstrijd met de rode vlag. De rijder stapte ongedeerd uit. De race werd achter de safety-car hervat. Nadat de wedstrijd weer was vrijgegeven, reed Cauhaupé gecontroleerd naar zijn eerste overwinning. Jaap van Lagen completeerde het succes van het Franse team met de tweede plaats, Flynt Schuring eindigde als derde. De Haan werd als vijfde geklasseerd, Schouten als zevende. De beide gastrijders Van Soelen en Ho eindigden op de plaatsen 13 en 14, terwijl Boerekamps na een bandenwissel nog als 16e over de eindstreep kwam. De Prenter werd 20e, Troost 22e, Van der Geest 23e en Verhagen 26e.

Schuring met winst naar titel

In de race op zondag nam Van Lagen met een goede start vanaf de pole-position de leiding, gevolgd door Schuring. In de mêlée na de start werd Keagan Masters (Proton Competition) bij het uitkomen van de Tarzanbocht in de rondte getikt en belandde in de grindbak. Dat leidde tot een interventie van de safety-car. Kort nadat de race weer was vrijgegeven, moest Van Lagen in de Hugenholtzbocht uitwijken voor een documentenmap die op de baan lag. Daardoor zag Schuring zijn kans schoon en nam de leiding. Vervolgens reed hij met ogenschijnlijk gemak weg bij de rest van het veld en behaalde zo zijn derde overwinning van het seizoen. Van Lagen eindigde andermaal als tweede, De Haan werd na een sterke inhaalrace als derde geklasseerd, waarmee er voor de derde keer in de historie van de Supercup op Zandvoort een volledig Nederlandse top drie was. In totaal behaalden Nederlandse rijders 16 van de 24 mogelijke podiumplaatsen uit de acht Supercup-races op Zandvoort sinds 2021, een indrukwekkende score van 66,67 procent.

Senna van Soelen maakte indruk door pas zijn tweede race met een Porsche op Zandvoort ooit als vijfde af te sluiten, terwijl ook Wouter Boerekamps als achtste en Dirk Schouten als tiende top-tienklasseringen behaalden. Paul de Prenter werd 15e, Nick Ho 17e, Niels Troost 21, Dino van der Geest 27e en Michael Verhagen 28e.

Voor Flynt Schuring, die de vierde Nederlandse racewinnaar op Zandvoort werd, was de overwinning voldoende om met nog één race te gaan voortijdig de kampioenstitel in de Porsche Mobil 1 Supercup op zijn naam te schrijven. Met twintig jaar en elf dagen werd hij de jongste Supercup-kampioen tot dusver. Bovendien volgt hij in de voetsporen van eerdere Nederlandse kampioenen Patrick Huisman (vier titels op rij van 1997 tot en met 2000), Jeroen Bleekemolen (2008 en 2009) en Larry ten Voorde (2020, 2021 en 2024). “Ik kan het zelf nog nauwelijks geloven”, zei Schuring. “Voor eigen publiek de race winnen en dan ook nog kampioen worden, mooier kan het niet!”

De laatste race van het seizoen wordt op 6 september verreden op het circuit van Monza in Italië.