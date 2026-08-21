Spanning stijgt: deelnemers bereiden zich voor op Michelin 992 Endurance Cup 2026

De belangrijkste race met de Porsche 911 GT3 Cup (992 I) staat gepland voor zaterdag 5 september

Topveld verwacht voor derde editie van het evenement op Spa-Francorchamps

Het toneel is klaar voor enkele van de grootste talenten uit de endurance-racerij om de uitdaging van 12 uur aan te gaan

De spannendste merkencup.endurance-race in de autosport keert over slechts enkele weken terug voor zijn derde editie op het legendarische circuit van Spa-Francorchamps in België – het aftellen naar de Michelin 992 Endurance Cup 2026 is begonnen.

De afgelopen twee jaar zorgde de door Creventic georganiseerde non-stop 12-uursrace, die exclusief is voorbehouden aan Porsche 911 GT3 Cup (992 I)-auto’s – zoals die uitkomen in de 992-klasse van de Michelin 24H SERIES – voor een spectaculair schouwspel en endurance-actie van het hoogste niveau.

Nu de weken verstrijken in de aanloop naar de editie van dit jaar, is de grote vraag welk team en welke rijderscombinatie deze keer als winnaar uit de bus zullen komen, nu het Duitse BLACK FALCON beide voorgaande edities heeft gewonnen.

Opvallend voor het evenement van dit jaar is dat Creventic al de terugkeer heeft bevestigd van het zeer succesvolle Top 10 Shoot-Out-format voor de kwalificatiedag, nadat dit bij het debuut in 2025 een hit bleek te zijn bij deelnemers en racefans.

De normale kwalificatieprocedure van drie afzonderlijke sessies vindt nog steeds plaats, waarbij drie verschillende coureurs per team deelnemen, en zodra de totale tijden zijn vastgesteld, gaan de tien snelste auto’s door naar de Top 10 Shoot-Out.

De Nederlander Paul Meijer schreef vorig jaar geschiedenis als de eerste coureur die via de Shoot-Out de pole-position veroverde, achter het stuur van de Porsche van MDM Motorsport. Opvallend is dat Meijer ook deel uitmaakte van het pole-winnende team in de kwalificatie voor de eerste Michelin 992 Endurance Cup in 2024.

Inschrijvingen voor de Michelin 992 Endurance Cup van dit jaar zijn nog steeds open, dus teams met in aanmerking komende Porsche 911 GT3 Cup (992 I) raceauto’s die overwegen zich in te schrijven, kunnen dat hier nog steeds doen: https://www.992-endurance-cup.com/register-now

Creventic is tevens verheugd te kunnen bevestigen dat de sportieve en technische reglementen voor het evenement in 2026 zijn gepubliceerd en te raadplegen zijn op de officiële website – ga naar https://992-endurance-cup.com/documents?year=2026 voor downloadbare PDF-documenten van elk reglement.

Activiteiten naast het circuit zijn net zo talrijk als die op het circuit

Naast geweldig entertainment op het circuit is er voor racebezoekers ook naast het circuit van alles te beleven in een echte festivalsfeer. Nu de voortzetting van de samenwerking met Porsche Club Spa-Francorchamps en Vierenzestig.nl is bevestigd, presenteert Creventic opnieuw het immens populaire Porsche Paddock Rendezvous.

Wie van plan is om aanwezig te zijn, kan nog steeds tickets kopen, en er is ook de mogelijkheid om tickets aan te schaffen die toegang tot de startgrid bieden tijdens de aanloop naar de grote race – er is geen betere manier om de heel bijzondere sfeer vlak voor de start op zaterdagochtend op te snuiven. Bezoekers kunnen ook de Grand Marquee in de paddock verkennen, met motorsportmemorabilia, kunstwerken en speciale racesimulators voor wie zelf graag achter het stuur wil kruipen.

Eigenaren van Porsche-auto’s hebben nog enkele extra mogelijkheden, waaronder de kans om hun auto’s in een speciale zone in de paddock tentoon te stellen. Tickets voor het Porsche Paddock Rendezvous kunnen worden opgewaardeerd voor toegang tot de Creventic Endurance Lounge en eigenaren kunnen deelnemen aan een VIP-sessie op het circuit. Wie op zoek is naar de volledige ervaring, kan kiezen voor een overnachtingsarrangement en zijn verblijf in Spa-Francorchamps verlengen.

Ook een aantal spannende races in het voorprogramma maken deel uit van het bomvolle weekend in Spa, waarbij Creventics eigen Prototype Cup Europe – een raceklasse voor LMP3-prototypes – op vrijdag 4 september het seizoen afsluit met kwalificaties en twee races van elk 55 minuten. Daarnaast zorgt de Caterham Sprint-serie op dezelfde dag voor drie races van 25 minuten als onderdeel van een bomvol programma.

Dit jaar is het debuutseizoen van de Prototype Cup Europe, waarin Ligier JS P325-, Duqueine D09- en Adess AD25 LMP3-prototypes tot nu toe de strijd hebben aangegaan in Mugello (Italië), op de Duitse Nürburgring en in Monza (Italië). In de aanloop naar de finale in Spa heeft Valentino Catalano een kleine voorsprong van vier punten op de voormalige leider in het kampioenschap, Maxim Dirickx.

Caterham-auto’s staan bekend om hun ongelooflijke slipstream-actie en drukbezette startvelden; het zijn tweezits-sportwagens met een motor voorin die keer op keer een glimlach toveren op de gezichten van coureurs en fans over de hele wereld. Met drie races op het programma in Spa zijn spectaculaire actie en entertainment gegarandeerd.

De vrije training voor de hoofdrace vindt plaats op vrijdag 4 september, voorafgaand aan de kwalificatie voor de Michelin 992 Endurance Cup – de eerste van drie sessies begint om 14.15 uur lokale tijd en om 16.30 uur lokale tijd is de Top 10 Shoot-Out. Er is ook een nachttaining om 20.50 uur.

De race van de Michelin 992 Endurance Cup 2026 begint op zaterdag 5 september om 09.45 uur lokale tijd en duurt 12 uur zonder onderbreking, met een finish om 21.45 uur. De kwalificatie en de race worden live gestreamd op Creventic Motorsports TV via YouTube. Links naar de stream, live timing en het volledige weekendprogramma zijn beschikbaar op www.992-endurance-cup.com

Deutsch

Die Spannung steigt: Die Teilnehmer des Michelin 992 Endurance Cup bereiten sich auf das Rennen 2026 vor

Das Flaggschiff-Rennen der Porsche 911 GT3 Cup (992 I)-Serie findet am Samstag, dem 5. September, statt

Für die dritte Auflage der Veranstaltung in Spa-Francorchamps wird ein erstklassiges Starterfeld erwartet

Die Bühne ist bereit für einige der Top-Talente des Langstreckenrennsports, die sich der 12-Stunden-Herausforderung stellen

Gennep, Niederlande (17. August 2026):

Das spannendste Markenpokal-Langstreckenrennen des Motorsports kehrt in wenigen Wochen auf dem legendären Kurs von Spa-Francorchamps in Belgien zurück – der Countdown für den Michelin 992 Endurance Cup 2026 läuft.

In den vergangenen zwei Jahren bot das von Creventic organisierte 12-Stunden-Nonstop-Rennen, das ausschließlich Porsche 911 GT3 Cup (992 I)-Fahrzeugen vorbehalten ist – wie sie auch in der 992-Klasse der Michelin 24H SERIES an den Start gehen –, ein grandioses Spektakel und Langstrecken-Action auf höchstem Niveau.

Während die Wochen bis zur diesjährigen Ausgabe verstreichen, lautet die große Frage: Welches Team und welche Fahrerkombination werden diesmal den Sieg davontragen, nachdem das deutsche Team BLACK FALCON die beiden vorherigen Auflagen gewonnen hat?

Besonders hervorzuheben ist für die diesjährige Veranstaltung, dass Creventic bereits die Rückkehr des äußerst erfolgreichen „Top 10 Shoot-Out“-Formats für den Qualifikationstag bestätigt hat, nachdem es sich bei seinem Debüt im Jahr 2025 bei Teilnehmern und Rennsportfans als großer Erfolg erwiesen hatte.

Das reguläre Qualifikationsverfahren mit drei einzelnen Sessions findet weiterhin statt, an denen jeweils drei verschiedene Fahrer pro Team teilnehmen. Sobald die Gesamtzeiten feststehen, ziehen die zehn schnellsten Fahrzeuge in das „Top 10 Shoot-Out“ ein.

Der Niederländer Paul Meijer ging im vergangenen Jahr als erster Pole-Position-Qualifikant des „Shoot-Out“ am Steuer des Porsche von MDM Motorsport in die Geschichtsbücher ein. Bemerkenswert ist, dass Meijer auch beim allerersten Michelin 992 Endurance Cup im Jahr 2024 auf dem ersten Platz in der Startaufstellung stand.

Die Anmeldefrist für den diesjährigen Michelin 992 Endurance Cup läuft noch, sodass alle Teams mit teilnahmeberechtigten Porsche 911 GT3 Cup (992 I)-Rennautos, die eine Anmeldung in Erwägung ziehen, dies hier noch tun können: https://www.992-endurance-cup.com/register-now

Creventic freut sich zudem, bestätigen zu können, dass die sportlichen und technischen Reglements für die Veranstaltung 2026 veröffentlicht wurden und auf der offiziellen Website eingesehen werden können – unter https://992-endurance-cup.com/documents?year=2026 stehen die jeweiligen Reglements als PDF-Dokumente zum Download bereit.

Das Programm abseits der Rennstrecke ist ebenso abwechslungsreich wie die Action auf der Strecke

Neben der fantastischen Unterhaltung auf der Rennstrecke gibt es für die Besucher auch abseits der Strecke viel zu erleben – in echter Festivalatmosphäre. Nachdem Creventic die Fortsetzung seiner Partnerschaft mit dem Porsche Club Spa-Francorchamps und Vierenzestig.nl bestätigt hat, präsentiert das Unternehmen erneut das äußerst beliebte Porsche Paddock Rendezvous.

Wer einen Besuch plant, kann noch Tickets erwerben; zudem besteht die Möglichkeit, Tickets zu kaufen, die im Vorfeld des großen Rennens auch Zugang zur Startaufstellung bieten – es gibt keine bessere Art, die ganz besondere Atmosphäre kurz vor dem Start am Samstagmorgen zu genießen. Besucher können außerdem das Grand Marquee im Fahrerlager erkunden, in dem Motorsport-Erinnerungsstücke, Kunstwerke und spezielle Rennsimulatoren für diejenigen ausgestellt sind, die Lust haben, selbst hinter das Steuer zu greifen.

Besitzer von Porsche-Fahrzeugen haben einige weitere Optionen, darunter die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge in einem eigens dafür vorgesehenen Bereich im Fahrerlager auszustellen. Tickets für das „Porsche Paddock Rendezvous“ können um den Zugang zur Creventic Endurance Lounge erweitert werden, und Besitzer können an einer VIP-Rennstreckensession teilnehmen. Wer das volle Erlebnis sucht, kann ein Übernachtungspaket wählen und seinen Aufenthalt in Spa-Francorchamps verlängern.

Um Tickets für die Veranstaltung zu kaufen, klicken Sie hier:

https://www.universe.com/events/michelin-992-endurance-cup-2026-tickets-31P842

Auch spannende Rahmenrennen werden Teil des ereignisreichen Wochenendes in Spa sein: Der von Creventic ausgerichtete Prototype Cup Europe – eine Serie für Prototypen der LMP3-Klasse – findet am Freitag, dem 4. September, mit dem Qualifying und zwei 55-minütigen Rennen seinen Saisonabschluss. Darüber hinaus stehen am selben Tag im Rahmen des vollgepackten Programms drei 25-minütige Rennen der Caterham-Sprint-Serie auf dem Programm.

In diesem Jahr feiert der Prototype Cup Europe seine Debütsaison, in der bisher LMP3-Prototypen wie der Ligier JS P325, der Duqueine D09 und der Adess AD25 in Mugello (Italien), auf dem Nürburgring (Deutschland) und in Monza (Italien) gegeneinander antraten. Vor dem Finale in Spa liegt Valentino Catalano an der Spitze der Meisterschaft mit einem knappen Vorsprung von vier Punkten vor dem vorherigen Tabellenführer Maxim Dirickx.

Caterham-Fahrzeuge sind bekannt für ihre unglaublichen Windschattenmanöver und dicht gedrängten Startaufstellungen – diese frontgetriebenen zweisitzigen Sportwagen zaubern Fahrern und Fans auf der ganzen Welt stets ein Lächeln ins Gesicht. Mit drei geplanten Rennen in Spa sind spannende Action und großartige Unterhaltung garantiert.

Das freie Training für das Hauptrennen findet am Freitag, dem 4. September, vor dem Qualifying zum Michelin 992 Endurance Cup statt – die erste von drei Sessions beginnt um 14:15 Uhr Ortszeit, und um 16:30 Uhr Ortszeit folgt das „Top 10 Shoot-Out“. Außerdem gibt es um 20:50 Uhr ein Nachttraining.

Das Rennen des Michelin 992 Endurance Cup 2026 beginnt am Samstag, dem 5. September, um 09:45 Uhr Ortszeit und wird ohne Unterbrechung über 12 Stunden bis zum Zieleinlauf um 21:45 Uhr ausgetragen. Das Qualifying und das Rennen werden live auf Creventic Motorsports TV über YouTube übertragen. Links zum Stream, zum Livetiming sowie zum vollständigen Wochenendprogramm finden Sie unter www.992-endurance-cup.com