Dubbele dosis Porsche-raceactie met elf Nederlanders op Zandvoort

Het zal vrijwel niemand ontgaan zijn: komend weekend is de Formule 1, voorlopig voor het laatst, te gast op Mascot Circuit Zandvoort voor de zesde editie van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix in zijn huidige vorm. En net zoals in de afgelopen jaren acteert de Porsche Mobil 1 Supercup in het voorprogramma, met ditmaal zelfs twee races. Er staan elf Nederlandse rijders aan de start, want naast de vijf coureurs die het hele seizoen voor de Porsche Mobil 1 Supercup zijn ingeschreven, versterken maar liefst zes gastrijders uit ons land het veld. Ook Vierenzestig.nl is in Zandvoort ter plekke.

Dit jaar wordt er voor het eerst gereden met de nieuwe Porsche 911 Cup van de generatie 992.2, met een vermogen van 380 kW (520 pk) nog eens tien pk krachtiger dan zijn voorganger. De vierliter zescilinder boxermotor bereikt maximaal 8.750 toeren per minuut, wat zeker bij de start voor een akoestische belevenis van de eerste orde zorgt! Nieuw voor dit jaar is ook het ABS, wat voor coureurs een zekere aanpassing van hun rijstijl vergt.

Sinds de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort in 2021 was ook de Porsche Mobil 1 Supercup er ieder jaar in de duinen bij. In 2023 werden er ook al twee races verreden, toen was Zandvoort gastheer voor de vervangende race van Imola, waar toen in het voorjaar niet kon worden geracet vanwege overstromingen aldaar. Nederlandse rijders waren vaak succesvol voor eigen publiek: van de 18 mogelijke podiumplaatsen tijdens de zes tot nu toe verreden races gingen er maar liefst twaalf naar Nederlandse coureurs! Memorabel waren de zaterdagsrace in 2023, toen Morris Schuring, Loek Hartog en Larry ten Voorde voor een volledig Nederlands podium zorgden. In 2024 zorgden Ten Voorde, Jaap van Lagen en Huub van Eijndhoven voor eenzelfde prestatie. Vorig jaar stonden Robert de Haan als tweede en Flynt Schuring als derde in hun thuisrace op het podium. Dat succes was voor Schuring destijds genoeg om de rookie-titel als beste nieuwkomer binnen te halen.

Nu komt Flynt Schuring, dit jaar samen met de Fin Marcus Amand een van de twee officiële Junior-rijders van Porsche Motorsport, als leider in het algemeen klassement naar Zandvoort. Met 82 punten heeft de rijder van het Franse team Schumacher CLRT een voorsprong van 13 punten op de Duitser Theo Oeverhaus (Martinet by Alméras). Robert de Haan (BWT Lechner Racing) heeft met 68 punten een achterstand van 14 punten op Schuring. Beiden hebben dit jaar al gewonnen, Schuring in Barcelona en op Spa-Francorchamps en De Haan in het Oostenrijkse Spielberg, maar willen natuurlijk ook op Zandvoort op jacht naar succes. De beide races op Zandvoort vormen een cruciaal element in de titelstrijd, want na het Nederlandse optreden, met de zesde en zevende ronde van het kampioenschap, staat alleen nog de finale op 6 september in Monza op de kalender.

Wouter Boerekamps, een van de rijders van het Nederlandse Team GP Elite, stond bij de meest recente race in Hongarije als derde voor de eerste keer dit seizoen op het podium en komt daarmee extra gemotiveerd naar Zandvoort. Boerekamps rijdt dit weekend op Zandvoort in een schitterend kleurenschema in klassiek Delftsblauw.

Jaap van Lagen, die rijdt voor het Franse team Martinet by Alméras, koestert nog steeds warme herinneringen aan zijn veel bejubelde podiumsucces op Zandvoort van twee jaar geleden, maar had dit seizoen tot nu toe veel pech. Dirk Schouten (Looping by CarTech) doet het in zijn eerste Supercup-seizoen goed met vijf top-tienklasseringen uit de zes tot dusver verreden races.

Niet minder dan zes Nederlandse gastrijders komen dit weekend voor eigen publiek in actie. Niels Troost rijdt voor het Italiaanse team Dinamic Motorsport. Hij reed ook in 2023 en 2024 al tijdens het Grand Prix-weekend in de Supercup op Zandvoort en was eerder dit jaar op hetzelfde circuit gastrijder in de beide races van de Duitse Porsche Carrera Cup, waarin hij beide malen de Pro-Am-klasse won.

Paul de Prenter (Looping by CarTech) en Senna van Soelen (Target) zijn dit seizoen beide actief in de Italiaanse Porsche Carrera Cup, maar laten zich ook de kans van een Supercup-optreden voor eigen publiek niet ontgaan. De Prenter slaapt zelfs thuis: hij woont in Haarlem.

Voor Team GP Elite komen Dino van der Geest, normaliter in de Porsche Carrera Cup Benelux, en Nick Ho, die een volledig seizoen in de Duitse Carrera Cup rijdt, op Zandvoort als gastrijders in actie.

Aanvankelijk zouden er vijf gastrijders zijn, maar Michael Verhagen deed op woensdagavond nog een last-minute-deal met het Duitse team Proton Competition, zodat het “Nederlands elftal” in de Porsche Supercup dit weekend op Zandvoort dit weekend compleet is. De 38-jarge rijder uit Breda kwam al vijf keer eerder in actie in de Supercup.

Op vrijdag is er van 18.00 tot 18.45 uur een vrije training. Op zaterdag is er van 10.15 tot 10.45 uur de kwalificatie, waarbij de snelste rondetijd bepalend is voor de startposities van de eerste race en de op één na snelste ronde de basis vormt voor de startopstelling van de tweede wedstrijd. De eerste race van het weekend wordt op zaterdag vanaf 18.00 uur verreden, op zondag start de race om 11.45 uur.

Foto’s: Porsche AG, Rebocar/R. de