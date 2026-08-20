Wouter Boerekamps eert Nederlandse autosport met speciale Delfts Blauwe livery tijdens ‘The Final Lap’

Tijdens het laatste Dutch Grand Prix-weekend op Circuit Zandvoort verschijnt Team GP Elite-coureur Wouter Boerekamps met een bijzondere livery aan de start. Ter ere van ‘The Final Lap’ is zijn Porsche 992.2 Cup-auto volledig uitgevoerd in Delfts Blauw: een ode aan de Nederlandse autosport, Circuit Zandvoort en de Nederlandse roots van zowel Boerekamps als Team GP Elite.

De speciale livery is tot stand gekomen in samenwerking met Royal Goedewaagen en mede mogelijk gemaakt door Nederlandse partners van het team zoals Geris en XXL Nutrition.

Met ruim 400 jaar ervaring in het ontwerpen en produceren van handgemaakt Delfts Blauw keramiek behoort Royal Goedewaagen tot de iconen van Nederlands vakmanschap. Voor deze bijzondere gelegenheid is die eeuwenoude traditie vertaald naar een eigentijds ontwerp voor de Porsche 992.2 Cup-auto.

In de livery komen klassieke Delfts Blauwe elementen samen met unieke illustraties die speciaal voor deze auto zijn ontworpen. Hierdoor is niet simpelweg gekozen voor de herkenbare blauw-witte kleurstelling, maar voor een ontwerp waarin van dichtbij steeds nieuwe details te ontdekken zijn. Traditioneel Nederlands vakmanschap krijgt daarmee een plek in een compleet andere wereld: die van moderne autosport op het hoogste niveau.

Een ode aan Zandvoort





Sinds de terugkeer van de Formule 1 groeide de Dutch Grand Prix uit tot een van de meest herkenbare Nederlandse sportevenementen, waarbij ieder jaar honderdduizenden fans op Circuit Zandvoort samenkwamen om te genieten van de autosport.

Voor Team GP Elite, dat zijn oorsprong en thuisbasis in Nederland heeft en nauw verbonden is met Circuit Zandvoort, is ‘The Final Lap’ daarom een bijzonder moment. De Delfts Blauwe Porsche Cup-auto vormt gedurende het weekend een zichtbaar eerbetoon aan die Nederlandse autosportcultuur.





“De Dutch Grand Prix is voor ons als Nederlands team altijd een bijzonder weekend. Daarnaast was de editie drie jaar geleden mijn allereerste Porsche Supercup race. Nu we weten dat dit jaar voorlopig de laatste editie is, wilden we daar iets tegenover zetten dat echt bij Nederland past,” aldus Boerekamps. “Delfts Blauw is wereldwijd herkenbaar als Nederlands erfgoed. Niet voor niets schittert er ook op het hoogste niveau Delfts Blauw in de cockpit dit weekend. De combinatie van Delfts Blauw met een moderne Porsche Cup-auto laat precies zien wat we mooi vinden aan dit project: traditie en vakmanschap samenbrengen met innovatie en topsport.”



Vier eeuwen vakmanschap op een raceauto

Voor Royal Goedewaagen betekende de samenwerking een bijzondere vertaling van een eeuwenoud ambacht. Waar Delfts Blauwe decoraties normaal gesproken met de hand hun weg vinden naar keramiek, vormde ditmaal de livery van een Porsche Cup-auto de basis voor het ontwerp.

Naast herkenbare klassieke elementen van Royal Goedewaagen zijn verschillende illustraties specifiek voor deze livery ontworpen. Zo vertelt de auto als geheel een eigen verhaal, terwijl de kenmerkende stijl van traditioneel Delfts Blauw behouden blijft. Het resultaat is een eenmalige livery waarin Nederlands cultureel erfgoed en hedendaagse autosport elkaar ontmoeten.





Daarnaast creëerde Royal Goedewaagen een limited edition Delfts Blauwe miniatuur van de Porsche Cup-auto. Een speciale, goud vergulde editie hiervan werd afgelopen woensdag al overhandigd aan het team.



De Delfts Blauwe Porsche van Wouter Boerekamps is gedurende het volledige Dutch Grand Prix-weekend op Circuit Zandvoort in actie te zien bij de Porsche Mobil 1 Supercup.

